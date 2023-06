L’accent est maintenant mis sur la cause de la sous-implosion fatale de Titan

La recherche d’un submersible manquant à destination du Titanic est devenue une mission d’enquête et de sauvetage qui prendra un temps indéfini, ont déclaré des responsables, alors que les hommages du monde entier affluaient pour les cinq personnes tuées lorsque le navire a implosé au fond de l’Atlantique Nord. .

L’annonce jeudi que tous à bord ont péri lorsque le submersible a implosé près du site de l’épave emblématique a mis fin tragiquement à une saga de cinq jours qui comprenait une recherche urgente 24 heures sur 24 et une veillée mondiale pour le navire connu sous le nom de Titan.

L’enquête sur ce qui s’est passé était déjà en cours et se poursuivrait dans la zone autour du Titanic où des débris du submersible ont été trouvés, a déclaré le contre-amiral John Mauger, du premier district de la Garde côtière.

« Je sais qu’il y a aussi beaucoup de questions sur comment, pourquoi et quand cela s’est produit. Ce sont des questions sur lesquelles nous allons collecter autant d’informations que possible », a déclaré Mauger, ajoutant qu’il s’agissait d’un « cas complexe ». dans une partie reculée de l’océan et impliquant des personnes de plusieurs pays différents.

Le premier indice d’une chronologie est venu jeudi soir lorsqu’un haut responsable de la marine américaine a déclaré qu’après la disparition du Titan dimanche, la marine est revenue en arrière et a analysé ses données acoustiques et a trouvé une « anomalie » compatible avec une implosion ou une explosion dans le voisinage général de l’endroit où le navire opérait lorsque les communications ont été perdues. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter d’un système de détection acoustique sensible.

Les personnes tuées étaient Stockton Rush, le PDG d’OceanGate Expeditions, la société qui possédait et exploitait le submersible; deux membres d’une importante famille pakistanaise, Shahzada Dawood et son fils Suleman Dawood ; l’aventurier britannique Hamish Harding ; et l’expert du Titanic Paul-Henri Nargeolet.

Photo composite des passagers du Titan. De gauche à droite : Stockton Rush, PDG d’OceanGate ; le milliardaire britannique Hamish Harding ; L’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils, Suleman ; et l’explorateur français Paul-Henri Nargeolet.

OceanGate, qui fait la chronique de la décomposition du Titanic et de l’écosystème sous-marin qui l’entoure via des voyages annuels depuis 2021 qui comprenaient des touristes payants, a publié une déclaration appelant les cinq personnes tuées « de vrais explorateurs qui partageaient un esprit d’aventure distinct et une profonde passion pour l’exploration et protéger les océans du monde. »

Des hommages aux personnes tuées et des éloges aux chercheurs qui ont tenté de les sauver ont afflué du monde entier. La Maison Blanche a remercié la Garde côtière, ainsi que les partenaires canadiens, britanniques et français qui ont contribué aux efforts de recherche et de sauvetage.

« Nos pensées vont aux familles et aux proches de ceux qui ont perdu la vie sur le Titan. Ils ont traversé une épreuve déchirante ces derniers jours, et nous les gardons dans nos pensées et nos prières », a-t-il déclaré dans un communiqué. déclaration.

Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a écrit sur Twitter qu’il appréciait « les efforts multinationaux de ces derniers jours à la recherche du navire ». La famille Dawood a également remercié toutes les personnes impliquées dans la recherche.

« Leurs efforts inlassables ont été une source de force pour nous pendant cette période », a déclaré la famille dans un communiqué. « Nous sommes également redevables à nos amis, à notre famille, à nos collègues et à nos sympathisants du monde entier qui nous ont soutenus lorsque nous en avions besoin. »

La famille de Harding a déclaré dans un communiqué: « Il était unique en son genre et nous l’adorions … Ce qu’il a accompli de son vivant était vraiment remarquable et si nous pouvons tirer une petite consolation de cette tragédie, c’est que nous l’avons perdu en faisant ce qu’il aimé. »

Le Titan a été lancé à 6 heures du matin dimanche et a été signalé en retard dimanche après-midi à environ 435 milles (700 kilomètres) au sud de St. John’s, Terre-Neuve. Les sauveteurs ont dépêché des navires, des avions et d’autres équipements sur le site de la disparition.

Les autorités espéraient que les sons sous-marins détectés mardi et mercredi pourraient aider à affiner leur recherche, dont la zone de couverture avait été étendue à des milliers de kilomètres – deux fois la taille du Connecticut et dans des eaux de 2 1/2 miles (4 kilomètres) de profondeur.

Cependant, toute lueur d’espoir qui restait de retrouver l’équipage vivant a été anéantie tôt jeudi, lorsque l’approvisionnement en air du submersible de 96 heures devait s’épuiser et que la Garde côtière a annoncé qu’un champ de débris avait été trouvé à environ 1 600 pieds ( 488 mètres) du Titanic.

« Les débris correspondent à la perte catastrophique de la chambre de pression », a déclaré Mauger.

La Garde côtière a déclaré jeudi que les sons entendus les jours précédents étaient probablement générés par autre chose que le Titan.

« Il ne semble pas y avoir de lien entre les bruits et l’emplacement (des débris) sur le fond marin », a déclaré Mauger.

