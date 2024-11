L’accent mis par Artissima sur l’art expérimental attire les conservateurs en masse

Le marchand d’art parisien Philippe Jousse se souvient de sa première participation à la foire Artissima de Turin, il y a quelques années. «Je suis rentré chez moi avec les poches remplies de cartes de visite de conservateurs», a-t-il déclaré, s’exprimant depuis son stand Artissima actuel, qui présente un éventail d’artistes jeunes et émergents fascinants.

Organisée dans l’Oval Lingotto de Turin, au pied des Alpes, Artissima est la plus grande foire internationale d’art contemporain d’Italie. Avec l’édition de cette année comprenant une liste de 189 galeries, elle a du punch dans une ville qui possède une histoire de résidents fortunés, dont la grandeur se reflète dans les allées ornées d’arcs en pierre et les tours impressionnantes que l’on voit autour de la ville.

Mais la foire, qui a tenu hier son avant-première pour l’édition de cette année, n’est pas connue pour les œuvres d’art ultra-coûteuses qui apparaissent généralement lors des différents événements d’Art Basel. Au lieu de cela, les concessionnaires ont dit ARTactualités qu’Artissima était réputé pour attirer des conservateurs, principalement issus d’institutions italiennes et européennes. De plus, le coût relativement abordable des stands, environ la moitié du prix nécessaire pour exposer dans des foires comme Art Basel ou Frieze, a permis aux petites galeries d’expérimenter avec des artistes moins connus et de leur offrir une plus grande visibilité.

Le directeur d’Artissima, Luigi Fassi, a déclaré ARTactualités qu’environ 50 conservateurs d’institutions internationales, dont beaucoup basés en Italie, étaient impliqués dans la foire à titre « officiel ». Ces conservateurs ont participé à la programmation de la foire, et 35 d’entre eux ont fait partie des jurys pour les 11 prix et initiatives décernés à la foire. Par ailleurs, la Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT de Turin est dotée d’un budget d’acquisition d’œuvres d’art achetées à la foire pour sa propre collection, qu’elle prête à long terme à deux musées locaux : le GAM – Galleria Civica di Arti Moderna di Torino. et le Château de Rivoli. Ces deux institutions ont acheté pour plus de 400 000 $ d’œuvres d’art dès le premier jour de la foire.

Les marchands, a déclaré Fassi, « disent très clairement que pour eux, la venue des conservateurs est aussi importante que la venue des collectionneurs ».

Luigi Fassi. Photo Giorgio Perottino/avec la permission d’Artissima

Dans le climat actuel du marché de l’art, plus lent, les marchands ont déclaré que l’accent mis par Artissima sur l’exposition aux institutions, ainsi que les prix relativement bas de la foire et son atmosphère plus détendue, touchaient à merveille.

Artissima « est un salon où l’on peut prendre plus de temps pour discuter avec les clients, ce qui correspond au marché actuel, où nouer des relations et travailler ensemble avec les clients est si important », a déclaré Alex Mor, cofondateur de la galerie parisienne Mor Charpentier.

Hier midi, le codirecteur de la Galleria Franco Noero de Turin, Stefano De Gregori, a déclaré que l’exposition regorgeait de conservateurs d’institutions européennes. Mais De Gregori, dont la galerie participe à Artissima depuis les années 1990, a déclaré que la foire était tout aussi importante pour servir les artistes émergents. « Si vous voulez découvrir quelque chose de nouveau, c’est l’endroit idéal », a déclaré De Gregori.

C’est dans cette optique que la grande dame et principale mécène de la foire, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, une habituée du salon ARTactualités La liste des 200 meilleurs collectionneurs a déclaré qu’elle espérait que la foire encouragerait les jeunes générations à commencer à collectionner. « Vous pouvez acheter de bonnes œuvres qui ne sont pas si chères et commencer à créer une collection étonnante », a-t-elle expliqué, ajoutant que Turin a une longue histoire de mécènes.

La foire, a-t-elle poursuivi, est le fruit de l’effort de collaboration public et privé de Turin. La marque Artissima appartient à des entités publiques locales – la région, la ville et la province – mais elle est cofinancée par des partenariats d’entreprises qui paient ces prix et récompenses, ainsi que les frais d’exposition des exposants. Cela atténue une partie de la pression que peuvent entraîner les alternatives de vente de stands gérées par les entreprises.

En effet, la foire est historiquement dirigée par des commissaires. La foire accueille trois sections organisées, une mettant en lumière des artistes émergents, une autre destinée à des personnages historiques sous-reconnus et une section Disegni pour les œuvres sur papier. Outre les membres du jury invités, des commissaires participent également à des promenades guidées tout au long de la foire, accompagnées par un grand collectionneur. Ces événements sont appelés talkies-walkies et peuvent être visionnés en ligne.

Helena Kritis, conservatrice en chef du Centre d’art contemporain WIELS à Bruxelles, a déclaré ARTactualités qu’elle était ravie d’accepter l’invitation de la foire à réaliser un talkie-walkie aux côtés du collectionneur d’art Kwong Yee Leong, fondateur de l’espace d’exposition expérimental Blank Canvas en Malaisie. Elle a déclaré que cela lui avait non seulement donné l’occasion de revisiter des œuvres d’art telles que Simnikiwe Buhlungu, un ancien artiste en résidence du Wiels, mais aussi de rechercher des artistes avec lesquels elle aimerait travailler à l’avenir.

