L’Académie n’annulera pas la nomination de la meilleure actrice d’Andrea Riseborough

Cate Blanchett l’a mentionnée lors de l’acceptation d’un prix Critics Choice. Kate Winslet, lors d’une session virtuelle de questions-réponses avec Mme Riseborough et le réalisateur du film, a qualifié le travail de Mme Riseborough de “la plus grande performance féminine à l’écran que j’aie jamais vue de ma vie”.

“L’académie a déterminé que l’activité en question n’atteint pas le niveau pour que la nomination du film soit annulée”, a déclaré Bill Kramer, directeur général de l’académie, dans un communiqué. « Cependant, nous avons découvert des tactiques de campagne sur les réseaux sociaux et de sensibilisation qui ont suscité des inquiétudes. Ces tactiques sont traitées directement avec les parties responsables.

L’Académie des arts et des sciences du cinéma a déclaré mardi qu’elle n’annulerait pas la nomination d’Andrea Riseborough à l’Oscar de la meilleure actrice, après une enquête visant à déterminer si une campagne aux Oscars en son nom violait les règles de l’organisation.

Mais la campagne a rapidement suscité des critiques, les gens se demandant si ceux qui faisaient pression au nom de Mme Riseborough l’avaient fait en appelant personnellement les membres – un non-non aux Oscars – et en organisant des rassemblements informels qui ne respectaient pas les normes de l’académie.

Une publication sur les réseaux sociaux de l’actrice vétéran Frances Fisher a soulevé des sourcils parce qu’elle a nommé d’autres actrices en lice pour les Oscars, suggérant que leurs nominations étaient sécurisées et que les gens devraient voter pour Mme Riseborough à la place. Le 14 janvier, Mme Fisher a écrit que les électeurs devraient choisir Mme Riseborough puisque « Viola, Michelle, Danielle et Cate sont un verrou pour leur travail exceptionnel ». Elle faisait référence à Viola Davis, Michelle Williams, Danielle Deadwyler et Mme Blanchett.

Mme Davis et Mme Deadwyler n’ont pas reçu de nominations. Il est interdit de mentionner directement les concurrents ou leurs films pendant la campagne.

Selon la déclaration de M. Kramer, l’examen par l’académie a fait « apparaître que des éléments du règlement doivent être clarifiés pour contribuer à créer un meilleur cadre pour des campagnes respectueuses, inclusives et impartiales ».

Il a ajouté que toute modification des règles serait apportée après la diffusion des Oscars le 12 mars.

“L’académie s’efforce de créer un environnement où les votes sont basés uniquement sur les mérites artistiques et techniques des films et réalisations éligibles”, a-t-il déclaré.