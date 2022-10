L’accessoire précipité de Bears RB Khalil Herbert avec David Montgomery semble prometteur – Shaw Local

Les Bears de Chicago seront sans départ le porteur de ballon David Montgomery dans une inclinaison de la route de la semaine 4 avec les Giants de New York. Mais le remplaçant Khalil Herbert semble plus que capable d’intervenir en son absence, d’autant plus que nous venons de le voir se produire le week-end dernier.

Montgomery a quitté le match de la semaine dernière au premier quart après s’être fait rouler la jambe par un défenseur des Texans. Herbert a ensuite porté les Bears à une victoire de 23-20 après avoir accumulé 157 verges et deux touchés en 20 courses.

En équipe, les Bears ont terminé 281 verges au sol ce jour-là pour la 14e meilleure marque de l’histoire de la franchise. Il s’agit du total le plus élevé depuis que les Bears ont couru 283 verges contre les Cowboys de Dallas le 30 septembre 1984.

La mise en garde évidente à tout cela est que cela est venu contre les Texans, qui sont actuellement les derniers de la ligue en défense au sol en abandonnant un total de 506 verges au sol en trois semaines. Mais les Giants ne se sont pas beaucoup mieux comportés contre la course, si nous sommes honnêtes.

Jusqu’à présent cette saison, les Giants ont cédé une moyenne de 5,2 verges par course, ce qui les place au 28e rang dans tout le football. Selon rbsdm.comles équipes adverses ont enregistré un EPA précipité (points attendus ajoutés) de 0,079 contre les Giants – seules trois équipes ont été pires dans cette métrique.

C’est un match dans lequel Herbert devrait pouvoir prospérer. Herbert a un accessoire de joueur de 79,5 verges au sol à Césars Sportsbook, qui est le partenaire de cotes officiel de Bet Chicago Sports. C’est inférieur au plus / moins de 80,5 verges au sol de Saquon Barkley, bien que les deux porteurs de ballon aient une situation avantageuse dimanche.

Herbert a commencé deux matchs pour les Bears la saison dernière, qui auraient tous deux effacé cet accessoire de métrage par une marge confortable. Il a enregistré 97 verges en 19 tentatives contre les Packers de Green Bay, suivi de 100 verges en 18 courses contre les Buccaneers de Tampa Bay la semaine suivante.

Maintenant dans sa deuxième saison, Herbert a montré encore plus cette capacité de coup de circuit qu’il a montrée à l’université. La course de 52 verges d’Herbert au début de la seconde mi-temps en était un exemple, selon Statistiques de la prochaine génération de la NFL. Herbert a enregistré 42 verges de plus que prévu sur cette course particulière, qui s’est classée neuvième parmi toutes les courses de la NFL jusqu’à présent cette saison et n ° 2 de la semaine 3.

Les Bears préféreraient évidemment avoir un champ arrière en pleine santé. Montgomery a couru pour 122 verges contre les Packers lors de la semaine 2, et il est une grande raison pour laquelle cette équipe a l’attaque au sol n ° 2 de toute la ligue avec 560 verges au total sur trois semaines.

Mais Herbert est certainement capable de remplir ce week-end, et je pense que les parieurs devraient compter là-dessus.

Prendre: Plus de 79,5 verges au sol pour Khalil Herbert (-115)