L’accent américain de Gillian Anderson dérange certaines personnes

Anderson a remporté le prix de la meilleure actrice de soutien dans une série télévisée pour son rôle de Margaret Thatcher dans « The Crown » de Netflix.

Elle a accepté le prix en utilisant son accent américain qui a chatouillé Twitter.

Écrivain et éditeur culturel pour « The Spinoff TV » de Nouvelle-Zélande Sam Brooks tweeté « Gillian Anderson a choisi son accent américain pour ce soir, clairement. »

Anderson est né aux États-Unis et a grandi à Porto Rico et à Londres avant de retourner aux États-Unis.

Alors que la série américaine « The X Files » a fait d’elle une star, elle a joué de nombreux rôles dans des productions britanniques, notamment la dramatique Netflix « Sex Education », l’adaptation de la BBC « Bleak House » et le drame policier « The Fall » qui se déroulait dans le Nord. Irlande.

Anderson vit à Londres depuis des années.

Sa capacité à passer d’un accent américain à un accent britannique a longtemps fasciné les gens et en 2009, elle a déclaré au journal britannique « The Telegraph » que « même au téléphone, mon accent changera. »

«Une partie de moi souhaite pouvoir le contrôler, mais je ne peux pas», dit-elle. « Je me glisse simplement dans l’un ou l’autre. Quand j’ai déménagé aux États-Unis, j’ai essayé de m’accrocher à mon accent britannique parce qu’il me rendait différent. »

Correction: Une version antérieure de cette histoire a mal indiqué l’emplacement de « The Fall ». Il est situé en Irlande du Nord.