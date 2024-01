L’ACC annonce les concours du jeudi et du vendredi soir pour la saison de football 2024

CHARLOTTE, Caroline du Nord (theACC.com) – En avance sur le ACC Huddle : émission de publication du calendrier de football 2024 prévue le mercredi 24 janvier de 17 h à 19 h HE sur le réseau ACC et diffusée simultanément sur ESPN2, l’Atlantic Coast Conference a dévoilé les compétitions du jeudi et du vendredi soir qui se dérouleront tout au long de la saison 2024, avec 14 matchs aux heures de grande écoute au cours des 13 premières semaines de la saison. Les matchs de la semaine 14 pourraient être annoncés à une date ultérieure.

L’annonce d’aujourd’hui est soulignée par les affrontements de conférence du vendredi soir entre Virginia Tech et Miami le 27 septembre et Florida State à Duke le 18 octobre.

Le Boston College jouera à Virginia Tech le jeudi 17 octobre, alors que les Hokies célébreront les 30 ans du football universitaire ESPN jeudi Primetime au Lane Stadium, tandis que Stanford et Syracuse se rencontreront le vendredi 20 septembre, alors que le Cardinal jouera son match inaugural. Concours ACC dans un jeu qui commémorera les 44 ans jour pour jour depuis qu’Orange a organisé pour la première fois un jeu dans ce qui est désormais appelé le JMA Wireless Dome. Le premier match au Dôme a eu lieu le 20 septembre 1980, alors que Syracuse accueillait Miami (Ohio).

Lundi, la ligue a annoncé les matchs de la première semaine du week-end de la fête du Travail, mis en évidence par le Boston College de l’État de Floride lundi soir. Il a également noté le début de la saison de football universitaire 2024 avec le match d’ouverture de la semaine 0 en Irlande entre Florida State et Georgia Tech le 24 août, avec le College GameDay d’ESPN construit par Home Depot effectuant son premier voyage en dehors des États-Unis.

Matchs de football du jeudi et du vendredi soir de l’ACC

• Avec intentionnalité en créant un calendrier garantissant qu’aucune école ne jouerait un match du jeudi soir avec un court repos, l’ACC a travaillé en coopération avec ses écoles et ESPN pour ajuster les dates des matchs du jeudi et du vendredi afin d’atteindre cet objectif.

• Au cours des 13 premières semaines de la saison, les équipes de l’ACC disputeront un total de 14 matchs les jeudis et vendredis soirs, qui comprendront 15 écoles différentes et des compétitions organisées par un total de 11 institutions différentes.

• La première semaine de la saison débutera avec trois matchs du jeudi soir, le 29 août, alors que la Caroline du Nord se rendra au Minnesota, NC State accueillera la Caroline de l’Ouest et Wake Forest jouera à domicile contre North Carolina A&T. Le vendredi 30 août, Duke accueillera Elon, tandis que Stanford fera ses débuts en tant que membre de l’ACC contre TCU.

• Au cours de la semaine 2, SMU accueillera BYU pour un match hors conférence à Dallas le vendredi 6 septembre, tandis que deux semaines plus tard, lors de la semaine 4, l’Orange accueillera Stanford le vendredi 20 septembre pour commémorer 44 ans de football au Dome, dans le nord de l’État de New York. Le match marquera également le premier match de conférence de Stanford en tant que membre de l’ACC.

• Le match de vendredi soir de l’ACC se poursuivra au cours de la semaine 5 avec une confrontation de conférence entre Virginia Tech et Miami au Hard Rock Stadium le 27 septembre, tandis que trois semaines plus tard, les Hokies célébreront 30 ans de football jeudi soir au Lane Stadium avec un match à domicile. contre Boston College le 17 octobre.

• La semaine 8 verra également une confrontation ACC vendredi soir entre Florida State et Duke à Durham, en Caroline du Nord, le 18 octobre.

• La semaine suivante, la semaine 9, verra à nouveau des compétitions consécutives de l’ACC jeudi et vendredi soir, puisque Pitt accueillera Syracuse le 24 octobre, suivi de Louisville se rendant au Boston College le 25 octobre.

• Les deux prochaines réunions du jeudi et du vendredi soir auront lieu au cours des semaines 11 et 13, alors que Wake Forest accueillera la Californie pour la première fois le vendredi 8 novembre, tandis que NC State et Georgia Tech se rencontreront à Atlanta le jeudi 8 novembre. 21.

Le nouveau modèle de calendrier de l’ACC pour les saisons 2024-2030, qui a été révélé exclusivement sur ACC Network en octobre, se poursuivra sans division, comportera 17 écoles avec les ajouts de Cal, SMU et Stanford, et augmentera le nombre de conférences annuelles. affrontements de 56 à 68. Sur la base du pourcentage de victoires de la conférence, les deux meilleures équipes s’affronteront lors du match de championnat de football de l’ACC le premier samedi de décembre au stade Bank of America à Charlotte, en Caroline du Nord.

Le ACC Huddle : émission de publication du calendrier de football 2024 annoncera le programme complet de football de l’ACC 2024 le mercredi 24 janvier, de 17 h à 19 h HE sur le réseau ACC et en diffusion simultanée sur ESPN2.