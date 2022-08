L’AC Milan veut toujours Hakim Ziyech mais Chelsea envisage une clause permanente

Un transfert à l’AC Milan est-il toujours dans les cartons pour Hakim Ziyech ? Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

TOP STORY EN DIRECT: Milan tient toujours à Ziyech

L’AC Milan n’a pas abandonné l’espoir de recruter l’ailier de Chelsea Hakim Ziyech mais préfèrent toujours un prêt avec la possibilité de rendre le déménagement permanent, selon Calciomercato.

La priorité actuelle des champions de Serie A est de faire venir un défenseur central et un milieu de terrain, mais Ziyech serait considéré comme la cerise sur le gâteau pour leur mercato.

Charles De Ketelaere a terminé son transfert du Club de Bruges au Rossoneriet même si cela n’empêchera pas Milan de vouloir faire venir Ziyech, cela déterminera comment ils s’y prendront.

Ziyech est très ouvert à rejoindre Milan et serait même disposé à baisser son salaire actuel, d’une valeur de plus de 6 millions d’euros par an.

Les deux clubs restent à couteaux tirés car Milan veut une clause d’option mais Chelsea préfère l’obligation de signer définitivement le Marocain après la période de prêt.

Tout cela a entraîné une attente pour que Ziyech quitte Stamford Bridge, ce qui pourrait même laisser l’ancien homme de l’Ajax Amsterdam chercher des options ailleurs.

BLOG EN DIRECT

10h46 BST : Chelsea face à la concurrence pour signer un adolescent de l’Inter Milan Cesare Casadeiselon Sports du ciel.

Le club français de Nice est prêt à faire une offre pour signer le milieu de terrain Casadei tandis que l’équipe italienne de Sassuolo est également dans la course. Contrairement à Chelsea et Nice, Sassuolo est prêt à inclure une option pour que l’Inter le re-signe dans l’accord.

Casadei a été promu en équipe première cet été. Il a impressionné avec les réserves, marquant 13 buts et en mettant en place quatre autres en 29 matches de championnat la saison dernière.

Le joueur de 19 ans, qui a représenté l’Italie chez les jeunes, est sous contrat avec l’Inter jusqu’en juin 2024.

10.09 BST : ailier serbe Philippe Kostic est arrivé à Turin pour subir un examen médical avec la Juventus avant son transfert de 17 millions d’euros de l’Eintracht Francfort.

Le joueur de 29 ans a été exclu de l’équipe de l’Eintracht pour la défaite de mercredi en Super Coupe d’Europe contre le Real Madrid, l’équipe de Bundesliga confirmant le départ imminent du joueur. Kostic, qui a marqué 33 buts et en a inscrit 64 autres en 171 matchs avec l’Eintracht, devrait signer un contrat de trois ans avec la Juve.

La Juve a signé cet été les agents libres Paul Pogba et Angel Di Maria ainsi que Gleison Bremer de Turin.

09h25 BST : Le président du Real Madrid, Florentino Perez, insiste sur le fait que le club ne fera plus de signatures dans cette fenêtre de transfert.

Madrid a conclu la plupart de ses activités de transfert d’été plus tôt, faisant venir Aurelien Tchouameni et Antonio Rudiger tout en déchargeant plusieurs joueurs indésirables.

“La seule chose que je peux dire, c’est que nous commençons une nouvelle saison dimanche avec beaucoup d’enthousiasme et que nous ne cherchons pas à faire venir quelqu’un d’autre pour le moment”, Perez a dit après la victoire 2-0 de Madrid sur l’Eintracht Francfort pour remporter la Super Coupe de l’UEFA à Helsinki “[Carlo] Ancelotti gère très bien l’équipe et cela fait partie d’une saison réussie.

“Je ne suis pas inquiet si [Karim] Les buts de Benzema se tarissent parce que nous avons tellement d’attaquants qu’on ne le remarquera pas. Je pense qu’il méritait le Ballon d’Or l’an dernier et c’est déjà incontestable cette année. Plus personne n’en doute maintenant.”

– Kirkland: le Real Madrid commence la saison là où il s’était arrêté avec une victoire en Super Coupe

08h42 BST : milieu de terrain de Liverpool Harvey Elliot est en ligne pour un nouveau contrat à Anfield, Les temps rapports.

