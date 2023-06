L’accident de 3 véhicules ferme Enterprise à Kelowna

Plusieurs voitures ont été impliquées dans une collision près de l’autoroute. 33 et Enterprise Way le matin du 9 juin. (Jake Courtepatte/Capital News)

Une collision entre trois véhicules a interrompu la circulation sur Enterprise Way à Kelowna le matin du 9 juin, et une personne a été soignée par des ambulanciers paramédicaux.

Enterprise a été fermée en direction ouest à l’autoroute. 33 vers 10h30 vendredi matin. Un véhicule est resté sur la voie unique alors que deux camions de pompiers, une ambulance et une voiture de police sont arrivés sur les lieux.

Une personne a dû être désincarcérée du véhicule encore sur la route.

