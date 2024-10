L’accessoire de journal « Spider-Noir » de Nicolas Cage révèle apparemment le méchant de la série | Nicolas Cage, Prime Video, Spider Man, Spider-Noir, Télévision | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Nicolas CageLe journal accessoire Daily Bugle de ‘s pourrait révéler des informations importantes sur sa nouvelle série, Araignée-Noir!

L’acteur de 60 ans a filmé le Homme araignée série universelle, où il incarne Spider-Man Noir, mercredi 2 octobre devant une église de Los Angeles.

Le journal qu’il tenait pendant le tournage disait : « Silvermane survit à Skivvies ». Silvermane – alias Silvio Manfredi – est un criminel majeur dans Marvel Comics. Il finit par devenir un chef du crime après avoir été un criminel de carrière.

Voici le fil conducteur de la série : La série « raconte l’histoire d’un détective privé vieillissant et malchanceux (Cage) dans le New York des années 1930, qui est contraint de se confronter à sa vie passée de seul et unique super-héros de la ville.

Ce n’est pas Nicolas‘ première fois que je joue Spider-Man Noir. Il a exprimé le rôle dans le film d’animation Spider-Man : dans le Spider-Verse. Araignée-Noir a déjà été officiellement commandé en série chez MGM+ et Amazon Prime Video.

Parmi les autres vedettes de la série figurent Lamorne Morris, Brendan Gleesonet Li Jun Li. Restez à l’écoute pendant que nous en apprenons davantage !

Nous avons plus de photos de Nicolas sur le plateau d’hier, où il est apparu qu’il a filmé une séquence d’action.