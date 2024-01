L’ACC dévoile le calendrier complet de football 2024

Calendrier des logos de football de l’ACC 2024 (PDF)

Calendrier composite de football de l’ACC 2024 (PDF)

Calendrier équipe par équipe de football de l’ACC 2024 (PDF)

CHARLOTTE, Caroline du Nord (theACC.com) – L’Atlantic Coast Conference a annoncé son programme de football pour 2024 – le premier selon un nouveau modèle de programmation avec 17 équipes au total – mercredi soir lors d’une émission spéciale de deux heures. ACC Huddle : émission de publication du calendrier de football 2024 sur ACC Network et diffusion simultanée sur ESPN2.

La 72e saison de l’ACC Football est la première dans le cadre d’un nouveau modèle de calendrier de sept ans annoncé en octobre dernier et qui s’étend de 2024 à 2030. Chaque équipe disputera huit matchs de conférence par saison, les 17 équipes s’affrontant au moins deux fois au cours de la prochaine saison. sept saisons – une fois à la maison et une fois sur la route. Les 14 équipes actuelles de la conférence joueront au total trois fois chacune en Californie au cours des sept années et aucune ne se rendra en Californie au cours des saisons consécutives.

« Le calendrier 2024 de l’ACC Football est important pour de nombreuses raisons. Comme toujours, il y a énormément d’anticipation et d’enthousiasme autour de la saison à venir, qui cette année inclura nos nouveaux membres de Cal, SMU et Stanford », a déclaré le commissaire de l’ACC, Jim Phillips, Ph.D. « Tout au long du processus – depuis la création du nouveau modèle jusqu’à l’élaboration du calendrier complet pour 2024 – les membres ont été incroyablement réfléchis et déterminés à produire un calendrier passionnant, juste et équilibré avec notre expérience étudiant-athlète comme priorité absolue. Entre les premiers affrontements, les matchs de rivalité significatifs et le fait de jouer une fois de plus la série d’adversaires hors conférence sans doute la plus coriace – l’intérêt pour le football ACC ne manquera pas tout au long de la saison.

Le nouveau calendrier se poursuivra sans division, comportera 17 écoles et augmentera le nombre de matchs de conférence annuels de 56 à 68. Les deux meilleures équipes en fonction du pourcentage de victoires en conférence participeront au match de championnat de football de l’ACC le premier samedi de décembre à Stade Bank of America à Charlotte, Caroline du Nord.

Rivalités annuelles

• À partir de la saison 2024, le nouveau modèle de programmation protège 16 matchs annuels, dont 11 ont été retenus du précédent modèle de programmation 3-5-5, la restauration de deux rivalités du format divisionnaire à Miami-Virginia Tech et NC State- Wake Forest, et trois nouveaux affrontements annuels avec les ajouts de l’Université de Californie (Cal), de la Southern Methodist University (SMU) et de l’Université de Stanford. Les 16 affrontements sont répartis sur sept semaines de la saison, culminant avec cinq affrontements annuels prévus pour le dernier samedi (30 novembre) de la saison régulière.

Virginia Tech à Miami – 27 septembre

Caroline du Nord à Duke – 28 septembre

Clemson à l’État de Floride – 5 octobre

Wake Forest à NC State – 5 octobre

SMU à Stanford – 19 octobre

Syracuse à Pitt – 24 octobre

État de Floride à Miami – 26 octobre

Caroline du Nord en Virginie – 26 octobre

Syracuse au Boston College – 9 novembre

Duke à NC State – 9 novembre

Stanford à Cal – 23 novembre

Cal à SMU – 30 novembre

Pitt au Boston College – 30 novembre

NC State en Caroline du Nord – 30 novembre

Duke à Wake Forest – 30 novembre

Virginia à Virginia Tech – 30 novembre

Semaine 0 – Lancez la saison en Irlande avec Le College Gameday d’ESPN construit par Home Depot

• Deux équipes de l’ACC de Florida State et de Georgia Tech feront partie de l’histoire lors de la semaine 0 de la saison 2024, comme College GameDay d’ESPN construit par Home Depot diffusera en direct pour la première fois en dehors des États-Unis depuis Dublin, en Irlande, l’Aer Lingus College Football Classic le samedi 24 août, pour lancer la saison 2024.

• Florida State, qui faisait partie de la première émission College GameDay d’ESPN en 1993, fera sa 35e apparition. Georgia Tech fera sa sixième apparition dans l’émission d’avant-match.

Semaine 1 – Programme complet de football pendant le week-end de la fête du Travail

• Les 17 programmes de football de l’ACC seront présentés tout au long du week-end de la fête du Travail avec 16 matchs répartis sur cinq jours, du 29 août au septembre. 2.

• Le week-end de la Fête du Travail commence le jeudi 29 août avec trois matchs : la Caroline du Nord se rendra au Minnesota pour un match revanche de la saison dernière, NC State accueillera la Caroline de l’Ouest et Wake Forest ouvrira ses portes à domicile contre la Caroline du Nord. À.

• Le vendredi 30 août, le nouveau membre Stanford accueillera TCU, tandis que Duke débutera sa première année sous la direction du nouvel entraîneur-chef Manny Diaz avec un match à domicile contre Elon.

• La liste de samedi est mise en évidence par trois confrontations ACC/SEC, dont le match de lancement de l’Aflac 2024 entre Clemson et la Géorgie au stade Mercedes-Benz d’Atlanta, en Géorgie, une confrontation entre Miami et Virginia Tech sur la route. à Vanderbilt. Pitt ouvrira ses portes à domicile contre Kent State, Syracuse accueillera l’Ohio et Louisville divertira Austin Peay. Les affrontements dans l’État de samedi incluent Cal accueillant UC Davis, Georgia Tech contre Georgia State, SMU affrontant Houston Christian et Virginia accueillant Richmond.

