L’accès au Machu Picchu bloqué par des manifestants péruviens à cause d’un nouveau système de billets

Cela n’est-il pas déjà arrivé ?

Le Pérou est en proie à des conflits sociaux et il n’est pas rare que les habitants des régions rurales bloquent les routes pour attirer l’attention des médias sur leurs revendications et faire pression sur les autorités pour qu’elles négocient.

Au cours de la dernière décennie, les manifestants ont bloqué à plusieurs reprises l’accès ferroviaire au Machu Picchu dans le cadre d’efforts visant à obtenir des salaires plus élevés pour les enseignants et les agents de santé, des tarifs plus bas pour le service ferroviaire ou une aide aux agriculteurs en cas de grave pénurie d’engrais.

Fin 2022 et début de l’année dernière, le tourisme dans une grande partie du sud du Pérou, y compris au Machu Picchu, s’est arrêté pendant plusieurs semaines en raison des troubles politiques qui ont suivi l’entrée en fonction de Mme Boluarte.

