L’accès à la vaccination contre le VRS sera rendu disponible pour tous les bébés du Nunavut

La Dre Anna Banerji, qui milite en faveur de la vaccination contre le VRS de tous les bébés inuits, est photographiée ici en 2012 avec son fils Nathan Banerji-Kearney à l’occasion de son inauguration au sein de l’Ordre de l’Ontario pour son travail dans l’Arctique. (Photo gracieuseté d’Anna Banerji)

Les nourrissons de moins de 12 mois éligibles pour recevoir le vaccin Nirsevimab plus tard ce mois-ci

Un nouveau programme de vaccination contre le virus respiratoire syncytial – communément appelé VRS – sera offert à tous les nourrissons du Nunavut à partir de la fin octobre.

Le vaccin Nirsevimab, décrit par le ministère de la Santé comme un anticorps « hautement efficace » conçu pour protéger les nourrissons contre une infection grave par le VRS, sera administré à tous les nouveau-nés à la naissance.

« Un programme de rattrapage garantira que les nourrissons de moins de 12 mois nés plus tôt dans l’année seront également vaccinés », a déclaré Chelsea Halvorson, porte-parole du ministère, dans un courriel adressé à Nunatsiaq News.

Le programme RSV précédent n’administrait du Palivizumab qu’aux nourrissons présentant un risque élevé de maladie grave, comme ceux nés avec une cardiopathie congénitale ou une maladie pulmonaire chronique.

Le gouvernement du Nunavut considère que le Nirsevimab, qui sera bientôt disponible dans tous les centres de santé du Nunavut, est plus efficace que l’ancien vaccin contre le VRS, le Palivizumab, qui nécessitait une administration mensuelle.

« Le nirsevimab offre une protection plus durable avec une dose unique pour la plupart des nourrissons. Pour les nourrissons à haut risque, une deuxième dose peut être administrée pour prolonger leur protection tout au long de la saison du VRS », a déclaré Halvorson.

Bien que les effets secondaires graves du vaccin Nirsevimab soient rares, des réactions légères telles qu’une rougeur ou un gonflement au site d’injection ou une légère fièvre pourraient survenir, a indiqué le département. Les parents sont encouragés à contacter les prestataires de soins de santé s’ils ont des inquiétudes.

Pour la Dre Anna Banerji, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à l’Université de Toronto, qui a consacré 30 ans à la recherche sur le VRS chez les bébés inuits, le programme constitue une percée.

« Je pense que c’est fantastique que tous les enfants du Nunavut aient accès à ce vaccin », a-t-elle déclaré.

Plaidant pour un accès plus équitable aux médicaments contre le VRS pour les bébés inuits, Banerji a lancé une pétition en ligne #FairMedicine en 2019 qui a recueilli près d’un quart de million de signatures à travers le Canada.

La pétition réclamait la vaccination de tous les nourrissons inuits de moins de six mois, en particulier dans les communautés du Nord qui affichent les taux d’hospitalisation pour le VRS les plus élevés au monde.

« Les admissions à l’hôpital pour le VRS sont très coûteuses et nous avons constaté qu’il était moins coûteux d’administrer des mesures préventives que de payer des évacuations médicales très coûteuses », a-t-elle déclaré.

Le plaidoyer de Banerji depuis des décennies nous touche de près, car son fils Nathan Banerji-Kearney, décédé en 2018, était originaire de Clyde River.

« C’est aujourd’hui le sixième anniversaire de sa mort », a déclaré Banerji dans une interview mercredi.

« Il savait que je me battais pour ce qu’il appelait « son peuple » et pour les autres enfants inuits. J’espère que ce jour-là, il sera heureux et fier de moi.

Après cette saison du VRS, le ministère de la Santé prévoit de lancer un « futur programme de vaccination maternelle contre le VRS » pour protéger davantage les familles.

Les personnes âgées du Nunavut, en particulier celles âgées de 75 ans et plus et celles de 65 ans et plus vivant dans un établissement de soins de longue durée, seront également admissibles à recevoir un vaccin contre le VRS.