Le responsable de la marine qui a parlé de « l’anomalie » entendue dimanche a déclaré que la marine avait transmis l’information aux garde-côtes, qui ont poursuivi leurs recherches car la marine ne considérait pas les données comme définitives.

Un ami de longue date et collègue de Nargeolet a déclaré aux médias français que lorsque le contact a été perdu dimanche, il a rapidement craint le pire.

« Malheureusement, j’ai tout de suite pensé à une implosion », a déclaré vendredi à France-Info le plongeur et filmographe sous-marin à la retraite Christian Petron. Aux profondeurs dans lesquelles le submersible opérait, les pressions sont intenses et impitoyables – équivalentes à des centaines de kilogrammes pesant sur chaque centimètre carré, a-t-il noté.

« Évidemment, le moindre problème de coque et son implosion sont immédiats », a déclaré Petron.

Il a estimé que Nargeolet était conscient des risques mais aurait été alimenté par une soif d’exploration plus approfondie de l’épave du Titanic, de sa faune et de sa flore.

Le réalisateur James Cameron, qui a effectué plusieurs plongées sur l’épave du Titanic, a déclaré à la BBC qu’il savait qu’un « événement catastrophique extrême » s’était produit dès qu’il a appris que le submersible avait perdu la navigation et les communications en même temps.

« Pour moi, il n’y avait aucun doute », a déclaré Cameron. « Il n’y a pas eu de recherche. Quand ils ont finalement obtenu un ROV (véhicule télécommandé) là-bas qui pouvait faire la profondeur, ils l’ont trouvé en quelques heures. Probablement en quelques minutes. »

Il a déclaré que les briefings sur 96 heures d’approvisionnement en oxygène et les bruits de claquement étaient une « charade prolongée et cauchemardesque » qui a donné de faux espoirs aux familles des membres d’équipage.

Au moins 46 personnes ont voyagé avec succès sur le submersible d’OceanGate jusqu’au site de l’épave du Titanic en 2021 et 2022, selon des lettres que la société a déposées auprès d’un tribunal de district américain à Norfolk, en Virginie, qui supervise les affaires concernant l’épave du Titanic. Mais des questions sur la sécurité du submersible ont été soulevées à la fois par un ancien employé de l’entreprise et d’anciens passagers.

David Lochridge, ancien directeur des opérations maritimes d’OceanGate, a fait valoir en 2018 que la méthode mise au point par l’entreprise pour garantir la solidité de la coque – reposant sur une surveillance acoustique capable de détecter les fissures et les éclats lorsque la coque était soumise à la pression – était inadéquate et pourrait « soumettre les passagers à un danger extrême potentiel dans un submersible expérimental. »

« C’était problématique car ce type d’analyse acoustique ne montrait que lorsqu’un composant est sur le point de tomber en panne – souvent des millisecondes avant une implosion – et ne détectait aucun défaut existant avant d’exercer une pression sur la coque », ont écrit les avocats de Lochridge dans un communiqué. demande de licenciement abusif.

OceanGate n’était pas d’accord. Lochridge « n’est pas un ingénieur et n’a pas été embauché ni invité à fournir des services d’ingénierie sur le Titan », a-t-il déclaré, et il a noté qu’il avait été licencié après avoir refusé d’accepter les assurances de l’ingénieur principal de l’entreprise selon lesquelles le protocole de surveillance et de test acoustique était, en En fait, mieux adapté pour détecter d’éventuels défauts qu’une méthode proposée par Lochridge.

L’un des premiers clients de l’entreprise a comparé une plongée qu’il a effectuée sur le site il y a deux ans à une mission suicide.

« Imaginez un tube métallique de quelques mètres de long avec une feuille de métal pour sol. Vous ne pouvez pas vous tenir debout. Vous ne pouvez pas vous agenouiller. Tout le monde est assis les uns à côté des autres ou les uns sur les autres », a déclaré Arthur Loibl, un homme d’affaires à la retraite. et aventurier d’Allemagne. « Vous ne pouvez pas être claustrophobe. »

Loibl a déclaré que la plongée avait été retardée à plusieurs reprises pour résoudre un problème avec la batterie et les poids d’équilibrage, poussant la durée du voyage à 10 heures et demie, une grande partie effectuée dans l’obscurité proche pour économiser les batteries.

Nicolai Roterman, écologiste des grands fonds et maître de conférences en biologie marine à l’Université de Portsmouth, en Angleterre, a déclaré que la disparition du Titan met en évidence les dangers et les inconnues du tourisme en haute mer.

« Même la technologie la plus fiable peut échouer, et donc des accidents se produiront. Avec la croissance du tourisme en haute mer, nous devons nous attendre à plus d’incidents comme celui-ci. »

les rédacteurs d’Associated Press Jon Gambrell à Dubaï, aux Émirats arabes unis ; Ben Finley à Norfolk, Virginie ; Holly Ramer à Concord, New Hampshire; Lolita C. Baldor à Washington; Frank Jordans à Berlin ; Danica Kirka à Londres; Gene Johnson à Seattle; Mounir Ahmed à Islamabad ; et John Leicester à Paris ont contribué à ce rapport.