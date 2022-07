Lac Ste. Le pèlerinage d’Anne sera historique avec visite papale, excuses : Alexis Nakota Chef Sioux

Alors que la visite papale approche à grands pas, des représentants de la nation Alexis Nakota Sioux et de Lac Ste. Anne Métis accueille le pape pour discuter de l’histoire et de l’importance du lieu de pèlerinage.

Le chef Tony Alexis de la nation Alexis Nakota Sioux dit que malgré des émotions mitigées, il se félicite de la visite du pape et pense que ce sera un moment historique.

“Des personnes de toutes confessions et races visitent ces eaux, mais elles prient toutes le même créateur dans le même esprit”, a-t-il déclaré. “Le lac a été un lieu – peut-être sans le savoir – pour la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones depuis plus d’un siècle.”

Alexis a déclaré qu’il s’était rendu au Vatican en 2016 et avait invité le pape à assister au Lac Ste. pèlerinage d’Anne. Huit ans plus tard, François a accepté l’invitation dans le cadre de sa visite au Canada.

Au cours de son voyage au Canada, le pape devrait développer les excuses qu’il a présentées le printemps dernier pour les abus dans les pensionnats dirigés par l’Église catholique.

« Les excuses du pape François sont une reconnaissance du rôle de l’Église dans le mal et la douleur causés aux peuples autochtones vivant au Canada », a déclaré Alexis. “Pour certains de nos concitoyens, les excuses du pape François ne suffiront pas. La guérison n’est pas linéaire.

“Il est normal que la visite du pape dans ce lieu de guérison apporte la guérison à tant de personnes.”

La procession sort à la fin d’une messe au Lac Ste. Le pèlerinage d’Anne tandis que le célébrant principal de la messe est l’archevêque Richard Smith, comme le montre cette image non datée fournie le 17 juin 2022. (Ho-Lincoln Ho/La Presse canadienne)

Tracy Fidel, porte-parole du Lac Ste. Anne Métis a déclaré que la visite papale est une chance de rétablir un “lien quelque peu rompu” entre l’Église catholique et la communauté.

“La visite du pape François nous donne l’occasion de guérir cette relation importante… l’archidiocèse nous a assuré qu’il s’engage à travailler avec la communauté sur la question des tombes anonymes et nous faisons confiance à l’église pour suivre à ce sujet », a expliqué Fidel.

Bien que le lieu de pèlerinage ne soit pas un ancien pensionnat, il s’agit d’un lieu historique national et Fidel affirme qu’un radar pénétrant dans le sol a été installé à cet endroit.

Fidel reconnaît également que tout le monde n’accueille pas le pape avec un sentiment positif.

“Nous comprenons que beaucoup ont des sentiments mitigés à propos de la visite papale à venir et nous avons un profond respect pour tous ces sentiments.”

Le Pape passera une heure au Lac Ste. Pèlerinage d’Anne le 26 juillet, qui se tient au lac du 26 au 29 juillet.

Le pèlerinage, qui a lieu depuis 123 ans, a atteint environ 40 000 personnes en 2019 – l’année avant sa fermeture en raison de la pandémie de COVID-19.