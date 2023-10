Andrea AdelsonRédacteur principal d’ESPNLecture de 3 minutes

L’ACC a dévoilé lundi son nouveau modèle de calendrier de football sur sept ans, une ligue de 17 équipes avec de nouveaux membres Cal, Stanford et SMU, comprenant 16 matchs protégés qui entreront en vigueur à partir de la saison 2024.

La ligue continuera de disputer huit matchs de conférence sans division. Les 17 équipes s’affronteront au moins deux fois au cours des sept prochaines saisons – une fois à domicile et une fois à l’extérieur. Les 14 équipes actuelles de l’ACC joueront au total trois fois chacune en Californie jusqu’en 2030, et aucune ne se rendra en Californie au cours de saisons consécutives.

Contrairement au modèle de programmation actuel 3-3-5, adopté par l’ACC pour cette saison, toutes les écoles n’ont pas le même nombre de matchs de rivalité protégés. Certaines écoles en ont trois ; la majorité en a deux ; Clemson en a un ; Georgia Tech et Louisville n’en ont aucun.

Onze des 16 jeux protégés ont été retenus du modèle actuel. Miami-Virginia Tech et NC State-Wake Forest sont restaurés à partir du format de division précédent, tandis que Cal, Stanford et SMU s’affronteront tous.

Les confrontations annuelles protégées sont : Boston College-Syracuse, Boston College-Pitt, Syracuse-Pitt, Caroline du Nord-Virginie, Caroline du Nord-Duke, Caroline du Nord-NC State, NC State-Wake Forest, NC State-Duke, Duke-Wake. Forest, Virginia Tech-Virginia, Florida State-Clemson, Miami-Florida State, Miami-Virginia Tech, Stanford-Cal, Stanford-SMU et Cal-SMU.

“Tout au long du processus de planification du modèle, les membres ont été incroyablement réfléchis et déterminés en construisant un modèle de planification de conférence créatif, flexible et agressif tout en gardant l’expérience étudiant-athlète au premier plan”, a déclaré le commissaire de l’ACC, Jim Phillips, dans un communiqué. “L’enthousiasme et l’anticipation de nos équipes, de nos anciens élèves et de nos fans augmenteront sans aucun doute à mesure que nous envisageons l’avenir de cette incroyable conférence.”

En élaborant le nouveau modèle de planification, les directeurs sportifs de chaque école ont collaboré avec la ligue pour aider à déterminer les matchs qu’ils souhaitaient protéger. Finalement, les AD de la ligue ont approuvé le nouveau modèle de planification. Dans le cas de Georgia Tech et de Louisville, les deux écoles ont convenu qu’elles n’avaient besoin d’aucun match protégé, ce qui a permis à la ligue plus de créativité et de flexibilité dans l’organisation de l’ensemble du calendrier.

“J’ai dit au bureau de la conférence que nous n’avions pas de véritable rival au sein de l’ACC, nous pouvons donc être plus flexibles en essayant d’établir un calendrier”, a déclaré le directeur sportif de Louisville, Josh Heird, à ESPN. “Quels sont les rivaux éprouvés que nous devons garder ensemble ? L’audience détermine certains de ces affrontements. Mais dans l’ensemble, je pense que tout le monde est plutôt content – aussi heureux que vous puissiez l’être d’essayer de répondre à 17 désirs et besoins différents. “.

Bien que Clemson et Georgia Tech disparaissent comme une rivalité annuelle après leur 89e match plus tard cette année, les équipes joueront quatre fois entre 2024 et 2030. Clemson-NC State, qui a été joué 91 fois, disparaît également comme un match annuel. pour permettre au Wolfpack de jouer à Duke, en Caroline du Nord et à Wake Forest sur une base annuelle. Mais en clin d’œil à l’histoire de cette série, Clemson-NC State jouera trois fois en sept ans.

La ligue s’étendant désormais de la côte Est à la côte Ouest, la géographie a été prise en compte dans ce nouveau modèle. La ligue souhaitait minimiser le nombre de déplacements répétés dans la même région géographique au cours de la même saison et maximiser le pourcentage de matchs contre des équipes proches les unes des autres.

Par exemple, Clemson, Georgia Tech, Florida State et Miami s’affronteront dans 24 % de leurs matchs entre 2024 et 2030. Boston College, Pitt, Louisville et Syracuse auront 32 % de leurs matchs les uns contre les autres. Les écoles de Caroline et de Virginie s’affronteront également plus fréquemment.

Miami, NC State et Syracuse se dirigent vers l’ouest pour jouer à Cal en 2024, tandis que Louisville, SMU, Virginia Tech et Wake Forest joueront à Stanford.

Bien que Cal, Stanford et SMU n’aient pas obtenu de vote officiel sur le modèle de planification, les trois écoles ont participé aux discussions et ont apporté leur contribution. Le directeur sportif de Cal, Jim Knowlton, a été ajouté au comité de programmation du football après que les Bears ont rejoint l’ACC.

“Nous jouons chacun des [existing] L’ACC fréquente trois fois au cours des sept prochaines années, et nous avons des fans qui sont vraiment enthousiasmés par des voyages à Boston ou à Syracuse, en Caroline du Nord et en Floride”, a déclaré Knowlton à ESPN. “Je pense qu’il y a une chance de développer des rivalités qui se développeront à chaque Cal. ancien et fan. “

La seule école non incluse dans le calendrier publié lundi est Notre Dame, qui joue chaque année une série de matchs hors conférence contre les écoles de l’ACC. Cette rotation sera déterminée à une date ultérieure, mais il reste difficile de savoir si les futurs matchs Notre Dame-Stanford compteront comme un match de l’ACC ou resteront hors conférence.

Le calendrier de football 2024 avec des dates de match spécifiques pour tous les matchs sera annoncé le 31 janvier 2024 sur le réseau ACC.