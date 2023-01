L’accessoire d’hiver de Kendall Jenner sera partout en 2023 – Hollywood Life

Crédit image : Westend61/Adobe

Lorsque les températures baissent et que l’hiver s’installe, il peut être difficile de trouver un moyen de rester au chaud tout en ayant l’air mignon. Si vous avez du mal à rendre votre garde-robe d’hiver chic, nous avons trouvé un hack de style économique qui vous fera ressembler à un million de dollars – mais seulement pour 14 $. Bien sûr, nous nous inspirons de Kendall Jenner, qui a séduit ses fans dans une récente photo Instagram, prouvant que s’habiller pour l’hiver n’a pas à être ennuyeux. Hé, si Kendall peut faire basculer sa garde-robe dans Aspen enneigé, nous aussi !

Kendall Jenner avait l’air super chic pendant ses vacances au Colorado dans un pantalon en cuir foncé, une veste courte, une grande écharpe et des lunettes de soleil de forme ovale. Elle a complété le look avec un accessoire inhabituel qui était autrefois une grande tendance dans les années 90. Oui, nous parlons de ces gros cache-oreilles en fourrure autour de ses oreilles qui ont vraiment complété le look. Il semble que l’accessoire fasse son retour dans nos garde-robes cet hiver, et qui sommes-nous pour nous en plaindre ? Les cache-oreilles sont à la fois à la mode et pratiques, ce qui en fait un excellent investissement par temps froid. Non seulement ils fournissent une couche supplémentaire de chaleur autour de vos oreilles, mais ils ajoutent une touche inattendue de drame à n’importe quel look d’hiver.

Heureusement, vous n’avez pas à dépenser des centaines de dollars pour obtenir les mêmes cache-oreilles que Kendall Jenner – Amazon vend des cache-oreilles similaires pour moins de 15 dollars ! Si vous souhaitez adopter cette tendance sans dépenser trop d’argent, consultez cette option qui ne coûte que 14 $ et est disponible en plusieurs couleurs.

Lorsque vous associez des cache-oreilles à d’autres incontournables de la garde-robe d’hiver tels que des pulls, des manteaux, des chapeaux et des écharpes, il est important de se rappeler de ne pas en faire trop avec des accessoires – c’est une tendance où moins c’est plus. Choisissez donc une pièce marquante – comme vos cache-oreilles en fourrure – puis associez-la à quelque chose de simple comme un pull ou une écharpe confortable. Vous pouvez également garder les choses intéressantes en jouant avec les couleurs et les textures lors de la composition de votre tenue.

Astuce : essayez d’incorporer différentes nuances de marron ou de gris dans votre garde-robe d’hiver pour lui donner une touche luxueuse.

S’inspirer de la tenue de Kendall Jenner est un moyen facile de rester élégant même lorsque les températures descendent en dessous de zéro. Que vous choisissiez une option abordable d’Amazon comme celle-ci ou que vous fassiez des folies sur des pièces de créateurs, l’ajout de cache-oreilles à votre garde-robe d’hiver vous aidera à rester au chaud tout en ayant l’air mignon en même temps. Adoptez le look de Kendall sans vous ruiner avec ces cache-oreilles à 14 $ qui seront un incontournable de l’hiver chaque année.

