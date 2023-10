L’Académie des sciences et technologies de la santé de la WVU s’agrandit pour impliquer les collégiens de tout l’État | WVU aujourd’hui

Le Académie des sciences et technologies de la santé à Université de Virginie occidentale étend sa portée pour impliquer les élèves des collèges de tout l’État dans la recherche participative communautaire.

Mis en œuvre à travers WVU Sciences de la santéHSTA soutient traditionnellement les étudiants du secondaire dans les communautés rurales, mal desservies et économiquement défavorisées de toute la Virginie occidentale, et les met en relation avec les ressources et les opportunités nécessaires pour réussir dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, des mathématiques et de la médecine ou des cycles supérieurs et des cycles supérieurs basés sur STEM+M. programmes d’études.

Grâce à un nouveau prix de partenariat pour l’éducation scientifique de 1,3 million de dollars décerné par l’Institut national des sciences médicales générales des National Institutes of Health, HSTA mettra en œuvre un projet de sensibilisation au cours des cinq prochaines années, développé pour former les étudiants de HSTA à impliquer les collégiens – HSTA TEAMS for Community. Santé : Enseigner le mentorat et la science aux éducateurs et aux adolescents pour améliorer la santé communautaire.

« Les équipes HSTA bénéficieront aux communautés de tout l’État en mettant en lumière les problèmes de santé et en éduquant les collégiens et la communauté sur ces questions », Cathy Mortondirecteur de la HSTA, a déclaré.

HSTA TEAMS s’appuie sur la structure de mentorat en équipe du programme pour faciliter le développement et l’exécution de projets de recherche participative communautaire et de science citoyenne. Grâce à un vaste réseau de centaines de mentors – enseignants, membres de la communauté, professeurs et personnel de l’enseignement supérieur et participants HSTA eux-mêmes – les collégiens auront l’opportunité de s’engager dans des activités STEM+M qui reflètent les besoins de leurs communautés.

Le projet a été piloté pendant le camp d’été annuel de recherche organisé sur le campus de la WVU, permettant aux participants de la HSTA de commencer à mettre en œuvre la partie sensibilisation du programme dans leurs comtés au cours de l’année scolaire cet automne. HSTA dessert actuellement 27 des 55 comtés de Virginie occidentale.

« HSTA, bénéficiaire du SEPA depuis 1997, donne la parole à ceux qui sont si souvent ignorés, sensibilise aux problèmes de santé communautaire et permet l’éducation et la recherche de solutions », a déclaré Morton. « Les étudiants habilités du HSTA constituent le pont permettant aux chercheurs d’atteindre les communautés de manière significative. »

La recherche rapportée dans cette publication a été soutenue par l’Institut national des sciences médicales générales des National Institutes of Health sous le numéro de récompense R25GM146285. Le contenu relève de la seule responsabilité des auteurs et ne représente pas nécessairement les opinions officielles des National Institutes of Health.

