Hilaria Baldwin interviewée à la Guild Hall Academy of the Arts Achievement Awards en mars 2020. | Sean Zanni / Patrick McMullan via Getty Images

Hilaria Baldwin, alias Hillary Hayward-Thomas Baldwin, a été critiquée pour avoir prétendument menti un accent espagnol.

Je ne suis pas tout à fait sûr d’avoir pensé consciemment à Hilaria Baldwin jusqu’à cette semaine. Elle occupe un niveau de renommée légèrement supérieur à l’influenceuse sociale mais inférieur à l’actrice de télévision. Podcasteur et ancienne instructrice de yoga, elle est surtout connue pour être la femme glamour et mystérieuse à qui Alec Baldwin est marié. Je suppose que j’ai supposé qu’elle devait être étrangère; «Hilaria» semble trop haletante pour être américaine.

Récemment, cependant, j’ai appris, avec le reste du monde, que la Hilaria Baldwin que je connaissais à peine était en fait une illusion européenne ambitieuse créée par une Bostonienne nommée Hillary Hayward-Thomas.

Hilaria idéalisée est née à Majorque, parle avec un accent, ne connaît pas le mot anglais pour «concombre», Fait du jogging pour le plaisir, fait du flamenco, adore les hors-bord, boit du lait de chanvre, mange des lentilles et de la paella et fait une pléthore de cours d’entraînement. Hillary est née dans le Massachusetts, est allée à NYU et a un frère nommé Jeremy.

Comment est-il arrivé à deux Hilarias Baldwin? Pourquoi savons-nous tout cela soudainement? Eh bien, cela ne serait jamais venu à la lumière si ce n’était de son incapacité à prendre une blague.

Pourquoi parlons-nous de Hilaria Baldwin?

L’ascendance espagnole en constante évolution de Hilaria / Hillary a été révélée et scrutée grâce à l’effet Streisand.

Le 21 décembre, Hilaria Baldwin, mariée à l’acteur Alec Baldwin depuis 2012, a posté une photo d’elle-même en sous-vêtements fantaisie, tenant son fils de 3 mois, Eduardo, alias Edu. Elle avait l’air très en forme et mince, ce qui explique souvent pourquoi les gens mettent des photos sur les réseaux sociaux. Le message a attiré l’attention de la comédienne Amy Schumer, qui a pris une photo de Hilaria sur Instagram dans un repostage maintenant supprimé de l’image qui disait: «Gene et moi voulions souhaiter à tous de joyeuses fêtes de fin d’année. Profitez-en avec tous les membres de la famille qui vous parlent cette année.

Hilaria a attrapé le message sournois de Schumer, puis a répondu dans une vidéo de quatre minutes en disant que Schumer attaquait Edu et lui faisait honte. «Nous entrons dans un lieu de honte corporelle», a-t-elle déclaré dans la vidéo. «Il y a toute cette histoire de« les mamans ne ressemblent pas à ça »- certaines mamans le font. Cette maman »- se désignant elle-même -« le fait, et je suis incluse dans l’inclusivité. »

Ce kerfuffle avec Schumer a ramené le nom de Hilaria dans la sphère de la culture pop. Les gens aiment regarder des gens riches et célèbres se battre. Mais ce n’était que le début.

C’est à ce moment que l’utilisateur de Twitter @lenibriscoe a souligné une inquiétude persistante à propos d’Hilaria: le fait que son héritage espagnol tant vanté est, à leur avis, totalement faux.

Vous devez admirer l’engagement d’Hilaria Baldwin dans sa lutte de dix ans où elle se fait passer pour une espagnole – elena ilana alana alina elana (pas) (@lenibriscoe) 21 décembre 2020

Ils ont inclus un clip de Hilaria sur le Aujourd’hui montrer ne pas connaître le mot pour concombre:

Ces tweets sont devenus viraux.

«Je n’avais aucune idée de Schumer», m’a dit @lenibriscoe, expliquant qu’ils avaient observé l’accent de Hilaria au cours des neuf dernières années et que c’était une blague bien connue à New York. «Ce qui m’a vraiment rendu fou, c’est qu’il est si choquant de prétendre être un immigrant et de lutter avec l’anglais. Tu peux juste être un influenceur américain sexy, viens maintenant.

Quelqu’un d’Espagne ne connaissant pas le mot anglais pour concombre est compréhensible. Mais quelqu’un qui a grandi dans la région du Grand Boston agissant comme s’il ne connaissait pas le mot concombre? Cela soulève toutes sortes de questions, pas seulement sur l’héritage espagnol d’Hilaria, mais sur ce qu’elle gagne en le simulant.

