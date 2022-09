L’AC Milan vise 120 millions d’euros pour le transfert de Rafael Leao au milieu du Real Madrid et de l’intérêt de Chelsea

Rafael Leao de l’AC Milan attire l’attention de nombreux clubs. Jonathan Moscrop/Getty Images

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Milan vise 120 millions d’euros pour le transfert de Leao

L’AC Milan n’examinera que des offres de l’ordre de 120 millions d’euros pour Raphaël Léao‘s transfert alors que des équipes telles que Chelsea et le Real Madrid réfléchissent à une décision pour la star portugaise, selon Calciomercato.

Après que Milan a rejeté les demandes concernant l’attaquant de 23 ans à l’approche de la date limite de la fenêtre de transfert, il semble que le Rossoneri ont fixé une évaluation pour le transfert de Leao, qui s’est imposé comme un joueur clé pour les champions de Serie A la saison dernière.

La position précédente de la hiérarchie de San Siro était qu’ils n’avaient aucune intention de passer à l’international portugais pour rien de moins que sa clause de libération, qui serait de l’ordre de 150 millions d’euros, mais maintenant le directeur technique du club Paolo Maldini est ouvert. aux discussions si les clubs reviennent à la table des négociations.

Leao qui a enregistré une passe décisive lors du match nul 1-1 de Milan contre le FC Salzbourg en Ligue des champions mardi soir.

BLOG EN DIRECT

10h36 BST : Et un autre! Le RB Leipzig s’est séparé de son entraîneur Dominique Tedesco mercredi après un mauvais début de Bundesliga et une défaite 4-1 à domicile face au Shakhtar Donetsk en Ligue des champions.

Le Shakhtar est venu à Leipzig avec une équipe affaiblie après avoir perdu la plupart de ses joueurs étrangers suite à l’invasion russe de l’Ukraine, mais l’équipe a marqué sur quatre de ses cinq tirs au but.

Tedesco avait pris le relais en décembre de l’année dernière et les avait aidés à passer de la 11e place à la quatrième place et une place en Ligue des champions. Il les a également menés à la Coupe d’Allemagne, leur premier trophée majeur.

Mais l’équipe n’a réussi qu’une seule victoire en cinq matches de championnat en Bundesliga, dont une défaite 4-0 contre l’Eintracht Francfort la semaine dernière.

Leipzig affronte le Borussia Dortmund, co-meilleur du championnat avec Fribourg, samedi, avant un déplacement au Real Madrid mercredi prochain.

10h21 BST : Thomas Tuchel a été limogé en tant que manager de Chelsea après un mauvais début de saison, a annoncé le club mercredi.

Chelsea a lancé sa campagne en Ligue des champions avec une défaite choc 1-0 au Dinamo Zagreb mardi – après avoir également perdu deux de ses six matches en Premier League – et Tuchel a critiqué son équipe.

Une déclaration du club disait: “Au nom de tout le monde au Chelsea FC, le club tient à exprimer sa gratitude à Thomas et à son personnel pour tous leurs efforts pendant leur séjour au club. Thomas aura à juste titre une place dans l’histoire de Chelsea après remportant la Ligue des champions, la Super Coupe et la Coupe du monde des clubs en son temps ici.

“Alors que le nouveau groupe de propriétaires atteint 100 jours depuis la reprise du club et qu’il poursuit son travail acharné pour faire avancer le club, les nouveaux propriétaires pensent que c’est le bon moment pour faire cette transition.

“Le personnel d’entraîneurs de Chelsea prendra en charge l’équipe pour l’entraînement et la préparation de nos prochains matchs alors que le Club agit rapidement pour nommer un nouvel entraîneur-chef.”

09h46 BST : Le Bayern Munich a rejeté les spéculations les liant à un déménagement pour l’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane.

Les champions de Bundesliga ont récemment été liés au capitaine anglais de 29 ans en tant que remplaçant potentiel de Robert Lewandowski, mais s’adressant aux journalistes sur la situation mardi, le directeur sportif du club Hasan Salihamidzic dit aux journalistes: “Je ne pense pas [Bayern CEO] Oliver Kahn force Kane à bouger, vous pouvez tous passer à la vitesse supérieure, il n’y a rien à faire.”

08h51 BST : Les loups ont identifié Andy Carroll comme alternative à Diego Costaselon le Le télégraphe du jour.

Les loups se sont retrouvés à court d’attaquants dans leur équipe après que la signature estivale de Sasa Kalajdzic ait subi une blessure au ligament du genou lors de ses débuts samedi, tandis que Raul Jimenez a raté les deux premiers matchs de la saison en raison d’une blessure au genou.

