Arsenal s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa avec une remarquable victoire 4-0 contre le Slavia Prague dans la capitale tchèque.

Les Gunners cliniques ont pris les devants lorsque Nicolas Pepe a explosé à bout portant après que le tap-in d’Emile Smith Rowe ait été précédemment marqué par VAR. En six minutes à peine, 1-0 est devenu 3-0 alors qu’Alexandre Lacazette rentrait à la maison depuis le point de penalty avant que la belle finition de Bukayo Saka ne termine le match nul avec seulement 24 minutes au chronomètre.

Lacazette s’est plus tard aidé à une seconde avec une finition calme à la 77e minute pour couronner une belle victoire pour l’équipe de Mikel Arteta, qui affrontera désormais Villarreal et l’ancien patron Unai Emery en demi-finale.

Positifs

C’était une nuit qui nécessitait un affichage professionnel et Arsenal en a livré un, mais ils étaient aussi catégoriques, et une fois que les hommes d’Arteta ont trouvé leur rythme, rien ne les a empêchés car ils ont époustouflé leurs adversaires pour réserver une place en demi-finale avec style.

Négatifs

Les Gunners étaient sans Pierre-Emerick Aubemeyang après que l’international gabonais ait contracté le paludisme alors qu’il était en service international, alors meilleurs voeux à lui. Les visiteurs ont également retiré le pied du gaz après la pause, mais c’était déjà fait.

Note du manager sur 10

7 — Si vous pouvez trouver une critique de cette performance d’Arsenal, n’hésitez pas à me le signaler. Ce fut un effort fantastique de la part des Gunners qui ne sont plus qu’à trois matchs de l’argenterie et qui assurent une place très importante en Ligue des champions.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Bernd Leno, 6 ans – Moins un dégagement de poinçon, il n’a pas eu un seul arrêt à effectuer dans un concours où les hôtes étaient censés amener le combat à Arsenal, mais n’ont pas réussi à enregistrer un seul tir cadré.

Chambres DF Calum, 7 – Presque mis en place un but d’Arsenal avec un centre taquin de la droite qui était désespérément proche de choisir Emile Smith Rowe. A continué à profiter du succès d’attaque à droite alors que les attaquants du Slavia ne l’ont pas épinglé.

DF Rob Holding, 7 ans – Bien collé à ses armes pour repousser une première attaque du Slavia à la pause avant que les Gunners ne remportent un coup franc pour soulager la pression. Au-delà de cela, il était rarement sollicité.

DF Pablo Mari, 6 ans – Comme Holding, il a remporté quelques défis importants, mais il n’a jamais été vraiment hors de sa profondeur lors d’une nuit aussi calme que celle qu’il aura jamais.

DF Granit Xhaka, 7 ans – Une fois de plus déployé à l’arrière gauche en l’absence de Kieran Tierney, il a produit une performance combattante mais disciplinée alors que son équipe enregistrait une feuille blanche bien méritée.

Alexandre Lacazette a marqué un deuxième doublé consécutif alors qu’Arsenal battait le Slavia Prague 4-0 dans la capitale tchèque. Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images

MF Dani Ceballos, 7 ans – Rien d’extraordinaire cette fois-ci après l’exquise passe décisive de dimanche, bien que sa réaction à une légère poussée de Peter Olayinka ait été un peu trop zélée. Une nuit de travail confortable et il a rangé tout ce qui s’était détaché au milieu.

MF Thomas Partey, 7 ans – Fourni beaucoup de protection pour les quatre arrières. Chanceux d’éviter une réservation lorsqu’il a éliminé Lukas Provod à la pause, mais il s’est beaucoup mieux appliqué pour bloquer la frappe nette de Nicolae Stanciu à la fin de la première mi-temps.

MF Bukayo Saka, 9 ans – Passé du côté droit de sa gauche préférée, mais garçon l’aimait-il. Il était à quelques centimètres d’un match d’ouverture spectaculaire lorsqu’il a intercepté et déclenché un pilote de pile qui a piqué le poteau, mais une autre course de charge quelques instants plus tard a attiré la faute qui a permis à Lacazette de doubler l’avantage de son équipe. Pour couronner sa soirée, il a attrapé un but mérité pour mettre le jeu au lit.

MF Emile Smith Rowe, 8 ans – Pas d’Aubameyang, pas de Gabriel Martinelli, mais cela ne semblait pas poser de problème pour le milieu de terrain exubérant qui était sur place pour rentrer chez lui après que la superbe frappe de Saka ait touché les boiseries, seulement pour que VAR intervienne. Encore un excellent écran.

MF Nicolas Pepe, 9 ans – Pratiquement injouable. L’ailier a semblé d’humeur dès le premier coup de sifflet et a contribué à produire une pression immédiate que son manager aurait recherchée lorsque sa passe serrée a été retournée pour un virage précoce. Sa prochaine chance s’est retrouvée dans le toit du filet après une autre explosion pénétrante en avant.

FW Alexandre Lacazette, 10 – Vous ne pouvez tout simplement pas empêcher cet homme de marquer pour le moment. Vous aimeriez toujours l’international français à 12 mètres, mais sa tête froide était exactement ce qu’il fallait pour ce qui menaçait d’être une nuit prudente avant le coup d’envoi. A marqué le quatrième match d’Arsenal en seconde période pour un doublé richement mérité.

Substituts

DF Cedric Soares, N / R – Remplacé Thomas Partey à la 79e minute par le milieu de terrain sauvé pour un autre jour.

MF Mohamed Elneny, 6 ans – Entré pour Smith Rowe à la 67e minute avec l’impressionnant milieu de terrain traité sans surprise pour un repos bien mérité.

MF Eddie Nketiah, N / R – Une partie d’un triple changement pour les 10 dernières minutes environ.

FW Gabriel Martinelli, N / R – Pour les phases finales, il a failli en faire cinq, mais il a placé ses efforts juste au-delà du deuxième poteau après une course accrocheuse qui a poussé les défenseurs de Slavia à la course.

FW Folarin Balogun, N / R – Fait une apparition tardive après avoir signé une prolongation de contrat cette semaine.