Hilaria est en fait Hillary Hayward-Thomas

La simple observation de l’accent d’Hilaria et de sa trame de fond étrange a suscité une enquête. Le plus complet que j’ai trouvé est celui de Tracie Egan Morrissey, écrivain, producteur, animateur de Psychologie du pot, et tristement célèbre expert du mensonge des célébrités, connu pour avoir raconté les anecdotes épineuses de Jameela Jamil sur la mort à plusieurs reprises.

Dans une série d’histoires Instagram, Morrissey explique que l’histoire d’origine espagnole de Hilaria a commencé à partir de Hilaria en déclarant dans plusieurs fonctionnalités avec Hola! USA qu’elle est née en Espagne et que l’espagnol était sa langue maternelle. La biographie de Baldwin sur son site d’engagement de la CAA indique qu’elle est née à Majorque. La biographie a changé depuis le reportage de Morrissey et a maintenant été nettoyée du pays de naissance supposé de Hilaria.

Hilaria est en fait la Hillary Hayward-Thomas qui est diplômée du lycée de la Cambridge School of Weston

Hilaria a également déclaré dans une interview précédente qu’elle a déménagé en Amérique à 19 ans pour assister à NYU. Morrissey démystifie ces affirmations, soulignant que Hilaria est en fait Hillary Hayward-Thomas qui a obtenu son diplôme d’études secondaires à la Cambridge School of Weston à Weston, Massachusetts. Ses parents sont le Dr Kathryn Hayward, dont la famille est du Massachusetts, et David Thomas, dont la famille est profondément enracinée dans le Vermont. Thomas, le père d’Hilaria, a étudié la littérature espagnole au premier cycle, et lui et Hayward ont déménagé en Espagne en 2011.

Alors que l’histoire devenait virale, les utilisateurs de médias sociaux sur Twitter et Instagram ont commencé à fouiller dans le passé de Hilaria, découvrant des interviews passées où elle parle avec un accent et à quel point sa voix est différente de celle de sa vidéo Instagram. Il y a aussi cette vidéo de sa mère, Kathryn Hayward, qui, selon les commentateurs, semble trébucher sur le nom de sa fille lorsqu’elle parle du moment où elle a décidé de fonder une famille:

voici la mère d’Hilaria / Hillary interviewée pour avoir ses enfants aux États-Unis pendant l’école de médecine – remarquez comment elle trébuche sur le nom de sa fille pic.twitter.com/oq2YHwK6AB – # 1 Rachel (@rachel) 25 décembre 2020

Une recherche sur « Espagne » ou « Espagnol » à partir de Compte Twitter de Hilaria donne plusieurs résultats, dont beaucoup reposent sur ses comptes Instagram liés. Ils incluent des rappels à ses abonnés que Le 3 mai est la fête des mères en Espagne, un récit de la façon dont elle les parents ont préparé un dîner macrobiotique en Espagne et comment c’était un signe que l’attitude de l’Espagne envers la santé s’améliorait, Proverbes espagnols, une affirmation selon laquelle si vous amenez des Espagnoles (se référant à elle-même et à sa mère) dans un salon de manucure ils chanteront le flamenco chansons, références à elle-même en tant que Professeur de yoga espagnol, et tweets sur son enfance en Espagne.

La chose curieuse à propos des mentions publiques de Hilaria sur l’Espagne et sur le fait d’être espagnol est que la plupart d’entre elles semblent inclure des pierres de touche espagnoles très connues, comme une version Westworld de l’Espagne où tout le monde mange. Paëlla, écoute le flamenco, et aime la Espagnol drapeau. Comme certains des critiques d’Hilaria l’ont souligné, elle a utilisé cette revendication d’héritage espagnol à des fins personnelles.

Hilaria Baldwin admet qu’elle est en fait Bostonienne et dit que tout le monde s’est trompé

En réponse à l’examen continu de son passé et des parties de sa vie fabriquées, Hilaria a publié une vidéo de sept minutes expliquant qu’elle «est une fille blanche». Son accent est différent des vidéos dans lesquelles elle ne semble pas se souvenir du mot concombre.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

Dans la vidéo, Hilaria n’explique pas vraiment pourquoi elle n’a pas corrigé les différents articles qui portaient sur ses supposées origines espagnoles, ni les podcasts ou interviews qu’elle a fait où elle prétendait être née en Espagne. Elle ne précise pas si elle a une ascendance espagnole. Elle dit qu’elle a passé du temps en Espagne lorsqu’elle était enfant et qu’elle a grandi au milieu des deux cultures. Cela semble obscurcir les préoccupations de ses détracteurs.