L’ancien attaquant de Chelsea et de l’Atletico Madrid Costa, 33 ans, était sans club depuis son départ de l’Atletico Mineiro en janvier après cinq mois au club, au cours desquels il a marqué quatre buts en 15 matchs et remporté le titre de champion du Brésil.

Cependant, il s’est vu refuser un permis de travail au Royaume-Uni mardi parce qu’il n’a disputé aucun match professionnel depuis sa dernière apparition pour l’Atletico Mineiro le 12 décembre de l’année dernière, peu de temps après, son contrat a été résilié. Les loups ont fait appel de la décision, dont le résultat est attendu dans les 48 heures.

Si cet appel échoue, les Wolves pourraient se tourner vers Carroll, 33 ans, qui est un agent libre après l’expiration de son contrat avec West Bromwich Albion cet été.

08h00 BST : Marseille Éric Bailly a affirmé qu’il n’avait pas eu une chance équitable à Manchester United parce que le club favorisait les joueurs anglais.

Bailly a rejoint Marseille en prêt cet été après être tombé en disgrâce à Old Trafford après son départ de Villarreal en 2016.

Le défenseur central ivoirien a fait 113 apparitions pour United, mais a suggéré qu’il pourrait en avoir plus sans les joueurs devant lui dans l’ordre hiérarchique.

“Le club devrait éviter de favoriser les joueurs anglais et donner une chance à tout le monde”, a déclaré Bailly dans des commentaires diffusés par le Times avant le match d’ouverture de Marseille en Ligue des champions contre Tottenham Hotspur.

“[The club should] encouragez la compétition dans le vestiaire, pas seulement en chercher quelques-uns. J’ai toujours eu le sentiment que le joueur national était prioritaire.

“Cela n’arrive pas à Chelsea ou dans d’autres grands clubs de Premier League. Certaines personnes tiennent pour acquis qu’elles vont commencer, et cela affaiblit l’équipe. Heureusement [Erik] Ten Hag a beaucoup de caractère et j’espère qu’il pourra changer cette dynamique.”

PAPER GOSSIP (par Adam Brown)

– Édouard Mendy a rejeté la proposition d’ouverture de Chelsea après des discussions sur un nouveau contrat, rapporte le Standard. Après que les Blues ont signé un nouveau contrat à long terme avec Reece James, le gardien de but de 30 ans est considéré comme l’une des prochaines priorités du club, avec le milieu de terrain Monture de maçon. On pense que Mendy recherche un salaire plus élevé, après s’être vu proposer un contrat inférieur à 190 000 £ par semaine que Kepa Arrizabalaga a signé en 2018.

– Nathan Redmond est sur le point de rejoindre Besiktas depuis Southampton, révèle Fabrice Romano. Le club turc a combattu l’intérêt des rivaux nationaux Galatasaray et Fenerbahçe, et ils ont convenu d’un contrat d’un an avec l’ailier de 28 ans jusqu’à l’été 2023. L’accord devrait être conclu rapidement après que les Saints auront approuvé le transfert mardi.

– Galatasaray envisage de déménager pour Émile Forsberg et Thorgan Hazard, selon un journal basé en Turquie Photomac. Le club tient à ajouter un milieu de terrain offensif qui peut jouer dans de larges zones avant la fin de la date limite en Turquie, les deux stars de la Bundesliga correspondant à ce profil. Forsberg, 30 ans, a été nommé remplaçant pour trois des cinq affrontements en championnat pour le RB Leipzig, tandis que Hazard, 29 ans, a fait cinq apparitions pour le Borussia Dortmund.

– Galatasaray est également sur le point de signer le défenseur de Leicester City Caglar Soyuncucomprend Calciomercato. Le défenseur central de 26 ans était sur le radar de l’Internazionale cet été, mais avec la fermeture du mercato en Serie A, l’équipe d’Istanbul en a profité pour avancer pour son transfert.

– Miralem PjanicLe voyage de Barcelone à Barcelone devrait se terminer mercredi, rapporte Mundo Deportivo. La Blaugrana Le milieu de terrain a conclu un accord avec l’équipe des Emirats Arabes Unis, le Sharjah FC, et il signera un contrat de trois ans avec le club. Il est entendu que Xavi Hernandez tenait à garder le joueur de 32 ans au Camp Nou, mais il a décidé de partir à la recherche de plus de temps de jeu.