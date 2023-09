L’Académie catholique de Joliet organise une super journée de l’ombre pour les étudiants potentiels – Shaw Local

Vous vous demandez à quoi ressemble une journée d’école typique à la Joliet Catholic Academy ? Les élèves de septième et huitième années ont l’occasion de le découvrir lors du Super Shadow Day, prévu le vendredi 6 octobre 2023.

Lors du Super Shadow Day, les étudiants potentiels peuvent découvrir le campus en assistant à des cours, en déjeunant avec des ambassadeurs du lycée ainsi qu’avec des étudiants du premier cycle du secondaire d’autres écoles, en socialisant et en se renseignant sur le programme de l’Académie catholique de Joliet, une école catholique privée. -lycée éducatif co-parrainé par les Carmélites et les Sœurs Franciscaines de Joliet.

« Le Super Shadow Day donne aux élèves de septième et huitième année une chance de découvrir nos étudiants, nos enseignants, notre campus et le reste de notre communauté JCA pendant une journée », a déclaré Jared Voss, directeur des admissions de l’Académie catholique de Joliet. « C’est aussi un excellent moyen de se faire une idée de l’environnement familial de la JCA et d’avoir un aperçu de la vie quotidienne en tant qu’étudiant de la Joliet Catholic Academy. »

JCA est un lycée préparatoire à l’université entièrement accrédité qui propose un programme stimulant qui prépare les étudiants à la formation continue et à la vie. Les programmes et activités sportives de l’école sont sans égal et la JCA compte actuellement plus de 23 700 anciens élèves aux États-Unis et à l’étranger. De nombreux étudiants potentiels profitent de l’opportunité du Super Shadow Day.

« Chaque année, nous prévoyons que plus de 200 élèves de septième et huitième année participeront à cette journée amusante et informative », a déclaré Voss.

Pour vous inscrire, visitez https://www.jca-online.org/admissions/visitjca/ .

Vous ne pouvez pas assister au Super Shadow Day ? Aucun problème. L’Académie catholique de Joliet propose d’autres opportunités d’observation et des visites privées aux futurs élèves de septième et huitième années tout au long de l’année. Pour plus d’informations, visitez https://www.jca-online.org/admissions/visitjca/ .

Académie catholique de Joliet : 1200 N. Larkin Avenue : Joliet, IL 60435 : Tél. : 815-741-0500 : jca-online.org