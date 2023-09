L’ACC devient la dernière conférence sur l’énergie à s’étendre à l’échelle nationale en ajoutant Stanford, Cal et SMU

La Conférence de la côte atlantique a voté vendredi pour ajouter Stanford, Californie et SMU à la ligue l’année prochaine, offrant ainsi un point d’atterrissage à deux écoles supplémentaires du Pac-12 en désintégration et créant une quatrième super conférence dans les principaux sports universitaires.

Ces ajouts font de l’ACC la dernière conférence du pouvoir à élargir sa composition et sa présence vers l’ouest. À partir d’août 2024, la ligue dont les racines sont Tobacco Road en Caroline du Nord augmentera son nombre d’écoles de football à 17 et 18 dans la plupart des autres sports, Notre Dame restant un football indépendant.

« Nous sommes ravis d’accueillir trois institutions de classe mondiale au sein de l’ACC, et nous avons hâte de les voir concourir au sein de notre incroyable ligue », a déclaré le commissaire de l’ACC, Jim Phillips, dans un communiqué.

Notre Dame est actuellement l’école de l’ACC la plus à l’ouest de South Bend, dans l’Indiana, Louisville étant la plus à l’ouest parmi les membres du football.

Mais désormais, comme le Big Ten et le Big 12, l’ACC sera une conférence transnationale. L’ACC s’étendra de Boston au nord-est à Miami dans le sud de la Floride, jusqu’à Dallas au cœur du sud-ouest et jusqu’au nord de la Californie, où résident Stanford et Cal.

L’ACC devient la quatrième ligue, avec la Conférence du Sud-Est, le Big Ten et le Big 12, à compter au moins 16 membres footballeurs.

Cette décision semble marquer la fin du réalignement parmi les conférences sportives universitaires les plus riches et les plus puissantes du pays après trois années de mouvements turbulents qui ont réduit le soi-disant Power Five à quatre.

Pour les écoles de la Bay Area, ce fut un mariage de désespoir après que le Pac-12 ait été séparé par le Big Ten et le Big 12.

Pour l’ACC, l’ajout de trois écoles augmentera les revenus des droits médiatiques issus de son accord à long terme avec ESPN et permettra à la conférence de répartir une grande partie de cet argent neuf entre les membres existants.

Les nouveaux membres de la conférence renoncent généralement – ​​mais pas toujours – à une part complète des revenus pendant plusieurs années après leur entrée.

L’ACC a généré des revenus records, mais est à la traîne des conférences Big Ten et Southeastern, et observe un écart encore plus grand à mesure que ces ligues concluent de nouveaux accords télévisés.

L’accord de l’ACC court jusqu’en 2036.

L’ACC a déclaré près de 617 millions de dollars de revenus totaux pour la saison 2021-22, selon les documents fiscaux. Cela comprenait la distribution d’une moyenne de 39,4 millions de dollars aux membres à part entière, Notre Dame recevant une part partielle (environ 17,4 millions de dollars) en tant qu’indépendant du football.

Pourtant, le Big Ten a déclaré 845,6 millions de dollars de revenus totaux (une moyenne de 58 millions de dollars de distributions scolaires) et la SEC a déclaré environ 802 millions de dollars de revenus (49,9 millions de dollars par école) pour la même période.

L’ACC a dépassé le Big 12 (d’environ 136 millions de dollars) en termes de revenus totaux pour se classer troisième parmi les Power Five cette saison, bien que les écoles du Big 12 aient reçu plus d’argent par école (environ 43,6 millions de dollars), la ligue ne comptant que 10 membres.

L’inquiétude suscitée par les revenus a conduit l’ACC à annoncer son intention de permettre aux écoles de conserver plus d’argent en fonction de leur succès en séries éliminatoires, qui est généralement réparti uniformément entre les équipes de la ligue.

