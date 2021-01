La fenêtre de transfert s’est ouverte début janvier et la spéculation s’intensifie sur les transactions potentielles. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: le Milan AC intéressé par Tomori

L’AC Milan est intéressé par la perspective d’essayer de signer le défenseur de Chelsea Fikayo Tomori, Fabrizio Romano rapports.

Le spécialiste des transferts dit que Tomori est très impatient de quitter Stamford Bridge le plus tôt possible et que Milan ayant pris contact pour un accord potentiel avec les Blues, Tomori serait heureux de l’idée d’un passage au San Siro.

Mohamed Simakan de Strasbourg est toujours la cible principale de Milan, mais si cela échoue, Tomori sera le prochain homme dans la file d’attente alors que les dirigeants de la Serie A cherchent à renforcer leur défense.

La Juventus poursuit la signature de Scamacca

La Juventus, championne d’Italie, est prête et prête à se battre pour la signature de l’attaquant de Sassuolo Gianluca Scamacca, Rapporte Tuttosport.

À seulement 22 ans, il est considéré comme ayant un grand avenir devant lui dans le football européen, et bien qu’il soit actuellement prêté à Gênes, la Vieille Dame est prête à conclure un accord – en particulier après le récent blessure à Paulo Dybala.

L’AC Milan serait en pourparlers avec l’agent de Scamacca, dit le média italien, mais ils ajoutent que la réalité ne dissuadera pas la Juventus de se joindre à la poursuite de l’international italien U21.

Slimani prêt pour Lyon Medical

Attaquant de Leicester City Islam Slimani devrait subir un examen médical avec le club français de Lyon avant un projet de déménagement, selon Gianluca Di Marzio.

Slimani n’a pas réussi à consolider une place régulière dans le onze de départ du King Power Stadium et, par conséquent, son départ des anciens champions de Premier League a semblé presque inévitable ces derniers mois.

Avec Lyon à la recherche d’un Moussa Dembele remplaçant si le Français part pour l’Atletico Madrid, Slimani est identifié comme l’homme à combler le vide.

Tap-ins

– Fabrizio Romano rapporte que Newcastle United a jeté son nom dans le chapeau comme une poursuite pour signer Moises Caicedo continue. La sensation adolescente, qui est une étoile montante pour Independiente del Valle, a fait l’objet de négociations avancées entre son club et Brighton & Hove Albion, qui a récemment surpris tout le monde en sautant au premier rang dans la bataille pour le signer. Cependant, il se peut qu’une clé soit jetée dans les œuvres car les Magpies ont tenté de faire du bruit ces dernières heures.

– L’Estadio Deportivo dit que le Sevilla FC a conclu un accord pour recruter le gardien de but Marko Dmitrovic pendant le mercato d’été. Il est actuellement dans les six derniers mois de son contrat et un arrangement a été mis en place qui le verra quitter son compatriote club espagnol Eibar à la fin de la saison.