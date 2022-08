L’accent sera mis sur l’amélioration de notre finition, déclare le dragflicker indien Harmanpreet Singh

L’équipe indienne de hockey masculin cherchera à travailler sur ses compétences de finition dans le cadre de sa préparation pour la prochaine FIH Hockey Pro League, a déclaré le drag-flicker star Harmanpreet Singh.

L’équipe indienne, qui a remporté une médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth plus tôt ce mois-ci, est revenue au camp du SAI Center lundi avant ses préparatifs pour la Hockey Pro League à partir du 28 octobre.

“Nous aurons nos séances d’entraînement, et notre objectif principal sera toujours d’améliorer notre finition et d’améliorer la coordination et la combinaison entre les joueurs”, a déclaré Singh dans un communiqué publié par Hockey India (HI).

«Nous allons nous concentrer sur la façon dont nous pouvons améliorer notre timing tout en croisant le ballon entre les joueurs et améliorer notre timing tout en déplaçant le ballon de la défense à l’attaque.

“Chaque match est important pour nous. Notre objectif a toujours été de gagner chaque match. Il ne nous reste plus beaucoup de temps avant la Coupe du monde. Donc, plus nous aurons de matchs à jouer avant le tournoi, plus cela nous sera bénéfique », a-t-il déclaré.

Le tirage au sort des poules de la Coupe du monde de hockey FIH doit avoir lieu le 8 septembre et Harmanpreet a déclaré que l’équipe était prête à relever tous les défis qui se présentaient à elle.

“Nous ne nous concentrons pas sur les tirages au sort de la Coupe du monde. Nous devons jouer les matchs et faire de notre mieux, peu importe qui nous affrontons. Nous devons montrer notre jeu et nos forces et obtenir des résultats positifs », a-t-il déclaré.

“Nous devons continuer à nous concentrer sur la même chose et non sur des choses qui ne sont pas sous notre contrôle.”

La Coupe du monde devrait se tenir du 13 au 29 janvier prochain à Bhubaneswar et Rourkela.

L’équipe indienne avait signé avec une médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth après avoir perdu 0-7 contre l’Australie en finale à Birmingham.

