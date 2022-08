L’Académie présente ses excuses à Sacheen Littlefeather près de 50 ans après avoir rejeté un Oscar au nom de Marlon Brando

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Après près d’un demi-siècle, l’Académie présente des excuses attendues depuis longtemps à Sacheen Littlefeather pour les mauvais traitements lors de la 45e cérémonie des Oscars en 1973.

À l’époque, “Le Parrain” faisait parler de lui, et il a valu à l’icône hollywoodienne Marlon Brando l’Oscar du meilleur acteur cette année-là.

Au lieu d’un discours d’acceptation typique prononcé sur le podium, Brando a envoyé Littlefeather à sa place, non seulement pour refuser le prix, mais pour éclairer la foule sur la mauvaise représentation et les représentations des Indiens à la télévision et au cinéma.

Littlefeather, qui avait 26 ans, a été accueilli par des huées rugissantes du public et des moqueries au moyen de “côtelettes de tomahawk”.

De plus, pendant cette période, une manifestation était en cours dans une ville du Dakota du Sud appelée Wounded Knee, où une organisation militante, la American Indian Movement, attirait l’attention sur le manque d’inclusion et le mauvais traitement des Amérindiens. Ce sujet abordé à la télévision nationale allait directement à l’encontre du black-out médiatique imposé par le ministère de la Justice des États-Unis.

Maintenant, l’Académie présente ses excuses à Littlefeather, pour l’avoir soumise au harcèlement et aux préjugés.

David Rubin, président de l’Académie des arts et des sciences du cinéma, a présenté des excuses officielles, écrivant à Littlefeather : “Les abus que vous avez subis à cause de cette déclaration étaient injustifiés et injustifiés. Le fardeau émotionnel que vous avez vécu et le coût pour vous-même carrière dans notre industrie sont irréparables. Pendant trop longtemps, le courage dont vous avez fait preuve n’a pas été reconnu. Pour cela, nous vous présentons à la fois nos plus sincères excuses et notre sincère admiration.

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Littlefeather a réfléchi sur le moment profond, “J’ai été stupéfait. Je n’aurais jamais pensé que je vivrais pour voir le jour où j’entendrais cela, vivrais cela.”

La déclaration complète sera lue au Musée de l’Académie, qui rendra hommage à Littlefeather lors de “Une soirée avec Sacheen Littlefeather” le 17 septembre.

Elle aura une conversation avec le producteur Bird Runningwater, coprésident de l’Alliance autochtone de l’Académie.

Aujourd’hui, Littlefeather vit avec un cancer du sein métastasé, mais vit aussi avec “amour, gratitude et pardon”.

Sa visite au musée sera sa première.