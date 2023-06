L’Académie St. Bede célèbre son 40e événement annuel d’enchères – Shaw Local

La 40e vente aux enchères annuelle de la St. Bede Academy, le 10 juin, a attiré environ 160 participants et a permis à l’académie d’atteindre son objectif de 160 000 $.

«C’était significatif de célébrer avec tous ceux qui ont mené à bien l’événement. Nous avons également eu de nombreux participants samedi soir qui étaient à la toute première vente aux enchères », a déclaré Julia Yaklich, directrice de l’avancement de la mission et des dons majeurs.

La vente aux enchères de St. Bede a réuni des anciens de 33 classes couvrant plusieurs décennies et les meilleurs partisans de l’académie. En 40 ans, la vente aux enchères annuelle a permis de récolter plus de 7 millions de dollars.

« Bien que nous n’ayons pas atteint 160 000 $, nous espérons l’atteindre d’ici juillet. » — Julia Yaklich, directrice de l’avancement de la mission

L’enchère en ligne, avant la soirée du 10 juin, était à 10 000 $ de son objectif de 30 000 $. La mission de la vente aux enchères Fund-A-Need de cette année était de recueillir 160 000 $ pour l’achat de mobilier et d’accessoires pour les salles de classe, les bureaux de collaboration des enseignants et le couloir au premier étage du bâtiment de l’académie, qui est actuellement en cours de rénovation.

L’un des principaux dons de Fund-A-Need était de 15 000 $ fait par Miller Group Charitable Trust. Cela a lancé un deuxième donateur anonyme qui a offert 15 000 $, s’il pouvait être égalé dans la salle ce soir-là, ce qui était le cas.

« Avec la participation et la générosité de tous ceux qui ont soutenu le Fund-A-Need, le premier étage sera équipé du mobilier et des accessoires nécessaires pour moderniser nos espaces d’enseignement et d’apprentissage », a déclaré Yaklich. « Bien que nous n’ayons pas atteint 160 000 $, nous espérons l’atteindre d’ici juillet. »

Ces améliorations aideront les étudiants, les enseignants et le personnel et feront progresser les programmes universitaires offerts à l’Académie St. Bede.

Parmi les autres faits saillants de la soirée, citons une apparition surprise de l’équipe de softball de St. Bede, qui est venue avec son trophée de championnat d’État et a aidé à lancer l’événement en chantant la chanson de combat de St. Bede. Les Lady Bruins ont donné le ton et l’esprit de la soirée, qui s’est conclue par l’atteinte de l’objectif des enchères et des événements spéciaux de St. Bede 2022-23.