En 2013, Glamour a lancé un magazine supplémentaire et un site Web appelé Glam Belleza Latina. Son objectif était de mettre en lumière les Latinos et la culture latine, et comment ils ont façonné la culture américaine. Le numéro initial était centré sur Jennifer Lopez, le designer Narciso Rodriguez et la présentatrice de télévision Natalie Morales. Hilaria Baldwin, qui a été présentée comme «l’expert en beauté naturelle» du magazine, faisait également partie de ce numéro.

Il est possible que Hilaria ne soit qu’un ajout aléatoire au magazine. Mais il semble bien que le magazine ait eu l’intention d’amplifier les Latinx et les hispaniques, comme Rodriguez, dont les parents sont d’origine cubaine espagnole. Il semble certainement que Hilaria a été choisie parce qu’elle vantait ses racines espagnoles.

Ses détracteurs affirment que, sachant ce que nous savons maintenant de ses véritables racines américaines, Hilaria acceptant les offres et la publicité de magazines et de points de vente destinés aux Espagnols et aux Latinx était une décision consciente. Cette décision signifiait prendre de la place pour les Espagnols et Latinx. J’ai contacté Glamour, qui a plié le magazine supplémentaire trimestriel en 2015, et me mettra à jour si et quand je reçois une réponse.

Hilaria a également publié sur les réseaux sociaux le fait d’être victime d’un racisme occasionnel. En 2016, elle a publié sur Instagram à quelle fréquence elle s’était arrêtée et a demandé si elle était une nounou parce qu’elle parle espagnol.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

Je n’ai aucun doute que Hilaria aurait pu être arrêtée par des gens l’entendant parler espagnol et en supposant qu’elle est une nounou. Ces types de microagressions infestent les personnes de couleur dans les cercles aisés à prédominance blanche. Mais il est étrange qu’une femme blanche de Boston, qui prétend ou non être une immigrante espagnole, essaie de coopter cette expérience et de la publier sur Instagram pour avoir de l’influence.

Hilaria nie avoir voulu brouiller les eaux. «J’ai essayé d’être très claire», dit-elle dans la vidéo de réponse, expliquant que ce sont plusieurs journalistes et non elle-même qui ont dit qu’elle était née en Espagne. «Je suis comme, je suis né à Boston. C’est la première chose que j’ai dite à mon mari. Je suis un autre type de Bostonien.

Elle continue, expliquant maladroitement qu’elle est ethniquement blanche et qu’elle est culturellement diversifiée. Être blanche ne l’empêche pas d’être espagnole, soutient-elle. «L’Europe a beaucoup de Blancs là-dedans», dit-elle. «Ma famille est blanche. Ethniquement, je suis un mélange de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses; culturellement, j’ai grandi avec les deux cultures. C’est donc aussi simple que ça.

Cela ne clarifie pas sa propre ascendance, mais il est vrai – comme nous l’a rappelé la controverse autour d’Antonio Banderas, nominé aux Oscars du meilleur acteur 2020, désigné comme une personne de couleur – que les Espagnols européens blancs ne sont pas considérés comme des personnes de couleur.

«Je suis un autre type de Bostonien»

Hilaria a enchaîné avec une autre vidéo, celle-ci de six minutes, qui prétend à nouveau que c’est surtout tout le monde qui s’est trompé. Elle a de nouveau blâmé son histoire d’origine espagnole sur tout le monde sauf elle-même.

«Nous avons reçu des appels de différents points de vente qui prévoient de faire des histoires différentes, et ce qui est frustrant, c’est qu’ils disent des choses que je n’ai jamais dites», dit-elle dans la vidéo, expliquant que ses interviews sont un jeu de téléphone et prétend que ce n’est pas elle qui a commencé son histoire d’origine immigrante espagnole. Elle n’explique pas pourquoi elle a accepté la publicité de points de vente comme l’insert supplémentaire Glamour.

Ces derniers jours, son mari Alec Baldwin et sa belle-fille Ireland Basinger Baldwin ont défendu le caractère et l’honneur d’Hilaria.

L’effet étrange, peut-être involontaire, de ces défenses et des vidéos d’Hilaria sur la controverse est qu’elles, comme sa réponse initiale à Amy Schumer, apportent simplement plus d’attention à ce fiasco identitaire. Chaque fois que Hilaria et sa famille essaient de rejeter le blâme sur divers journalistes et publications où son héritage espagnol est discuté, ces interviews refont surface et sont examinées encore et encore.

En ces derniers jours de 2020, la plupart des gens essayant simplement de se rendre au réveillon du Nouvel An et d’emmener leur divertissement là où ils peuvent le trouver – comme dans les grifts potentiels découverts de riches femmes blanches – Hilaria est maintenant exponentiellement plus célèbre, tendance réseaux sociaux et recherches Google. Plus de gens que jamais sont intéressés par son histoire. C’est juste qu’elle est maintenant connue pour être la femme qui a menti sur le fait d’être espagnole.