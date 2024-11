L’Académie restructure ses archives et sa bibliothèque, supprimant 16 employés

L’Académie des arts et des sciences du cinéma a licencié 16 membres du personnel de ses archives et de sa bibliothèque dans le cadre d’une restructuration plus large qui regroupera tous les efforts de collecte, de restauration et de préservation de l’organisation sous un nouveau département de collection et de préservation de l’Académie.

Dans un e-mail interne adressé au personnel obtenu par le Times, le PDG de l’académie, Bill Kramer, qui a pris les rênes de l’organisation en 2022, a présenté les changements dans le cadre d’une initiative stratégique plus large au cours des deux dernières années visant à rationaliser les opérations pour les aligner sur les objectifs de l’académie. mission évolutive.

« Nous travaillons dur pour rassembler des équipes qui partagent des rôles et des responsabilités – et avec cela, nous avons certains collègues qui ont quitté l’organisation tandis que d’autres ont accédé à de nouvelles fonctions », a écrit Kramer. « Même si ces moments peuvent être difficiles, ils sont conçus pour aligner nos opérations en combinant des fonctions avec des objectifs et des priorités partagés. »

Dédiées à la préservation, à la restauration et à l’étude des films cinématographiques, les Archives cinématographiques de l’Académie possèdent l’une des collections de films les plus vastes et les plus diversifiées au monde, comprenant tous les films nominés pour le meilleur film ainsi que les collections personnelles de cinéastes allant de Cecil B. DeMille et Alfred Hitchcock à Jim Jarmusch et Penelope Spheeris. La bibliothèque de l’Académie, également connue sous le nom de bibliothèque Margaret Herrick, est l’un des principaux centres de recherche au monde en matière de préservation et d’étude du cinéma, avec plus de 52 millions d’articles, dont des livres, des photographies, des scénarios et des dessins de costumes.

En mai, dans le cadre d’une réorganisation exécutive plus large, Matt Severson a été nommé vice-président exécutif de la collection et de la préservation de l’académie, supervisant tous les travaux d’archivage, de préservation, d’enregistrement, de conservation et de catalogage de la bibliothèque, des archives et du musée de l’Académie.

La dernière restructuration fait suite à une poignée de réductions de personnel plus modestes plus tôt cette année dans d’autres parties de l’académie, notamment la fermeture du magazine numérique des Oscars, A.frame, alors que l’organisation continue de naviguer dans un paysage de plus en plus difficile pour l’industrie cinématographique et le Oscar télédiffusé de la même manière. La 96e cérémonie des Oscars, en mars, a attiré une audience moyenne de 19,5 millions de téléspectateurs sur ABC, soit une augmentation de 4 % par rapport à 2023, mais toujours bien en deçà du pic de la série en 1998, lorsque plus de 55 millions de personnes ont regardé « Titanic » remporter le prix du meilleur film. Entre-temps, les rangs de l’académie ont grossi ces dernières années pour atteindre plus de 10 000 membres alors que l’organisation cherchait à élargir sa diversité et à étendre sa portée à travers le monde.

« L’Académie fait partie de deux mondes qui évoluent rapidement : l’industrie cinématographique et la communauté artistique à but non lucratif », a écrit Kramer dans son courrier électronique, concluant sur une note d’optimisme. « Nous travaillons dur pour rester concentrés sur notre mission tout en abordant ce moment charnière. Et même si nous savons à quel point ces moments peuvent être difficiles, nous sommes confiants dans nos efforts pour façonner une organisation durable, bien adaptée pour atteindre nos objectifs actuels et futurs.