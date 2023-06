L’accessibilité des parcs est un problème pour de nombreux résidents de Kelowna

Plus de six personnes sur 10 qui ont participé à l’engagement public de la ville disent faire face à des obstacles pour accéder aux parcs de Kelowna.

Le Conseil a appris que 63 % des participants avaient fait cette déclaration dans le cadre d’une mise à jour sur le plan directeur des parcs.

« Non seulement physique, cela pourrait être économique, de programmation ou de sécurité », a déclaré Stefan Johansson, responsable des parcs et des espaces ouverts.

Une aire de jeux entièrement accessible a récemment été ouverte au parc Strathcona Beach sur la rue Abbott.

« Je vous remercie pour votre gestion de ce projet particulier », a déclaré le maire Tom Dyas à Johansson. « C’est un travail incroyable qui ne fera que s’améliorer avec le temps. »

Le Conseil a également appris que 43 % des utilisateurs du parc conduisent 15 minutes ou moins pour se rendre à leur destination et 73 % estiment qu’il est important de préserver les ruisseaux naturels et les forêts.

Selon le Rapport sur les parcs canadiens de 2022, Kelowna est au-dessus de la moyenne pour le pourcentage de parcs qui sont une zone naturelle à 75 %.

Le plus récent parc de la ville, Pandosy Waterfront Park sur Cedar Avenue, devrait ouvrir ses portes le 24 juin.

Les principaux parcs actifs de la ville en termes de visites sont :

Parc de loisirs de Mission Creek

Espaces ouverts de Mill Creek – KVR

Parc de la montagne Knox

Parc de loisirs de Rutland

Parc de loisirs Parkinson

Parc riverain

Parc Stuart

Parc de ville

Les parcs de la Colombie-Britannique et du district régional de Central Okanagan et les terrains du district scolaire de Central Okanagan ne figuraient pas dans la liste.

