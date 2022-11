L’accession à la propriété est-elle encore plus hors de portée pour les New-Yorkais ?

Le taux d’accession à la propriété de la ville d’un peu plus de 31 %, ce qui est à peu près le même que le chiffre de 2011, représente environ la moitié du nombre national et moins que presque toutes les autres grandes villes américaines. Entre le deuxième trimestre de 2019 et 2022, alors que le prix d’une maison typique a atteint près de quatre fois le revenu familial médian à l’échelle nationale, le prix d’une maison à New York est resté plus de neuf fois ce niveau, selon la Federal Reserve Bank of New York.

La situation renforce les inquiétudes concernant la santé à long terme de la ville : à mesure que la propriété devient de plus en plus hors de portée, les disparités raciales de richesse pourraient être exacerbées et davantage de familles de la classe moyenne et ouvrière pourraient être chassées.