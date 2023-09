L’accession à la propriété reste « incroyablement élevée pour beaucoup » : RBC

L’accession à la propriété est devenue légèrement plus abordable au deuxième trimestre de l’année au Canada, mais elle reste « incroyablement élevée pour beaucoup », selon un nouveau rapport de RBC.

L’économiste en chef adjoint de RBC, Robert Hogue, a écrit jeudi dans une note adressée à ses clients que les coûts de possession d’une maison ont effectivement augmenté au deuxième trimestre en raison d’un « rebond étonnamment fort de la demande de logements ce printemps ».

Cependant, une « solide augmentation » des revenus a contribué à réduire le montant dont un ménage aurait besoin pour couvrir ses coûts d’accession à la propriété, ou ce que RBC appelle sa mesure globale d’abordabilité.

RBC affirme que cette mesure a chuté de 0,3 point de pourcentage au deuxième trimestre, les coûts d’accession à la propriété représentant 59,5 pour cent du revenu médian des ménages.

Mais Hogue écrit que « les perspectives à court terme seront probablement décevantes », dans la mesure où les revenus « passent au second plan » face à la hausse des taux hypothécaires et à la hausse des prix.

« L’abordabilité du logement semble malheureusement sur le point de s’éroder au Canada au troisième trimestre », ajoute-t-il.

« Cela dit, nous voyons un tournant se dessiner une fois que les taux et les prix se stabiliseront. Nous pensons qu’une tendance à l’amélioration émergera en 2024, et plus clairement après que la Banque du Canada aura commencé à réduire les taux – vers le milieu de l’année selon nous. »

L’état actuel de l’abordabilité du logement est à l’origine de ce que Hogue appelle un « refroidissement notable » des reventes de maisons cet été en Ontario et en Colombie-Britannique, ce qui pourrait affecter la demande pendant des mois, car de nombreux acheteurs sont « entièrement sous-évalués à Vancouver et à Toronto ».

Les Prairies pourraient constituer une exception, dit Hogue, compte tenu de la forte confiance des acheteurs qui y règnent.

Mais « il faudra des années et des efforts concertés pour rétablir l’accessibilité financière », dit-il.

« À moins d’un krach immobilier qui détruirait la valeur des propriétés ou d’un revirement inattendu de la politique monétaire, tout progrès dans le rétablissement de l’accessibilité au logement sera probablement lent », écrit Hogue.

« L’offre doit augmenter à pas de géant pour faire une différence matérielle. Mais la construction de nouvelles maisons prend beaucoup de temps — jusqu’à plusieurs années dans le cas des grands complexes d’appartements en copropriété. coûts de construction et capacité de construction limitée.

Le rapport qualifie la décision récente du gouvernement fédéral de supprimer la TPS sur la construction de nouveaux immeubles d’appartements locatifs de « pas dans la bonne direction ».

Des réductions « substantielles » des taux d’intérêt sont toutefois nécessaires pour rendre la propriété plus abordable, dit Hogue.

La Banque du Canada a maintenu son taux d’intérêt directeur à 5 pour cent ce mois-ci, mais les analystes estiment qu’une hausse pourrait survenir en octobre en raison de la dernière hausse du taux d’inflation annuel.

« Cependant, nous estimons que la Banque du Canada n’est pas sur le point de passer en mode réduction avant le milieu de 2024. Nous nous attendons à peu de soulagement entre-temps. »