L’accent sera mis sur les Jeux asiatiques lors de l’étape européenne de la Ligue professionnelle de hockey : Harmanpreet Singh

Le capitaine de l’équipe indienne de hockey masculin, Harmanpreet Singh, a déclaré que son équipe se concentrerait sur les Jeux asiatiques, un qualificatif olympique, alors qu’ils se lancent dans la tournée européenne pour les matchs de la Pro League, à partir du 26 mai.

L’équipe est partie lundi pour Londres pour la première étape de la tournée européenne où elle affrontera la Belgique, championne olympique en titre (26 mai et 2 juin) et la Grande-Bretagne (27 mai et 3 juin).

Ils se rendront ensuite à Eindhoven pour leur dernière série de matches contre les Pays-Bas (7 et 10 juin) et l’Argentine (8 et 11 juin).

L’Inde est actuellement en tête du classement de la Pro League avec 19 points en huit matches dans le tournoi à neuf équipes. Le Royaume-Uni a également un nombre de points identique mais est deuxième du classement en raison d’une différence de buts inférieure.

Le skipper a déclaré que les matchs joueront un rôle crucial dans la préparation de l’Inde pour les Jeux asiatiques en septembre, où le médaillé d’or se qualifiera automatiquement pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

«Nous avons des matchs très cruciaux à venir alors que nous arrivons à la fin commerciale de la saison de Pro League. Nous sommes en position de force dans le tableau jusqu’à présent et nous chercherons à obtenir autant de points que possible dans les matchs restants.

« Nous sommes ravis de cette tournée car elle nous donne également une excellente occasion de jouer contre des équipes de qualité. Ces matchs seront vraiment importants pour nous alors que nous nous préparons pour les très importants Jeux asiatiques prévus plus tard cette année », a déclaré Harmanpreet avant le départ de l’équipe pour Londres.

L’Inde est restée invaincue contre les champions du monde en titre, l’Allemagne et l’Australie, ce qui les a aidées à dominer le tableau des points.

Ce sera la première sortie de l’équipe sous la direction du nouvel entraîneur-chef Craig Fulton.

«Nous avons eu de bonnes séances d’entraînement intensif au camp national des entraîneurs au centre SAI de Bengaluru. Les préparatifs ont été vraiment bons et nos matchs précédents à Rourkela nous ont donné beaucoup de confiance, nous chercherons donc à reproduire la performance lors des matchs à venir », a déclaré le skipper.

Harmanpreet a ajouté que l’équipe cherchera à s’appuyer sur le bon travail effectué lors du match à domicile pour se préparer aux affectations difficiles plus tard cette année.

« Nous allons procéder étape par étape, essayer de jouer du bon hockey et, surtout, chercher à maintenir l’élan alors que nous avons une longue tournée et une saison chargée à venir également. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)