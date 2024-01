L’ACC annonce le calendrier de football 2024 : à quoi cela ressemble-t-il avec les nouvelles équipes et les voyages à travers le pays

Le calendrier de football de l’ACC 2024 est ici, et pour la première fois, certaines questions trouvent une réponse sur la manière dont la conférence intégrera les matchs en Californie et au Texas après les ajouts de Stanford, Cal et SMU à la conférence en septembre.

Le nouveau format de calendrier, en vigueur de 2024 à 2030, ne comportera pas de divisions et mettra en vedette les deux meilleures équipes en fonction du pourcentage de victoires de conférence dans le championnat ACC. Chaque équipe disputera huit matchs de conférence par saison, les 17 équipes s’affrontant au moins deux fois – une à domicile et une fois sur la route – au cours des sept prochaines saisons.

Les 14 équipes actuelles de la conférence joueront chacune un total de trois fois en Californie au cours des sept années. Aucune équipe ne s’aventure vers l’ouest au cours de saisons consécutives, mais Stanford se dirige vers l’est pendant deux semaines consécutives contre Syracuse (20 septembre) et Clemson (28 septembre) cette année. Le match de Stanford à Syracuse est le premier en conférence et celui de Cal aura lieu un jour plus tard lorsqu’il se rendra dans l’État de Floride le 21 septembre. Le premier match de conférence de SMU aura lieu à domicile contre l’État de Floride le 28 septembre.

Chaque équipe dispose de deux semaines de congé, à l’exception de FSU et Georgia Tech, qui en ont toutes deux trois : un cadeau pour l’ouverture de leur saison en Irlande lors de la semaine 0. Le match à l’étranger sera la première fois que le « College GameDay » d’ESPN sera diffusé en direct en dehors des États-Unis. États.

La première semaine n’est pas moins captivante, avec en tête d’affiche une soirée Clemson-Géorgie, avec toutes les équipes de l’ACC participant à l’ouverture officielle de la saison.

𝗔 𝗡𝗘𝗪 𝗘𝗥𝗔 𝗢𝗙 𝗔𝗖𝗖 𝗙𝗢𝗢𝗧𝗕𝗔𝗟𝗟 𝗖𝗢𝗠𝗜𝗡𝗚 𝗧𝗛𝗜 𝗦 𝗙𝗔𝗟𝗟. 🗓️ https://t.co/O6gCEI0fHa pic.twitter.com/Nh3v9dIFG2 – ACC Football (@ACCFootball) 24 janvier 2024

Meilleurs matchs de chaque semaine

Semaine 0 : FSU contre Georgia Tech le 24 août en Irlande. C’est le seul match de la semaine 0 de la ligue, mais il reste amusant alors que l’ACC se rend à l’étranger.

Semaine 1: Clemson contre la Géorgie le 31 août à Atlanta. Deux poids lourds s’affrontent sur une scène massive. Cela devrait être un bon test décisif pour les Tigres de Dabo Swinney.

Semaine 2: NC State contre Tennessee lors du Duke’s Mayo Classic le 7 septembre à Charlotte. Ces deux équipes pourraient être des chevaux noirs dans leurs courses de conférence respectives. Le Duke’s Mayo Classic est toujours une atmosphère amusante, et ce match met en vedette la solide défense de NC State contre le quarterback du Tennessee, Nico Iamaleava, à 8 millions de dollars.

Semaine 3 : Pitt contre Virginie-Occidentale le 14 septembre. The Backyard Brawl revient à Pittsburgh pour le 107e renouvellement de la série. La dernière fois que ces deux équipes ont joué au stade Acrisure ? La foule a établi un record sportif à Pittsburgh avec 70 622 supporters. Virginia Tech se rend également à Old Dominion, où les Hokies ont une fiche de 0-2. La Virginie et le Maryland, auparavant rivaux de l’ACC, débuteront à Charlottesville.

Semaine 4 : NC State à Clemson le 21 septembre. On ne sait jamais ce qui va se passer lorsque ces deux équipes se rencontreront, mais ce match est toujours efficace. C’est dynamique, c’est amusant et cela a généralement des implications pour le titre ACC.

Semaine 5 : La semaine du week-end du 28 septembre est chargée. Virginia Tech et Miami renouvelleront leur rivalité vendredi. Ensuite, UNC jouera contre son rival Duke samedi et Louisville tentera de battre Notre-Dame pour la deuxième année consécutive.

Semaine 6 : Clemson à Florida State le 5 octobre. Les deux meilleures équipes présumées de la ligue recommenceront après que FSU ait quitté Death Valley avec une victoire en prolongation en 2023.

Semaine 7 : Stanford à Notre Dame le 12 octobre. Ces deux équipes se sont beaucoup vues, mais pas avec le Cardinal en tant que membre de l’ACC.

Semaine 8 : Louisville contre Miami le 19 octobre. Les Cardinals ont décroché leur billet pour le match de championnat de l’ACC en 2023 avec une victoire contre les Hurricanes.

Semaine 9 : Florida State à Miami le 26 octobre. Les Seminoles connaissent une période difficile entre fin octobre et début novembre, y compris un match sur la route contre les Hurricanes.

Semaine 10 : Louisville à Clemson le 2 novembre. Ne négligez pas les Cardinals comme un autre cheval noir pour concourir à nouveau pour le titre de la ligue. Le football de novembre est toujours loufoque et les enjeux pourraient être élevés.

Semaine 11 : Florida State à Notre Dame le 9 novembre. Les Seminoles et les Fighting Irish n’ont pas joué en 2023 et se rencontrent pour la première fois depuis 2021, un thriller en prolongation que Notre Dame a remporté 41-38.

