L’accident d’avion de la Grèce aujourd’hui a une tournure obsédante de 15 ans | Nouvelles du monde

Photos de l’accident mortel du 23 juillet 2007 – qui a coûté la vie à deux pilotes combattant des incendies de forêt (Photos : Getty Images) Lorsqu’un Canadair CL-415 s’est écrasé sur la colline d’une île grecque ce matin, les habitants ont été frappés par un sentiment de « triste ironie ». Car il y a 15 ans, presque jour pour jour, un drame similaire s’est produit à seulement 30 minutes de là. Deux pilotes grecs ont perdu la vie en combattant des incendies de forêt le 23 juillet 2007. Ils avaient été déployés dans la région pour lutter contre les flammes près de la ville de Styra, sur l’île d’Evia. Des témoins oculaires ont déclaré que le Canadair CL-415 s’était effondré après que les pilotes n’aient pas réalisé le poids de leur chargement. Il a perdu de l’altitude et s’est écrasé sur un terrain situé entre deux maisons. Les deux pilotes ont été tués sur le coup dans la tragédie. L’accident de 2007 s’est produit à seulement 30 minutes de Karystos, où un modèle d’avion presque identique s’est écrasé ce matin. La scène de l’accident d’avion de 2007 à Stira, sur l’île d’Eubée (Le crédit photo doit se lire TAKIS TAKATOS/AFP via Getty Images)



Le crash de ce matin, près de la ville de Karysto, a été filmé par un média local (Photo : EPT News) Les propriétaires de la Villa Kasteli, une retraite nichée dans les collines de l’île d’Eubée, ont déclaré qu’il était « ironique et triste » pour les habitants d’apprendre la nouvelle d’un nouvel accident. Comme en 2007, deux aviateurs ont perdu la vie. Les habitants ont pu voir une multitude d’ambulances et de véhicules d’urgence se précipiter sur les lieux après le déclenchement de l’alarme. Les propriétaires de la villa, qui ont préféré ne pas être nommés, dit Metro.co.uk: ‘L’avion [in today’s crash] ramassé de l’eau de la baie de Karystos et se dirigea vers la montagne pour éteindre le feu. «Ils ont laissé tomber l’eau et, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, malheureusement, lors de l’ascension, l’une des ailes a touché un arbre et ils se sont écrasés et ont explosé à l’impact. Mort de deux jeunes pilotes grecs. « La scène près de l’accident est toute brûlée et noire. » Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Strya et Karystos – sur l’île grecque d’Evia – sont populaires auprès des touristes (Photo: Metro.co.uk) Les propriétaires de la villa – qui ont reçu la visite de Boris Johnson, de sa femme Carrie et de leur famille en août dernier – se disent à l’abri des flammes. Ils vivent dans une zone montagneuse à environ 30 minutes de la zone de feu de forêt où l’endroit grec s’est écrasé. Ils sont « tous prêts » à évacuer si l’ordre est donné par les autorités. Les propriétaires ont poursuivi: «Nous avons accès à de la nourriture et à de l’eau car nous ne sommes pas touchés par l’incendie, mais les habitants des villages où les incendies se sont déclarés ont tous évacué. « Il y a des hôtels à Karystos qui offrent un abri à ceux qui ont dû partir. Ce sont de petits villages et surtout des personnes âgées qui n’ont pas grand-chose. C’est une tragédie. Un grand nombre de pompiers sur le terrain sont des volontaires, faisant ce qu’ils peuvent pour protéger les maisons et les familles des flammes. Plus: Grèce

Beaucoup utilisent leurs propres véhicules pour faire le tour de l’île pour éteindre les incendies. Des milliers de touristes ont été évacués de Grèce alors que de dangereux incendies de forêt propagés par des vents violents continuent de ravager le pays. Jusqu’à 10 000 touristes britanniques ont été touchés et un nombre de vols de rapatriement les ont ramenés au Royaume-Uni. Le dernier vol de rapatriement prévu par Tui doit décoller mardi matin. Quelques 19 000 personnes ont été évacuées sur l’île de Rhodesavec au moins 2 500 personnes évacuées de Corfou. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

