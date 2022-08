L’Académie fait l’éloge de Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan-Kareena Kapoor, consultez le tweet

Malgré la faible collection au box-office jusqu’à présent, la dernière version d’Aamir Khan, Laal Singh Chaddha, qui est le remake officiel de Forrest Gump, a réussi à gagner l’appréciation de beaucoup, y compris l’Académie. Oui, vous avez bien lu. Samedi, la page Twitter officielle de l’Académie a partagé une vidéo présentant une compilation de scènes de Forrest Gump et Laal Singh Chaddha. Dans un tweet, l’Académie a salué Laal Singh Chaddha comme une adaptation fidèle de Forest Gump. L’histoire radicale de Robert Zemeckis et Eric Roth d’un homme qui change le monde avec gentillesse reçoit une fidèle adaptation indienne dans Advait Chandan et Laal Singh Chaddha d’Atul Kulkarni feat. Aamir Khan dans le rôle rendu célèbre par Tom Hanks”, lit-on dans le tweet.





L’Académie a en outre tweeté: “Forrest Gump de 1994 a été nominé pour 13 Oscars, dont six pour le meilleur acteur (Tom Hanks), la réalisation (Robert Zemeckis), le montage (Arthur Schmidt), le meilleur film (Wendy Finerman, Steve Tisch et Steve Starkey, Producteurs), Scénario adapté (Eric Roth). “Réagissant au post de The Academy, le coproducteur Ajit Andhare de Viacom18 Studios a tweeté : “Trouver un morceau d’académie et d’histoire à travers une adaptation indienne est une étape importante. Félicitations à tous chez @ AKPPL_Official @Viacom18Studios. @atul_kulkarni, #AdvaitChandan #AamirKhan #KareenaKapoorKhan & merveilleux acteurs et équipe de #LaalSinghChadha c’est ton moment.”

Forrest Gump Laal Singh Chaddha L’histoire radicale de Robert Zemeckis et Eric Roth d’un homme qui change le monde avec gentillesse reçoit une fidèle adaptation indienne dans Advait Chandan et Atul Kulkarni’s ‘Laal Singh Chaddha’ feat. Aamir Khan dans le rôle rendu célèbre par Tom Hanks. pic.twitter.com/QAcqT4yLkm— L’Académie (@TheAcademy) 12 août 2022

Le réalisateur Laal Singh Chaddha d’Advait Chandan est sorti le 11 août. Outre Aamir, Kareena Kapoor Khan, Naga Chaitanya et Mona Singh font également partie du film. Selon l’expert de l’industrie Ramesh Bala, Laal Singh Chaddha a récolté environ Rs 12 crores aux guichets lors d’une journée d’ouverture. tweeté. Le film s’est heurté au box-office avec “Raksha Bandhan” d’Akshay Kumar, qui a frappé Rs 8,20 crore le premier jour.