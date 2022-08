L’AC Milan veut toujours Hakim Ziyech mais Chelsea envisage une clause permanente

Un transfert à l’AC Milan est-il toujours dans les cartons pour Hakim Ziyech ? Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY EN DIRECT: Milan tient toujours à Ziyech

L’AC Milan n’a pas abandonné l’espoir de recruter l’ailier de Chelsea Hakim Ziyech mais préfèrent toujours un prêt avec la possibilité de rendre le déménagement permanent, selon Calciomercato.

La priorité actuelle des champions de Serie A est de faire venir un défenseur central et un milieu de terrain, mais Ziyech serait considéré comme la cerise sur le gâteau pour leur mercato.

Charles De Ketelaere a terminé son transfert du Club de Bruges au Rossoneriet même si cela n’empêchera pas Milan de vouloir faire venir Ziyech, cela déterminera comment ils s’y prendront.

Ziyech est très ouvert à rejoindre Milan et serait même disposé à baisser son salaire actuel, d’une valeur de plus de 6 millions d’euros par an.

Les deux clubs restent à couteaux tirés car Milan veut une clause d’option mais Chelsea préfère l’obligation de signer définitivement le Marocain après la période de prêt.

Tout cela a entraîné une attente pour que Ziyech quitte Stamford Bridge, ce qui pourrait même laisser l’ancien homme de l’Ajax Amsterdam chercher des options ailleurs.

PAPIER GOSSIP

– Newcastle United pourrait envisager de déménager pour Chelsea et l’ailier américain Christian Pulišićselon L’athlétisme. Cela vient avec les Magpies qui surveillent également les situations du duo Blues Callum Hudson-Odoi et Conor Gallagher avant un éventuel prêt.

– Chelsea est prêt à signer Frenkie de Jong et Pierre-Emerick Aubameyang si Barcelone autorise le couple à partir, rapporte Sports du ciel. Les Bleus sont prêts à égaler les 72 millions de livres sterling que Manchester United avait offerts à Barcelone pour le transfert de De Jong. Les agents du Néerlandais sont arrivés à Barcelone plus tôt mercredi dans un contexte d’incertitude persistante quant à son avenir.

– Internazionale voir Nice défenseur central Jean-Clair Todibo en remplacement de Milan Skriniar si l’international slovaque part, selon Marché du pied. Ils pourraient également regarder le Borussia Dortmund Manuel Akanjid’Atalante Merih Demiral et la Fiorentina Nikola Milenkovic.

– Manchester City tient à signer l’arrière gauche du Borussia Dortmund Raphaël Guerreirorapports Sports du cielqui ajoutent que City possède également le VfB Stuttgart Borna Sosa sur la liste des joueurs qu’ils regardent. Fabrice Romano ajoute que City est proche d’un accord pour Anderlecht Sergio Gomezqui pourrait ensuite être prêté à Gérone en Liga.

– Everton tourne son attention vers le milieu de terrain du FC Salzburg Mohamed Camara après avoir été incapable d’apporter Idrissa Gueye de retour du Paris Saint-Germain, rapporte Le courrier quotidien. Camara a également été suivi par Leeds United et Newcastle ces derniers mois, mais Salzbourg a résisté à toutes les offres jusqu’à présent.

– Hector Bellerin travaille toujours sur un moyen de quitter Arsenal pour le Real Betis après avoir bénéficié d’un prêt positif avec l’équipe espagnole la saison dernière, rapporte COMME. Cependant, il pourrait s’avérer difficile d’achever le déménagement car le Betis a déjà du mal à enregistrer des joueurs en raison de problèmes financiers.