• L’ACC accueillera à nouveau au moins une équipe le lundi de la Fête du Travail pour conclure un week-end d’ouverture mouvementé du football de l’ACC, alors que le Boston College se rendra vers le sud pour affronter les champions en titre de l’ACC, Florida State, à Tallahassee, en Floride. Il s’agit de la 15e année consécutive (moins la saison COVID 2020) que l’ACC joue le jour de la fête du Travail et la 18e année depuis que l’État de Floride et Miami ont joué le jour de la fête du Travail en 2005.

Matchs de football du jeudi et du vendredi soir de l’ACC

• Avec intentionnalité en créant un calendrier garantissant qu’aucune école ne jouerait un match du jeudi soir avec un court repos, l’ACC a travaillé en coopération avec ses écoles et ESPN pour ajuster les dates des matchs du jeudi et du vendredi afin d’atteindre cet objectif.

• Au cours des 13 premières semaines de la saison, les équipes de l’ACC disputeront un total de 14 matchs les jeudis et vendredis soirs, qui comprendront 15 écoles différentes et des compétitions organisées par un total de 11 institutions différentes. Les matchs de conférence entre Virginia Tech et Miami le 27 septembre et Florida State à Duke le 18 octobre sont les points forts des compétitions du jeudi et du vendredi soir.

• Le Boston College jouera à Virginia Tech le jeudi 17 octobre, alors que les Hokies célébreront les 30 ans du football universitaire ESPN jeudi Primetime au Lane Stadium, tandis que Stanford et Syracuse se rencontreront le vendredi 20 septembre, alors que le Cardinal jouera son match. concours inaugural de l’ACC dans un jeu qui commémorera les 44 ans jour pour jour depuis qu’Orange a organisé pour la première fois un jeu dans ce qui est désormais appelé le JMA Wireless Dome. Le premier match au Dôme a eu lieu le 20 septembre 1980, alors que Syracuse accueillait Miami (Ohio).

Faire ses débuts à l’ACC

• Les trois nouveaux membres de la conférence de Cal, SMU et Stanford joueront tous leurs tout premiers matchs de l’ACC à différents moments de la saison. Stanford sera le premier des trois à jouer un match de l’ACC, puisque le Cardinal jouera à Syracuse le vendredi 20 septembre, un jour avant que Cal ne se rende dans l’État de Floride pour son premier match de conférence le samedi 21 septembre. Le match de tous les temps de l’ACC aura lieu à domicile contre Florida State le week-end suivant, le samedi 28 septembre.

• Cal et Stanford accueilleront leur premier match à domicile de l’ACC au cours de la semaine 6, alors que « l’ACC Football Day in the Bay » consistera en Cal accueillant Miami et Stanford en accueillant Virginia Tech à The Golden State le samedi 5 octobre.

Toutes premières réunions à avoir lieu en conférence

• La saison de football 2024 verra un total de huit premiers affrontements dans le jeu de l’ACC, les huit compétitions se déroulant dans des semaines différentes. Cal affrontera Florida State, NC State et Wake Forest pour la première fois de l’histoire du programme, tandis que Stanford affrontera Syracuse, NC State et Louisville pour la toute première fois. SMU aura deux adversaires pour la première fois en 2024 dans l’État de Floride et en Virginie.

Stanford à Syracuse – 20 septembre

Cal dans l’État de Floride – 21 septembre

État de Floride à SMU – 28 septembre

NC State à Cal – 19 octobre

Stanford à NC State – 2 novembre

Cal à Wake Forest – 8 novembre

Louisville à Stanford – 16 novembre

SMU en Virginie – 23 novembre

Liste stimulante hors conférence

• Le calendrier hors conférence de l’ACC continue d’être parmi les plus difficiles du pays. En plus de 26 matchs contre des adversaires de la Power Conference (11 contre la SEC, cinq contre Big Ten, cinq contre Notre Dame, quatre contre Big 12, un contre Oregon State), l’ACC disputera 10 matchs hors conférence contre des équipes classées dans le Sondage final 2023 de l’Associated Press Top 25.

• Au total, 11 écoles – Boston College, Cal, Clemson, Florida State, Georgia Tech, Louisville, Pitt, SMU, Stanford, Virginia et Virginia Tech – affrontent deux adversaires de la Power Conference (y compris Notre Dame) dans des matchs hors conférence.

• Les équipes de l’ACC joueront 34 matchs hors conférence contre des adversaires qui ont participé à un match de bowling l’an dernier.

• Les équipes de l’ACC joueront 10 matchs hors conférence contre des équipes du Top 25 Way-Too-Early 2024 d’ESPN.

Jeux contre Notre-Dame

• Les équipes de l’ACC disputeront cinq matchs hors conférence contre Notre Dame en 2024. Quatre des cinq compétitions auront lieu sur la route à Notre Dame à South Bend, Indiana.

Louisville à Notre-Dame – 28 septembre

Stanford à Notre Dame – 12 octobre

Notre Dame à Georgia Tech – 19 octobre

État de Floride à Notre Dame – 9 novembre

Virginie à Notre-Dame – 16 novembre

Match de championnat de football de l’ACC

• Le match de championnat de football de l’ACC 2024 se jouera le 7 décembre au stade Bank of America à Charlotte, en Caroline du Nord, et mettra en vedette les deux meilleures équipes en fonction du pourcentage de victoires en conférence. L’ACC et la Charlotte Sports Foundation ont conclu un accord pour maintenir le match de championnat à Charlotte jusqu’à la saison 2030. …