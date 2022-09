L’AC Milan vise 120 millions d’euros pour le transfert de Rafael Leao au milieu du Real Madrid et de l’intérêt de Chelsea

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Milan vise 120 millions d’euros pour le transfert de Leao

L’AC Milan n’examinera que des offres de l’ordre de 120 millions d’euros pour Raphaël Léao‘s transfert alors que des équipes telles que Chelsea et le Real Madrid réfléchissent à une décision pour la star portugaise, selon Calciomercato.

Après que Milan a rejeté les demandes concernant l’attaquant de 23 ans à l’approche de la date limite de la fenêtre de transfert, il semble que le Rossoneri ont fixé une évaluation pour le transfert de Leao, qui s’est imposé comme un joueur clé pour les champions de Serie A la saison dernière.

La position précédente de la hiérarchie de San Siro était qu’ils n’avaient aucune intention de passer à l’international portugais pour rien de moins que sa clause de libération, qui serait de l’ordre de 150 millions d’euros, mais maintenant le directeur technique du club Paolo Maldini est ouvert. aux discussions si les clubs reviennent à la table des négociations.

Leao qui a enregistré une passe décisive lors du match nul 1-1 de Milan contre le FC Salzbourg en Ligue des champions mardi soir.

Rafael Leao sera lié à de nombreux clubs cet hiver. Jonathan Moscrop/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Édouard Mendy a rejeté la proposition d’ouverture de Chelsea après des discussions sur un nouveau contrat, rapporte le Standard. Après que les Blues ont signé un nouveau contrat à long terme avec Reece James, le gardien de but de 30 ans est considéré comme l’une des prochaines priorités du club, avec le milieu de terrain Monture de maçon. On pense que Mendy recherche un salaire plus élevé, après s’être vu proposer un contrat inférieur à 190 000 £ par semaine que Kepa Arrizabalaga a signé en 2018.

– Nathan Redmond est sur le point de rejoindre Besiktas depuis Southampton, révèle Fabrice Romano. Le club turc a combattu l’intérêt des rivaux nationaux Galatasaray et Fenerbahçe, et ils ont convenu d’un contrat d’un an avec l’ailier de 28 ans jusqu’à l’été 2023. L’accord devrait être conclu rapidement après que les Saints auront approuvé le transfert mardi.

– Galatasaray envisage de déménager pour Émile Forsberg et Thorgan Hazard, selon un journal basé en Turquie Photomac. Le club tient à ajouter un milieu de terrain offensif qui peut jouer dans de larges zones avant la fin de la date limite en Turquie, les deux stars de la Bundesliga correspondant à ce profil. Forsberg, 30 ans, a été nommé remplaçant pour trois des cinq affrontements en championnat pour le RB Leipzig, tandis que Hazard, 29 ans, a fait cinq apparitions pour le Borussia Dortmund.

– Galatasaray est également sur le point de signer le défenseur de Leicester City Caglar Soyuncucomprend Calciomercato. Le défenseur central de 26 ans était sur le radar de l’Internazionale cet été, mais avec la fermeture du mercato en Serie A, l’équipe d’Istanbul en a profité pour avancer pour son transfert.

– Miralem PjanicLe voyage de Barcelone à Barcelone devrait se terminer mercredi, rapporte Mundo Deportivo. La Blaugrana Le milieu de terrain a conclu un accord avec l’équipe des Emirats Arabes Unis, le Sharjah FC, et il signera un contrat de trois ans avec le club. Il est entendu que Xavi Hernandez tenait à garder le joueur de 32 ans au Camp Nou, mais il a décidé de partir à la recherche de plus de temps de jeu.