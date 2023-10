Les sept prochaines listes de l’ACC de Georgia Tech présentent les Yellow Jackets affrontant au moins deux fois chacun des 16 autres membres de football de la ligue. Les Jackets joueront contre Louisville et Wake Forest cinq fois chacun au cours des sept prochaines saisons ; Boston College, Clemson, Duke, SMU et Virginia Tech quatre fois ; Cal, Florida State, Miami (Floride), Stanford, Syracuse et Pitt à trois reprises ; et Caroline du Nord et NC State à deux reprises.

Tech n’affrontera aucune des trois nouvelles équipes de l’ACC – Cal, SMU ou Stanford – avant 2026, date à laquelle il se rendra à Stanford pour son premier match de l’ACC contre le Cardinal. En 2027, les Yellow Jackets rencontreront Cal et SMU pour la première fois en tant qu’ennemis de conférence, accueillant les Golden Bears et se rendant à Dallas pour affronter les Mustangs. Georgia Tech ne se rendra sur la côte ouest que trois fois au cours des sept prochaines saisons – 2026 à Stanford, 2028 à Cal et 2030 à Stanford.

La première liste des Yellow Jackets selon le nouveau modèle de calendrier en 2024 comprend des matchs à domicile contre Duke, Florida State (24 août à Dublin, Irlande), Miami et NC State et des dates sur route à Louisville, Caroline du Nord, Syracuse et Virginia Tech. Les dates des matchs seront annoncées le 31 janvier 2024 à 21 h HE dans l’émission spéciale « ACC Huddle : 2024 Schedule Reveal » d’ACC Network.

Les équipes de l’ACC continueront de jouer un calendrier de conférence de huit matchs chaque saison mais, pour la première fois depuis que la ligue a adopté un calendrier déséquilibré en 2004, il n’y aura pas un nombre égal de matchs de rivalité protégée que toutes les équipes joueront sur une base annuelle. base. Trois équipes (Duke, North Carolina et NC State) ont chacune trois rivalités protégées, 11 en ont deux (Boston College, Cal, Florida State, Miami, Pitt, SMU, Stanford, Syracuse, Virginia, Virginia Tech et Wake Forest), une a un (Clemson) et deux – Georgia Tech et Louisville – n’ont pas de rivaux désignés dans la conférence.

Les Yellow Jackets 2023 (4-4, 3-2 ACC, seuls à la quatrième place du classement de la conférence à 15 équipes) reprennent le chemin de l’action samedi à 14 heures à Virginia. Le match sera télédiffusé à travers le pays sur The CW (Peachtree TV – Ch. 17 à Atlanta).

Il reste des billets pour les deux derniers matchs à domicile de Georgia Tech de la saison régulière – le 18 novembre contre Syracuse et le 25 novembre contre son rival Georgia. Cliquez sur ICI pour acheter des billets en ligne.

GEORGIA TECH – ADVERSAIRES DE L’ACC FOOTBALL JUSQU’EN 2030

2024

Domicile : Duke, État de Floride (Dublin, Irlande), Miami (Floride), État de Caroline du Nord

À l’extérieur : Louisville, Caroline du Nord, Syracuse, Virginia Tech

2025

Domicile : Clemson, Pitt, Syracuse, Virginia Tech

À l’extérieur : Boston College, Duke, État de Caroline du Nord, Wake Forest

2026

Domicile : Boston College, Duke, Louisville, Wake Forest

Extérieur : Clemson, Pitt, Stanford, Virginia Tech

2027

Domicile : Cal, Caroline du Nord, Syracuse, Virginie

Extérieur : État de Floride, Miami (Floride), SMU, Wake Forest

2028

Domicile : Clemson, Pitt, SMU, Stanford

À l’extérieur : Cal, Duke, Louisville, Virginie

2029

Domicile : État de Floride, Louisville, Virginie, Virginia Tech

Extérieur : Boston College, Clemson, SMU, Wake Forest

2030

Domicile : Boston College, Californie, SMU, Wake Forest

À l’extérieur : Louisville, Miami (Floride), Stanford, Syracuse

Fonds Alexander-Tharpe

Le Fonds Alexander-Tharpe est la branche de collecte de fonds de Georgia Tech Athletics, fournissant des bourses d’études, des opérations et des installations aux plus de 400 étudiants-athlètes de Georgia Tech. Participez au développement des champions de tous les jours de Georgia Tech et aidez les Yellow Jackets à concourir pour des championnats aux plus hauts niveaux d’athlétisme universitaire en soutenant le Fonds annuel de bourses d’études sportives, qui offre directement des bourses aux étudiants-athlètes de Georgia Tech. Pour en savoir plus sur le soutien aux Vestes Jaunes, visitez atfund.org.

