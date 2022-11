L’accent mis par Eric Adams sur le crime a-t-il blessé les démocrates à mi-parcours ?

“Il essaie de faire un travail décent”, a déclaré Joan Jones, 67 ans, qui vit à Floral Park, à propos de M. Adams.

Mme Jones, qui a déclaré avoir voté pour les républicains au poste de gouverneur et au Congrès, a déclaré que le crime et l’inflation étaient les deux problèmes les plus importants pour elle et qu’elle souhaitait voir des sanctions plus sévères pour les criminels.

“Il doit y avoir plus de conséquences”, a-t-elle déclaré. « J’ai peur de prendre le métro. C’est dommage.”

La criminalité a augmenté à New York depuis le début de la pandémie, mais la ville est beaucoup plus sûre qu’elle ne l’était dans les années 1990, quand il y avait plus de 2 000 meurtres chaque année. Les meurtres ont baissé cette année de 13% et les fusillades de 15%, selon les données de la ville. Mais les crimes majeurs ont augmenté cette année de 28%, entraînés par les vols et les agressions.

En 2019, les législateurs de l’État de New York ont ​​​​réécrit la loi sur la libération sous caution afin que moins de personnes en attente de procès se retrouvent derrière les barreaux parce qu’elles n’avaient pas les moyens de verser une caution.

Rien ne prouve clairement que ces changements aient contribué à une augmentation de la criminalité. Les critiques et les partisans de la réforme de la liberté sous caution ont pointé des données et des cas particuliers pour faire avancer leur argument, mais la recherche n’est pas concluante.

M. Adams a néanmoins imputé une partie de cette augmentation de la criminalité à ces changements – une position qui l’a trouvé plus étroitement aligné avec M. Zeldin. En août, M. Adams a tenu une conférence de presse pour marteler ce message, fournissant des exemples spécifiques de personnes qui ont été arrêtées à plusieurs reprises avec des armes à feu, et M. Zeldin l’a applaudi.

Mme Hochul a tenu sa propre conférence de presse ce jour-là et est apparue visiblement irritée par M. Adams, son allié politique apparent. Pourtant, M. Adams a fait campagne pour Mme Hochul et a cherché à l’aider, organisant un événement conjoint peu de temps avant les élections pour annoncer plus de policiers pour le métro – bien qu’un don de 10 000 $ à M. Zeldin d’un comité d’action politique dirigé par un clé L’allié d’Adams a soulevé des questions sur sa loyauté.

La question de la caution était si controversée que M. Adams a commencé à adoucir sa rhétorique fin octobre après avoir assisté à un sommet sur le crime organisé par Norman Siegel, l’ancien chef de l’Union des libertés civiles de New York. La réforme du cautionnement était une question tellement controversée que les participants ont convenu de ne pas l’aborder et de chercher plutôt un terrain d’entente.