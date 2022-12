L’académie militaire américaine commence à retirer les monuments commémoratifs confédérés du campus

L’académie militaire américaine d’élite de West Point retire les monuments confédérés de son campus de la vallée de l’Hudson dans l’État de New York, conformément à un examen du Congrès et aux ordres mis en œuvre par le Pentagone.

Le déménagement, qui comprend un portrait du général Robert E Lee en uniforme confédéré, a commencé le 18 décembre. L’académie, la plus ancienne d’Amérique, a déclaré que l’opération de démontage ou de modification des affichages commémorant la Confédération serait un “processus en plusieurs phases”.

Robert E Lee était diplômé et surintendant de West Point qui a été nommé commandant de l’armée confédérée vers la fin de la guerre civile américaine. L’académie possède également un buste en pierre du général, des plaques de bronze qui lui sont dédiées, une porte, une route et des installations universitaires portant son nom.

Partout aux États-Unis au cours des dernières années, des statues et d’autres monuments publics liés à la Confédération ont été démolis dans le cadre d’une prise en compte sociétale plus large de l’esclavage et de son héritage durable. De nombreuses routes, bases militaires, bâtiments universitaires et autres structures ont également été renommés.

Les marqueurs de pierre à West Point qui commémorent la Confédération seront modifiés “avec un langage et des images appropriés”, a déclaré le surintendant de l’académie, le lieutenant-général Steve Gilland. Parmi les objets à envoyer au stockage ou à déplacer se trouve un triptyque en bronze qui comprend une image d’un personnage encapuchonné apparaissant avec les mots “Ku Klux Klan”.

Gilland a écrit à la communauté de West Point la semaine dernière disant que le comité de commémoration, d’histoire et de musée (MHM) de West Point se conformera aux recommandations de une commission du Congrès examinant la propriété du Pentagone honorant la Confédération “tout en transmettant le message central de réconciliation de la Plaza”.

En 2020, Donald Trump a tenté d’opposer son veto aux recommandations du comité, mais les membres du Congrès ont voté pour annuler son veto. La commission de dénomination a noté qu’elle n’a pas été créée “avec l’intention d'”effacer l’histoire””.

“Les faits du passé demeurent et les commissaires sont convaincus que l’histoire de la guerre civile continuera d’être enseignée dans toutes les académies de service avec toute la qualité et les détails complexes que notre passé national mérite”, a déclaré la commission.

“Au contraire, ils font ces recommandations pour affirmer la longue tradition de West Point d’éduquer les futures générations de chefs militaires américains pour représenter le meilleur de nos idéaux nationaux”, a-t-il ajouté.