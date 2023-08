L’accent révisé de Suncor sur la production pétrolière prouve la nécessité d’un plafond d’émissions, selon Guilbeault

Les déclarations récentes du PDG d’une importante société d’exploitation des sables bitumineux renforcent les arguments en faveur d’une réglementation fédérale visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur pétrolier et gazier, a déclaré le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault.

Dans une entrevue avec La Presse Canadienne, Guilbeault a qualifié de « décevantes » les propos tenus le 15 août par le PDG de Suncor, Rich Kruger, particulièrement au milieu d’un été où « des dizaines de milliers de Canadiens » ont été contraints de fuir les incendies de forêt et où les températures mondiales ont atteint des niveaux records. en juillet.

« Voir le dirigeant d’une grande entreprise canadienne dire qu’il se désengage fondamentalement des changements climatiques et de la durabilité, qu’il va se concentrer sur le profit à court terme, ce sont de mauvaises réponses », a déclaré Guilbeault.

« Si j’étais convaincu avant qu’il fallait réglementer, je le suis encore plus maintenant. »

Cet automne, Guilbeault entend publier un projet de règlement visant à plafonner les émissions provenant de la production pétrolière et gazière, puis à les imposer à la baisse au fil du temps. Le pétrole et le gaz ont contribué à 28 pour cent des émissions totales du Canada en 2021, et les sables bitumineux en représentent à eux seuls 13 pour cent.

Suncor a contribué pour 17,4 millions de tonnes, soit 2,5 pour cent du total national. Les émissions de Suncor en 2021 étaient 50 pour cent plus élevées qu’elles ne l’étaient en 2011. Les émissions totales du Canada ont diminué de 6 pour cent par rapport à il y a 10 ans.

Guilbeault n’a pas encore précisé quel sera le premier plafond, mais le plan de réduction des émissions publié en 2022 prévoyait une réduction de plus de 40 % des émissions de pétrole et de gaz d’ici 2030.

Kruger, qui n’a pris ses fonctions de PDG de Suncor qu’en avril, a déclaré aux investisseurs lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de Suncor que l’entreprise accordait une attention « disproportionnée » à la transition énergétique à long terme vers des carburants renouvelables et à faibles émissions.

« Nous estimons que notre cadre stratégique actuel (…) est insuffisant par rapport à ce qu’il faut pour gagner », a-t-il déclaré, selon une transcription de l’appel publiée sur le site Internet de l’entreprise.

Cela inclut, a-t-il dit, un « manque d’accent mis sur les moteurs économiques d’aujourd’hui ».

« Aujourd’hui, nous gagnons en créant de la valeur grâce à notre vaste base d’actifs intégrés soutenus par les sables bitumineux », a-t-il déclaré.

Il a promis une « orientation et un ton révisés » davantage axés sur les opportunités financières immédiates dans les sables bitumineux.

Rich Kruger, directeur général de Suncor Énergie, a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il voyait l’entreprise réussir en créant de la valeur grâce à sa « vaste base d’actifs intégrés soutenue par les sables bitumineux ». (Kyle Bakx/CBC)

Dans le même appel, Suncor a annoncé un bénéfice de 1,9 milliard de dollars au deuxième trimestre, en baisse par rapport aux 4 milliards de dollars du deuxième trimestre de 2022, lorsque les prix du pétrole ont grimpé à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Kruger a déclaré que l’entreprise restait engagée envers la Pathways Alliance, un consortium de six sociétés de sables bitumineux travaillant ensemble pour installer une technologie de capture du carbone et atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

Le zéro net est le terme utilisé pour décrire une situation dans laquelle toutes les émissions de gaz à effet de serre restantes sont captées par la technologie ou la nature. Le captage du carbone est une technologie émergente qui capte les émissions et les redirige vers le sol.

Les dirigeants de Passeport affirment depuis longtemps qu’ils souhaitent contribuer aux objectifs climatiques du Canada, mais que le calendrier fédéral pour réduire leurs émissions était irréaliste.

Suncor et Pathways ont été contactées pour commentaires sur cette histoire.

Les commentaires de Kruger surviennent près d’un an après que sa société a annoncé qu’elle vendrait ses actifs éoliens et solaires, mettant ainsi fin à ses deux décennies d’incursion dans le secteur des énergies renouvelables. Plus tôt cette année, Suncor a élargi ses opérations de sables bitumineux en achetant la mine de sables bitumineux Fort Hills de Teck Resources et TotalEnergies.

Guilbeault a déclaré que le gouvernement fédéral ne demande pas au secteur pétrolier et gazier de faire plus que sa juste part et ne le montre pas du doigt. Il a noté que la réglementation sur les véhicules zéro émission en cours de finalisation exige désormais qu’un nouveau véhicule vendu sur cinq soit électrique d’ici 2026 et interdise la vente de voitures et de camions neufs à moteur à combustion en 2035.

Un projet de règlement visant à éliminer les émissions du secteur canadien de l’électricité a été publié plus tôt en août et est toujours en période de commentaires.

Les règlements sur les plafonds pétroliers et gaziers étaient déjà attendus, mais Guilbeault a reconnu qu’ils ont été retardés.

« Il s’agit d’une réglementation complexe », a-t-il déclaré.

Mais le ministre a dit qu’ils allaient arriver et que l’industrie devait faire sa part.

« Je ne pense pas qu’en 2023, vous puissiez être une bonne entreprise citoyenne et ne pas jouer votre rôle », a-t-il déclaré.