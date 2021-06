L’accident de la mort de la princesse Diana recréé par des cinéastes sans vergogne pour le film Harry et Meghan « s’échappant du palais »

Les cinéastes SHAMELESS qui tournent un nouveau film de Harry et Meghan ont recréé l’accident de voiture de 1997 qui a tué la princesse Diana.

Le tournage de Harry & Meghan : S’échapper du palais a eu lieu à Vancouver, au Canada.

Un nouveau film en cours de tournage sur le prince Harry et Meghan Markle a recréé l’accident de voiture de 1997 qui a tué la princesse Diana

La scène controversée est filmée pour le téléfilm Harry & Meghan : Escape the Palace

La production conçue pour la télévision – dans laquelle Harry et Meghan ne sont pas impliqués – est basée sur la sortie du duc et de la duchesse de Sussex de la famille royale.

D’un mauvais goût choquant, le décor du film présente une reconstitution de l’accident de Paris en 1997, qui a tué la princesse de Galles à l’âge de 36 ans.

Le petit ami de Diana, Dodi Al Fayed, 42 ans, et leur chauffeur, Henri Paul, 41 ans, ont également été tués dans l’accident, qui a choqué le monde.

Les images de la production du film montrent une voiture renversée dans un tunnel représentant la Mercedes qui s’est écrasée dans le tunnel du Pont de l’Alma.

NOUVEAU FILM DE HARRY ET MEGHAN

Les acteurs qui jouent Harry et Meghan ont également été photographiés à un endroit différent en direction de leurs remorques.

Le téléfilm est le troisième d’une trilogie sur le duc et la duchesse de Sussex par Lifetime.

Il fait suite à deux précédents téléfilms produits par la chaîne de télévision câblée américaine qui relatent la vie du couple royal.

Harry, 36 ans, devrait retourner au Royaume-Uni pour le dévoilement d’une statue de sa mère le 1er juillet.

Les acteurs qui jouent Harry et Meghan pourraient également être vus se diriger vers leurs remorques

Meghan et Harry – photographiés ici en Afrique du Sud – ont démissionné en tant que membres de la famille royale en janvier 2020 Crédit : AFP

La princesse Diana, son petit ami Dodi Fayed et leur chauffeur Henri Paul ont été tués dans l’accident de 1997 à Paris Crédit : Getty

À la suite du rapport accablant de Lord Dyson sur l’interview de Martin Bashir avec Diana en 1995, Harry a critiqué une « culture d’exploitation et des pratiques contraires à l’éthique » autour de sa mère qui « a finalement pris sa vie ».

Dans un nouveau documentaire, il a révélé le tourment d’assister aux funérailles de sa mère – et comment il est toujours hanté par « le bruit des sabots des chevaux qui longent le centre commercial ».

La semaine dernière, Meghan, 39 ans, a donné naissance à la fille du couple, Lilibet « Lili » Diana Mountbatten-Windsor, nommée en hommage à la reine et à la princesse de Galles.

Les acteurs jouant Harry et Meghan dans la trilogie cinématographique ont été photographiés pour la première fois le mois dernier.

TRILOGIE DE FILM

Des photos prises lors d’un récent tournage montraient l’acteur de Broadway Jordan Dean et l’actrice de théâtre Sydney Morton vêtus de tenues similaires à celles que les Sussex portaient lors de leur tournée 2019 en Afrique.

Les réalisateurs du film disent qu’il montrera aux téléspectateurs « ce qui s’est réellement passé à l’intérieur du palais qui a poussé Harry et Meghan à tout laisser derrière eux afin de se créer un avenir et celui de leur fils Archie ».

Deux films précédents, 2018 Harry & Meghan: A Royal Romance et 2019 Harry & Meghan: Becoming Royal, étaient respectivement axés sur les premiers jours de leur relation et de leur mariage.

Les acteurs joueront également le prince William, Kate Middleton, le prince Charles et la reine.

En mars, il a été rapporté qu’un producteur hollywoodien embauché en tant que nouveau patron de la société de production de Harry et Megha détient les droits d’un film de conspiration controversé sur la princesse Diana.

Harry et Meghan ont fait une série de révélations explosives et d’allégations sur la vie royale cette année.

Meghan a raconté à quel point sa santé mentale avait souffert pendant son mandat de royale active – et elle s’est sentie suicidaire pendant la grossesse d’Archie.

Pendant ce temps, Harry a déclaré que son père et son frère étaient « piégés » dans la société Royal.

Il a également été affirmé qu’un membre de la famille royale avait interrogé le duc sur son fils à naître et sur la couleur de sa peau.

Jordan Dean et Sydney Morton jouent Harry et Meghan dans le dernier film de Lifetime Crédit : TheImageDirect

La paire a été vue portant des tenues similaires à celles portées par les Sussex lors de leur tournée en Afrique Crédit : TheImageDirect