Le point de friction sur l’expansion, sur lequel l’ACC pèse depuis plus de trois semaines, a été de savoir quelle part des nouveaux fonds d’ESPN pour trois membres supplémentaires ira dans le nouveau pool de primes de performance et quelle part sera partagée à parts égales entre les membres existants. membres.

Clemson, l’État de Floride, la Caroline du Nord et l’État de Caroline du Nord s’étaient opposés à l’expansion lorsque les présidents des conférences ont choisi de ne pas voter il y a trois semaines sur l’ajout des trois écoles.

Pas plus tard que jeudi soir, deux administrateurs de Caroline du Nord ont publié une déclaration disant qu’ils étaient opposés au plan d’expansion de l’ACC.

Stanford et Cal seront les neuvième et dixième écoles à informer le Pac-12 qu’il s’agira de leurs dernières saisons sportives dans la Conférence des Champions autoproclamée.

« Nous sommes convaincus que l’ACC et ses institutions constituantes constituent un excellent partenaire pour notre université et fourniront un contexte compétitif d’élite à nos étudiants-athlètes dans ce paysage changeant de l’athlétisme intercollégial », a déclaré Carol Christ, chancelière de l’Université de Californie à Berkeley.

Les Big Ten ont attiré l’Oregon et Washington plus tôt ce mois-ci. Cela s’est produit un peu plus d’un an après que la Californie du Sud et l’UCLA ont commencé la migration vers l’Est des écoles de la côte ouest lorsqu’elles ont annoncé qu’elles quittaient le Pac-12 pour le Big Ten en 2024.

Le Big 12 a débauché quatre écoles Pac-12 pour l’année prochaine : l’Arizona, l’État de l’Arizona, le Colorado et l’Utah.

Le Pac-12 se rendra désormais dans l’État de l’Oregon et dans l’État de Washington.

Les responsables des deux écoles du nord-ouest du Pacifique ont déclaré que la voie à suivre souhaitée était de reconstruire le Pac-12, mais sans Stanford et Cal, cela devient encore plus compliqué. Rejoindre la Mountain West ou l’American Athletic Conference devient désormais plus probable.

Stanford et Cal ont des programmes sportifs avec une riche histoire de production d’olympiens, d’étoiles et de membres du Temple de la renommée, y compris le quart-arrière vainqueur du Super Bowl John Elway et la nageuse Katie Ledecky de Stanford et le MVP de la NFL Aaron Rodgers et la nageuse Missy Franklin de Cal.

Le Cardinal a remporté le tournoi de basket-ball féminin de la NCAA 2021 et a remporté l’année dernière pour la 26e fois la Coupe des réalisateurs, qui mesure le succès global du département des sports.

Le succès a été plus difficile à obtenir dans le football ces derniers temps pour les rivaux du Big Game.

Après une décennie qui comprenait trois championnats Pac-12 et six saisons de victoires à deux chiffres sous la direction des entraîneurs Jim Harbaugh et David Shaw, Stanford a chuté à 14-28 au cours des quatre dernières années et a désormais un nouvel entraîneur en la personne de Troy Taylor.

Cal est embourbé dans la médiocrité – et la dette du département des sports – peu de temps après que Rodgers a été repêché par les Packers de Green Bay en 2005. Les Bears n’ont que trois saisons de football gagnantes depuis 2010.

Pour SMU, l’ACC est un retour au football de conférence majeure pour la première fois depuis que le programme a été tristement célèbre fermé par la NCAA dans le cadre des sanctions pour avoir remboursé les joueurs au début des années 1980.

Bien que les écoles soient loin de leurs nouveaux camarades de conférence, elles présentent certaines similitudes avec des écoles privées plus petites telles que Duke, Wake Forest et Boston College, ainsi qu’avec des écoles publiques phares telles que Caroline du Nord et Virginie, qui composent l’ACC.

Football universitaire AP : https://apnews.com/hub/college-football et https://apnews.com/hub/ap-top-25-college-football-poll

Aaron Beard et Ralph D. Russo, Associated Press