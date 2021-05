L’Académie reporte la cérémonie au 27 mars 2022

L’Académie des arts et des sciences du cinéma a annoncé jeudi qu’elle prévoyait de reporter la cérémonie des Oscars de l’année prochaine d’un mois au 27 mars 2022. Le spectacle devait initialement avoir lieu le 27 février 2022.

Pour être éligibles aux prix, les films doivent sortir entre mars et décembre de cette année. Cela réduit la fenêtre d’éligibilité des films à 10 mois, contrairement aux 12 mois d’éligibilité habituels.

Cela survient après que l’académie ait été contrainte de reporter sa remise des prix 2021 de février à avril en raison de la pandémie de coronavirus. L’académie avait également reporté la fenêtre d’éligibilité pour la remise des prix de cette année au 28 février. Cette décision a permis à des films tels que « Les États-Unis contre Billie Holiday » et « Judas et le Messie noir » d’être considérés pour les prix de cette année.

Le conseil d’administration de l’académie a voté mercredi pour approuver une exception faite pour la saison des récompenses de cette année concernant l’admissibilité des films à postuler également pour les prix 2022. Cette décision permettra aux films qui étaient censés sortir dans les salles de cinéma, mais qui ont plutôt été diffusés à la demande à domicile en raison de la fermeture des salles de cinéma liées aux coronavirus, d’être éligibles à un Oscar.

Dans des circonstances normales, l’académie exige que les films soient diffusés dans un théâtre commercial de l’une des six villes qualifiées trois fois par jour pendant au moins sept jours consécutifs. L’une des projections doit avoir lieu entre 18 h et 22 h chacun de ces jours. Les villes sont Los Angeles, New York, la région de la baie de San Francisco, Chicago, Miami et Atlanta.

Cette exception comprend également les ciné-parcs, où le film doit être projeté au moins une fois par jour pendant sept jours consécutifs.

Le film n’est pas obligé d’être disponible sur le site de streaming réservé aux membres de l’Academy Screening Room, conformément aux règles habituelles. Mais, il doit respecter toutes les autres conditions d’éligibilité du livre de règles de l’académie.

Les nominés pour le spectacle de l’année prochaine seront annoncés le 8 février 2022.

Lors des Oscars de cette année, le premier prix est allé à «Nomadland». Sa réalisatrice, Chloe Zhao et l’actrice principale, Frances McDormand, ont également remporté des trophées. Mais les cotes d’écoute de l’émission, diffusée sur ABC, sont tombées à des niveaux historiquement bas. En reportant le spectacle à la fin du mois de mars, la cérémonie évitera d’autres grands tirages au sort comme les Jeux olympiques d’hiver et le Super Bowl de la Ligue nationale de football, qui se déroulent tous deux du début à la mi-février 2022.