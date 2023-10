CHARLOTTE, Caroline du Nord (theACC.com) – L’Atlantic Coast Conference a annoncé aujourd’hui son futur modèle de calendrier de football pour les sept prochaines années, de 2024 à 2030. Avec l’ajout des trois nouvelles institutions membres de l’ACC l’été prochain – l’Université de Californie (Cal), la Southern Methodist University (SMU) et Stanford. Université – le nouveau modèle de programmation du football entrera en vigueur à partir de la saison 2024. Après plus d’un mois de discussions approfondies, le format a été adopté par les directeurs sportifs de la ligue.

Le modèle de calendrier de football 2023-24 a été révélé en direct sur ACC PM : Sortie du modèle de calendrier de football à 18 h HE sur le réseau ACC.

Le nouveau calendrier se poursuivra sans division, comportera 17 écoles et augmentera le nombre de matchs de conférence annuels de 56 à 68. Les deux meilleures équipes en fonction du pourcentage de victoires en conférence participeront au match de championnat de football de l’ACC le premier samedi de décembre à Stade Bank of America à Charlotte, Caroline du Nord.

« Nous sommes extrêmement heureux d’accueillir Cal, SMU et Stanford au sein de l’ACC et nous sommes impatients de les voir concourir à partir de l’automne 2024 », a déclaré le commissaire de l’ACC, Jim Phillips, Ph.D. « Tout au long du processus de planification du modèle, les membres ont été incroyablement réfléchis et déterminés en créant un modèle de planification de conférence créatif, flexible et agressif tout en gardant l’expérience étudiant-athlète au premier plan. L’enthousiasme et l’anticipation de nos équipes, de nos anciens élèves et de nos fans augmenteront sans aucun doute à mesure que nous envisageons l’avenir de cette incroyable conférence.

Le format approuvé continuera à permettre à chaque institution membre de jouer huit matchs de conférence par saison, les 17 équipes s’affrontant au moins deux fois au cours des sept prochaines saisons – une fois à domicile et une fois sur la route. Les 14 équipes actuelles de la conférence joueront au total trois fois chacune en Californie au cours des sept années et aucune ne se rendra en Californie au cours des saisons consécutives.

Le nouveau modèle de planification protège 16 rencontres annuelles. Sur les 16 affrontements, 11 sont retenus du modèle de calendrier actuel 3-5-5, deux sont des rivalités rétablies du format divisionnaire à Miami-Virginia Tech et NC State-Wake Forest et les trois nouvelles écoles remplissent les trois autres. Les confrontations annuelles protégées sont Boston College-Syracuse, Boston College-Pitt, Syracuse-Pitt, Caroline du Nord-Virginie, Caroline du Nord-Duke, Caroline du Nord-NC State, NC State-Wake Forest, NC State-Duke, Duke-Wake Forest. , Virginia Tech-Virginia, Florida State-Clemson, Miami-Florida State, Miami-Virginia Tech, Stanford-Cal, Stanford-SMU et Cal-SMU.

Les adversaires de chaque équipe au cours des sept prochaines années peuvent être trouvés ci-dessous dans le cadre de graphiques composites année par année. Le calendrier de football de l’ACC 2024 avec des dates de match spécifiques pour tous les matchs sera annoncé à 21 heures le 31 janvier 2024, dans le cadre de l’ACC Huddle : 2024 Schedule Reveal d’ACC Network.