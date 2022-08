L’accélération de la chaleur oblige les vignerons à s’adapter – Shaw Local

Piégés dans les tentacules implacables d’une vague de chaleur mondiale historique, les agriculteurs du monde entier sont contraints de s’adapter.

Les raisins de cuve mûrissent plus vite que jamais dans des conditions en constante évolution.

Le domaine viticole du Domaine de Mourchon se trouve dans le sud du Rhône français. (Photo de Saez Victor fournie par le Domaine de Mourchon)

Dans le sud du Rhône français, le Domaine de Mourchon a connu une chaleur qui a commencé fin mai et qui n’a pas diminué. Situé à 300 mètres d’altitude sur les mêmes affleurements calcaires que Gigondas dans les contreforts du Mont Ventoux, il est habitué à un large décalage diurne qui jusqu’à présent n’a pas encore émergé car la chaleur ne prend qu’une pause minimale la nuit.

Les précipitations ont diminué de 50 % depuis octobre. Contrairement à la Californie ou à Washington où une saison de croissance aride est une quasi-certitude, le Rhône méridional n’est pas étranger aux pluies d’avril, mai ou juin.

La viticulture peut se produire parce que les vents froids du « mistral » du nord-ouest soufflent avec une telle vigueur qu’ils assèchent toute humidité et empêchent la formation de conditions moisies sur les fruits.

Cette année, le mistral, dont les vents atteignent jusqu’à 100 km/h, est arrivé, mais pas la pluie.

“Nous avons eu beaucoup de mistral”, a déclaré Kate McKinley, responsable du Domaine de Mourchon. “Cela se produit généralement juste après la pluie, ce qui frustrerait les touristes dans la région, car le vent est si fort qu’il soufflera [a] réserver dès la sortie [their] main à la piscine ou ils ne peuvent pas manger à l’extérieur.

“Mais pour les viticulteurs, c’est notre meilleur ami car il éloigne les maladies”, a-t-elle déclaré. « Cette année, il arrive sans pluie, ce qui accélère la maturation des raisins. Les choses vont assez vite en ce moment, surtout pour la syrah, qui est presque à la véraison, et cela se passe généralement la deuxième semaine d’août.

L’AOC Côtes du Rhône Villages abrite des assemblages de syrah et de grenache qui présentent un éventail de saveurs de fruits noirs, de notes herbacées et de caractéristiques charnues ; il peut avoir des tanins audacieux et des profils denses qui peuvent s’améliorer avec l’âge à mesure que le vin sort progressivement de sa coque puissante et juvénile.

“La syrah apporte les tanins et constitue l’architecture de l’assemblage”, a déclaré McKinley. « Le grenache est plus rond et fruité, et met de la chair sur l’os de la syrah. Le grenache est le plus couramment planté dans le sud. La plupart des gens l’aiment parce qu’il remplit le mélange et le réservoir.

Ce n’est pas le premier été anormalement chaud et aride ; pas plus tard qu’en 2019, McKinley a dû faire face à une vague de chaleur record en juin. Mais la pluie de fin août et un mois de septembre frais et sec ont joué le rôle de modérateurs pour produire un millésime qu’elle a qualifié de “splendide, très riche et dense avec beaucoup de complexité”.

L’expérience lui a prouvé que les vignes sont «incroyablement résistantes» et que les plus vieux blocs du vignoble approchent de leur 70e anniversaire, ont montré la force de leurs racines profondes. Seuls 80 des 740 acres du Domaine de Mourchon sont plantés de vignes, qui sont actuellement en agriculture biologique. Le processus de passage à l’agriculture biodynamique est en cours.

C’est un geste destiné à préserver au mieux la propriété pour les générations futures. Les bois environnants qui ne sont pas plantés de vigne agissent comme un tampon pour les voisins qui n’utilisent pas de pratiques agricoles écologiquement responsables et augmentent la biodiversité de la vie autour du domaine.

« Nous essayons de nous concentrer sur nos avantages », a déclaré McKinley, dont les parents ont acheté la propriété en 1998. « Nous produisons du vin ici depuis 2 000 ans. Notre philosophie est basée sur la connaissance du lieu, du terroir et sur le travail avec les circonstances uniques que nous avons.

« À long terme, je veux penser à mes enfants ou à leurs enfants et quel est notre plus grand atout que nous devons protéger, et c’est penser à long terme à la santé de notre sol et à la meilleure façon de le protéger du sol vers le haut, ” dit-elle. “Nous pouvons travailler sur notre biodiversité et trouver des moyens de rendre l’environnement plus fort, plus résilient et plus autonome – pour donner à ces vignes une vie longue, saine et productive sans les exploiter.”

• James Nokes déguste, parcourt et collectionne le monde du vin depuis plusieurs années. Envoyez-lui un courriel à [email protected].

NOTES DE DEGUSTATION

Deux des Côtes du Rhône :

• Cellier des Dauphins Les Dauphins AOC Côtes du Rhône, Haute Valeur Environnementale, Blanc 2021 (10,99$) : Le vigneron Laurent Paré sait capter les plus belles qualités « croquantes » d’un vin blanc. Dans un assemblage de 70 % de grenache blanc et de 30 % de viognier, on retrouve des saveurs de poire, de pomme Granny Smith, de chèvrefeuille et de bulbe de fenouil.

• Les Vignerons de l’Enclave AOC Côtes du Rhône Rouge La Résistance Sans Soufre 2020 (18 $) : Cerise noire, cuir, anis, charcuterie et une structure tannique riche. Dégusté le deuxième et le troisième jour après son ouverture, il révèle des saveurs plus charnues et opulentes.

Trois du Rhône Sud :

• Les Vignerons du Castelas AOC CDRV Signargues Rouge Domaine du Fournier 2018 (16 $) : Des saveurs de poivre noir, de mûre, de thym, de romarin et de sauge se mêlent à des tanins robustes.

• Domaine de Galuval AOC Côtes du Rhône Villages Le Coq Volant Rouge 2019 (15$) : Les fruits noirs et rouges offrent une introduction, tandis que le romarin et la compote de prunes viennent en finale.

• Domaine de Mourchon AOC Côtes du Rhône Villages Séguret Grande Réserve Rouge 2019 (25$) : Des saveurs de mûre se mêlent à des notes d’anis et de clou de girofle moulu. Audacieux et corsé.

