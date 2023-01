L’accident d’avion au Népal met en lumière les problèmes de sécurité aérienne du pays et les dangers

Les responsables pensent que les 72 personnes à bord du turbopropulseur bimoteur ATR 72 ont été tuées dans l’accident dans le centre du Népal dimanche. Il s’agit de la catastrophe la plus meurtrière du pays en 30 ans, selon une base de données gérée par l’Aviation Safety Network, mais elle est loin d’être unique : plus de 700 personnes sont mortes dans des accidents d’avion au Népal depuis 1992, ont déclaré des responsables.

“En raison de son terrain, en raison de sa météo, parce qu’il est nécessaire de voler entre les endroits – beaucoup de ces communautés ne sont pas reliées par des routes – ce sera toujours un environnement difficile avec un niveau de risque plus élevé que d’autres parties du monde », a déclaré le consultant en sécurité aérienne Adrian Young au Washington Post.

Le Népal abrite huit des plus hauts sommets du monde, dont le mont Everest.

“C’est un environnement opérationnel des plus difficiles”, a déclaré le consultant en sécurité aérienne Ron Bartsch au Post. Trois facteurs liés au terrain montagneux du Népal rendent le vol difficile : les aéroports à haute altitude, les pistes courtes et les vents forts.

Les analystes disent que la météo et les montagnes pourraient expliquer pourquoi tant d’accidents aériens au Népal sont classés comme des vols contrôlés vers le terrain, ou CFIT, lorsqu’un pilote s’écrase sans sembler avoir perdu le contrôle.

Selon une base de données gérée par l’Airline Safety Network, deux des accidents les plus meurtriers au Népal étaient des CFIT. En 1992, un avion de ligne pakistanais s’est écrasé sur une colline accidentée de l’Himalaya alors qu’il tentait d’atterrir dans un aéroport de Katmandou sous une pluie torrentielle, tuant les 167 personnes à bord. Deux mois plus tôt, un vol de Thai Airways s’était également écrasé sous une pluie battante, tuant 113 personnes, dont 11 Américains.

Selon l’Autorité de l’aviation civile, l’aéroport historiquement lié au plus grand nombre d’accidents mortels depuis 1960 est l’aéroport de Tenzing-Hillary à Lukla dans le nord-est du pays, situé à 9 334 pieds. L’installation à flanc de montagne, construite sous la supervision de Sir Edmund Hillary, est célèbre pour être la porte d’entrée du camp de base du mont Everest. Il n’est accessible que par des hélicoptères et de petits avions à décollage et atterrissage courts.