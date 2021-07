Lacazette lié au transfert de l’Atletico Madrid alors qu’Arsenal regarde Abraham de Chelsea

L’Euro 2020 et la Copa America sont terminés et le mercato estival est ouvert, laissant aux plus grands clubs européens la possibilité de faire sensation sur le marché. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY : Simeone de retour pour Lacazette

L’Atletico Madrid envisage un transfert pour l’attaquant d’Arsenal Alexandre Lacazette, selon Calciomercato.

Le contrat du Français doit expirer en 2022 et il devrait donc largement quitter le club du nord de Londres cet été. L’offre de l’Atletico – qui pourrait être aussi basse que 15 millions d’euros – empêcherait au moins les Gunners de le perdre pour rien l’été prochain, et pourrait à son tour les aider à financer un déménagement pour Tammy Abraham de Chelsea.

2 Liés

L’Atletico était intéressé à signer Lacazette en 2017 lorsqu’il a rejoint Arsenal en provenance de l’Olympique Lyonnais, mais cette décision n’a pas abouti en raison de l’interdiction de transfert du club espagnol à l’époque. Quatre ans plus tard, le patron de l’Atleti, Diego Simeone, espère débarquer son homme pour tenter de renforcer sa force de frappe.

Lacazette, 30 ans, a rejoint Arsenal pour 46,5 millions de livres sterling il y a quatre ans et le patron des Gunners, Mikel Arteta, a décidé de ne pas prolonger le contrat de 175 000 livres sterling par semaine du Français.

Arteta serait cependant prêt à garder Lacazette si aucun accord n’est conclu, mais que tout mouvement pour Abraham échouerait en conséquence si le Français reste.

Arsenal est l’un des nombreux clubs désireux de recruter Abraham de Chelsea, aux côtés d’Aston Villa et de West Ham United.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN+ : Bundesliga, La Liga, MLS, FA Cup et plus

Arsenal transférera-t-il Alexandre Lacazette à l’Atletico Madrid pour aider à financer le transfert de Tammy Abraham de Chelsea? Stuart MacFarlane/Arsenal FC

PAPIER COMMERCE

– Défenseur de Barcelone Samuel Umtiti est tombé en disgrâce – et dans la hiérarchie – sous le patron Ronald Koeman, et ses apparitions en pré-saison semblent être une tentative du club catalan de lui trouver un nouveau club. C’est selon sport, qui pense que Koeman ne comptera pas sur le joueur de 27 ans en 2021-2022. Umtiti a eu du mal à jouer des matchs consécutifs au cours des dernières saisons en raison de nombreuses blessures et, en lui permettant de partir, le Barça pense qu’il peut libérer des salaires bien nécessaires pour atténuer ses problèmes financiers.

– Milieu de terrain d’Arsenal Joe Willock reste une priorité pour Newcastle United, mais ils lorgnent déjà Ross Barkley comme alternative, selon le Sportif. Steve Bruce n’a pas encore signé cet été et la pression est donc forte pour améliorer son équipe, le milieu de terrain central étant considéré comme un domaine prioritaire. Willock, 21 ans, a impressionné lors d’un prêt à St James’s Park la saison dernière, mais Bruce admet que tout mouvement permanent reste fermement entre les mains d’Arsenal. Par conséquent, les Magpies pourraient tourner leur attention vers Barkley, 27 ans, qui était prêté à Aston Villa la saison dernière, et qui pourrait être une affaire beaucoup plus facile à trier.

– Erik Lamela est prêt à subir un examen médical à Séville cette semaine avant un accord d’échange qui verra Bryan Gil dans la direction opposée, rapporte un journaliste italien Fabrice Romano. Le milieu de terrain de Tottenham Lamela, 29 ans, a été repéré sur le terrain de Séville et subira son examen médical plus tard cette semaine. Gil devrait arriver à Londres cette semaine dans le cadre de l’échange dans le cadre d’un accord qui verra le jeune de 20 ans signer jusqu’en 2026.

– Le Borussia Dortmund est sur le point d’annoncer un attaquant Donyell Malen après que la première partie du papier nécessaire ait été achevée ce week-end, selon Fabrice Romano. Malen est en Allemagne pour terminer son examen médical, et Romano révèle que le PSV Eindhoven recevra 30 millions d’euros pour le joueur de 22 ans. On pensait également que Liverpool était à la recherche du joueur attaquant prolifique, mais malgré leur intérêt, aucune offre officielle n’a jamais été faite.

– Le patron de la Roma, Jose Mourinho, a offert 15 millions d’euros à Barcelone pour le défenseur Clément Lenglet dans le but de renforcer sa ligne de dos, selon sport. Le patron de la Roma, Mourinho, cherche à renforcer sa défense et Lenglet, 26 ans, est l’un des nombreux joueurs ciblés. Cependant, Barcelone souhaiterait se rapprocher de 25 millions d’euros, étant donné que le Français a encore cinq ans sur son contrat. Sport pense que des négociations pourraient commencer entre les deux clubs dans les prochains jours, malgré la différence de valorisation.