Semaine 12 : Clemson à Pitt le 16 novembre sera probablement le match le plus excitant de la semaine, mais c’est une semaine autrement lente pour la ligue avec six équipes en semaine inactive. Ce serait peut-être le bon moment pour examiner de plus près les nouveaux membres de la conférence Cal, Stanford et SMU, qui jouent respectivement à Syracuse, Louisville et Boston College.

Semaine 13 : Stanford à Cal le 23 novembre. Serait-ce la prochaine grande rivalité de l’ACC au sein de l’État ? Ce sera étrange de voir les deux équipes de la côte Ouest s’affronter en tant que membres de l’ACC, mais c’est une rivalité qui est devenue un peu plus intrigante.

Semaine 14 : La Semaine de la rivalité apportera une multitude de superbes affrontements ACC-SEC : Clemson contre Caroline du Sud, Florida State contre Floride, Georgia Tech en Géorgie et Louisville au Kentucky. Les rivalités ACC Caroline du Nord-NC State et Virginia-Virginia Tech sont également toujours un régal. Ne dormez pas non plus sur Wake Forest-Duke. — la grâce Raynor, rédacteur de l’équipe de football de l’ACC

Premiers feux d’artifice

Qui est excité pour la semaine 1 ? Dans ce qui pourrait être le match hors conférence le plus attendu de la ligue, Clemson se rendra à Atlanta pour affronter la Géorgie au stade Mercedes-Benz le 31 août. Alors que Florida State et Georgia Tech s’affrontent en Irlande lors de la semaine 0, c’est certainement excitant. , et Miami jouant en Floride lors de la semaine 1 est intrigant, ce match Clemson-Géorgie sera celui à surveiller. Les Bulldogs sont les favoris pour ouvrir la saison en tant que meilleure équipe du pays.

Il y a de fortes chances qu’ils soient amers d’avoir raté les éliminatoires du football universitaire cette année et qu’ils soient prêts à prouver qu’ils sont toujours les rois du football universitaire. Clemson, quant à lui, cherche à retrouver son ancienne domination de l’époque des éliminatoires du football universitaire. Les Tigres ont connu une année difficile en 2023, perdant quatre matchs pour la première fois depuis 2011.

ALLER PLUS LOIN Le déclin de Clemson va-t-il se poursuivre ? Ou Dabo Swinney peut-il ramener les Tigres au sommet de la CFB ?

Mais une victoire contre une équipe géorgienne dominante lors de la première semaine enverrait toute une déclaration sur la direction que pourraient prendre les Tigres. De même, une perte due à une éruption pourrait à nouveau susciter des inquiétudes. — Raynor

La photo du voyage à travers le pays

L’une des plus grandes questions que nous nous sommes tous posées lorsque Stanford et Cal ont rejoint l’ACC (avec SMU) était de savoir à quoi cela pourrait ressembler sur le plan logistique pour les écoles de la côte Ouest participant à une conférence principalement sur la côte Est. Nous avons maintenant quelques réponses. Cal viendra quatre fois sur la côte Est : pour jouer à Auburn, Florida State, Pitt et Wake Forest. Les Golden Bears ne viennent jamais sur la côte Est pendant des semaines consécutives, et leur dernier match sur la route aura lieu au SMU de Dallas. Stanford n’a pas eu cette chance.

Le Cardinal jouera à Syracuse le 20 septembre (un vendredi) et à Clemson huit jours plus tard dans la Vallée de la Mort. Le Cardinal restera-t-il simplement sur la côte Est cette semaine-là ? Si oui, où exerceraient-ils ? Et à quoi cela ressemblerait-il d’un point de vue académique pour les cours ? Il est clair que l’ACC a fait de son mieux pour accueillir les deux écoles, mais ce sont là les aspects les plus délicats d’une conférence à travers le pays. Le fait que Clemson soit l’une des écoles les plus difficiles d’accès et de sortie n’arrange pas les choses. L’avantage pour Stanford ? Le Cardinal n’est venu sur la côte Est que trois fois : pour affronter les Orange et les Tigres, ainsi que NC State. Les autres matchs sur route de l’équipe auront lieu à Notre Dame, en Californie et dans l’État de San Jose. — Raynor

La période difficile de l’État de Floride

L’État de Floride a pris la relève en tant que classe de l’ACC en 2023, restant invaincu et remportant le championnat de conférence avec son quart-arrière de troisième corde. Les Seminoles seront différents en 2024 sans le quart-arrière Jordan Travis et le receveur vedette Keon Coleman. Ils ont également beaucoup de temps en novembre pour se qualifier avant une potentielle place au championnat ACC. Du 26 octobre au 9 novembre, FSU dispose d’une période de trois semaines au cours de laquelle elle se rendra à Miami, accueillera la Caroline du Nord, puis se rendra à Notre-Dame. Il sera fascinant de voir combien de ces matchs les Seminoles peuvent se permettre de perdre tout en étant potentiellement en compétition pour une place dans des séries éliminatoires à 12 équipes.

Clemson pourrait être le favori de la pré-saison pour remporter l’ACC, compte tenu du talent renvoyé par les Tigres, mais si FSU parvenait à remporter le match de championnat et à le gagner, les Seminoles pourraient être bien placés pour les séries éliminatoires. Ce changement de fin octobre et début novembre sera cependant crucial pour mettre la table. — Raynor

Lecture obligatoire

(Photo : Lee Coleman/Icône Sportswire via Getty Images)