L’accent mis par Artissima sur les conservateurs sert un objectif commercial, selon Fassi. Faire venir des directeurs institutionnels de grande qualité – parmi lesquels cette année ceux de la Kunsthalle de Zurich, des Galeries Serpentine et des grands musées italiens – est « une priorité du marché » qui apporte une plus grande visibilité aux artistes via une reconnaissance institutionnelle, a-t-il déclaré. « Cela profiterait aussi évidemment au marché. »

Une œuvre sans titre de Teresa Żarnowerówna, datant de 1944, fait partie des œuvres du constructiviste polonais actuellement présentées sur le stand d’Import Export. Avec l’aimable autorisation d’Import Export, Varsovie

Cela pouvait être vu sur le stand d’Import Export, consacré à l’artiste constructiviste polonaise Teresa Żarnowerówna. La directrice d’Import Export, Sonia Jakimczyk, a déclaré que la galerie était impatiente de revenir à Artissima pour la deuxième fois, en raison de tous les conservateurs présents et de la réputation de la foire pour mettre en lumière les œuvres historiques d’artistes sous-reconnus. Lors de la foire de l’année dernière, « nous avons contacté de nombreux collectionneurs et conservateurs de musées, nous savions donc que ce serait la bonne solution pour nous », a déclaré Jakimczyk. Le premier jour d’Artissima, des institutions de toute l’Europe ont manifesté un vif intérêt pour plusieurs peintures sur papier de Żarnowerówna, qui flottent entre figuration surréaliste et abstraction totale. Un certain nombre de pièces étaient réservées ou avaient des listes d’attente.

Ailleurs, chez Martins & Montero, la copropriétaire de la galerie Maria Montero a présenté des œuvres rares de l’artiste brésilien Juraci Dórea. L’artiste était connu pour créer des sculptures, utilisant souvent du cuir et des branches d’arbres, destinées à être exposées au profit d’une communauté vivant dans les conditions austères et désertiques de l’arrière-pays de Bahia. Dórea a ensuite placé ses structures ressemblant à d’étranges tipis, ainsi que des peintures figuratives à l’esthétique folklorique, dans et autour de la communauté qui y vivait, qui s’impliquait souvent dans la création artistique elle-même. Beaucoup de ces œuvres se sont désintégrées ou ont été perdues, il ne reste que des photographies documentaires. « Ce que vous voyez ici est probablement tout ce qui existe », a déclaré Montero, désignant le stand, qui présente des œuvres réalisées dans les années 1970 et 1980.

C’est l’une des raisons pour lesquelles la galerie est particulièrement désireuse de placer ses œuvres, dont le prix se situe entre 5 000 et 45 000 euros (environ 5 5400 et 49 000 dollars), auprès d’institutions.

Projeto Terra : Escultura na Casa de Claudinho (São Gonçalo dos Campos – BA)de 1990, faisait partie des rares œuvres de Juraci Dórea présentes sur le stand de Martins&Montero. Avec l’aimable autorisation de Martins&Montero, San Paolo et Bruxelles

La galerie Gramma Epsilon d’Athènes a présenté des œuvres d’artistes femmes, dont beaucoup travaillaient avec le textile. La galerie a surnommé son stand « La Révolution Différente », pour mettre en lumière les manières ultérieures dont les femmes se sont rebellées à la périphérie des mouvements de manifestations dirigés par des hommes au cours du 20e siècle. Même s’ils ne voulaient pas manifester dans la rue, ces artistes « demandaient les mêmes choses » que les manifestants, a déclaré le cofondateur de la galerie, Francesco Romano Petilllo. Les artistes voulaient « la liberté d’être artistes, mais en même temps mères et épouses ». Le stand est essentiellement un aperçu de la prochaine exposition de Gramma Epsilon du même nom, qui ouvrira le 12 novembre.

Petillo a déclaré qu’Artissima est l’une de ses foires préférées car elle est moins axée sur le commerce. « Il y a des collectionneurs qui viennent, mais aussi des conservateurs et des directeurs de musée qui viennent toujours. De plus, Turin s’efforce de se réinventer en tant que centre culturel », a-t-il ajouté.

Une étude de ce qui est visible dans la ville le confirme : la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo possède 30 ans d’œuvres d’art de Mark Manders, et la Pinacothèque Agnelli, située dans l’ancien siège du constructeur automobile Fiat, inaugure une exposition des œuvres de Salvo. peintures.

Après Frieze à Londres et Art Basel Paris, les marchands d’Artissima ont d’abord spéculé sur un nombre légèrement inférieur de visiteurs à la foire par rapport aux années précédentes. Un porte-parole d’Artissima a toutefois déclaré que la fréquentation des visiteurs internationaux était jusqu’à présent comparable à celle des éditions précédentes et que la foire « attire une base de collectionneurs différente de celle d’Art Basel et de Frieze, nous ne nous considérons donc pas comme des concurrents ».

Mais certains dirigeants du monde de l’art ont convenu qu’il était excessif d’assister aux trois foires. Joel Wachs, président de la Fondation Andy Warhol pour les arts visuels, pourrait en faire partie. Parler à ARTactualités lors d’un somptueux dîner organisé dans la maison remplie d’art de Sandretto Re Rebaudengo, il s’est exclamé : « Je ne suis pas allé à Frieze, ni à Art Basel Paris, alors je suis venu à Artissima à Turin ! Et j’adore ça.