Elliott, 19 ans, n’a signé qu’un contrat de cinq ans l’été dernier, mais se verra offrir des conditions améliorées pour refléter son statut croissant au club.

L’international anglais U21 a fait quatre apparitions au début de la saison dernière avant de subir une luxation de la cheville contre Leeds qui l’a exclu jusqu’en février, après quoi il a disputé une poignée de matchs à partir de février alors que Liverpool gérait sa récupération.

Cependant, après une pré-saison complète, Elliott est devenu remplaçant à la fois dans le bouclier communautaire et dans le match nul 2-2 de samedi dans l’ancien club de Fulham. Avec les blessures de Thiago Alcantara, Curtis Jones et Alex Oxlade-Chamberlain, le manager de Liverpool Jurgen Klopp comptera beaucoup plus sur lui dans les semaines à venir.

08h00 BST: Frenkie de JongLes agents de Manchester United sont arrivés à Barcelone dans un contexte d’incertitude persistante quant à l’avenir du milieu de terrain au club, Manchester United et Chelsea poursuivant toujours sa signature.

Ali Dursun et Hasan Cetinkaya, qui représentent également l’attaquant de Barcelone Martin Braithwaite, se sont envolés pour la ville mercredi et devraient s’entretenir avec le club catalan dans les prochains jours au sujet de leurs deux clients.

L’avenir de De Jong a fait l’objet de beaucoup d’attention tout au long de l’été. ESPN a révélé en juillet que le Barça avait convenu d’une redevance d’environ 85 millions d’euros avec United, y compris les ajouts, tandis que Chelsea est également intéressé. Cependant, le joueur a jusqu’ici préféré rester au Camp Nou.

Le Barça, quant à lui, a déclaré à De Jong que s’il voulait rester, il devait réduire son salaire, bien que des sources aient déclaré à ESPN qu’il hésitait à le faire à ce stade. Des sources ont confirmé à ESPN plus tôt cette semaine que le Barça avait envoyé une lettre au camp de De Jong en juillet avertissant que le renouvellement du contrat qu’il avait signé en 2020 sous l’ancien conseil comportait des irrégularités présumées.

Des sources proches du joueur ont déclaré que le contrat était légal et affirment que la lettre envoyée par le Barça visait à faire pression sur De Jong pour qu’il accepte un départ ou accepte une réduction de salaire.

PAPER GOSSIP (par Danny Lewis)

– Newcastle United pourrait envisager de déménager pour Chelsea et l’ailier américain Christian Pulišićselon L’athlétisme. Cela vient avec les Magpies qui surveillent également les situations du duo Blues Callum Hudson-Odoi et Conor Gallagher avant un éventuel prêt.

– Chelsea est prêt à signer Frenkie de Jong et Pierre-Emerick Aubameyang si Barcelone autorise le couple à partir, rapporte Sports du ciel. Les Bleus sont prêts à égaler les 72 millions de livres sterling que Manchester United avait offerts à Barcelone pour le transfert de De Jong. Les agents du Néerlandais sont arrivés à Barcelone plus tôt mercredi dans un contexte d’incertitude persistante quant à son avenir.

– Internazionale voir Nice défenseur central Jean-Clair Todibo en remplacement de Milan Skriniar si l’international slovaque part, selon Marché du pied. Ils pourraient également regarder le Borussia Dortmund Manuel Akanjid’Atalante Merih Demiral et la Fiorentina Nikola Milenkovic.

– Manchester City tient à signer l’arrière gauche du Borussia Dortmund Raphaël Guerreirorapports Sports du cielqui ajoutent que City possède également le VfB Stuttgart Borna Sosa sur la liste des joueurs qu’ils regardent. Fabrice Romano ajoute que City est proche d’un accord pour Anderlecht Sergio Gomezqui pourrait ensuite être prêté à Gérone en Liga.

– Everton tourne son attention vers le milieu de terrain du FC Salzburg Mohamed Camara après avoir été incapable d’apporter Idrissa Gueye de retour du Paris Saint-Germain, rapporte Le courrier quotidien. Camara a également été suivi par Leeds United et Newcastle ces derniers mois, mais Salzbourg a résisté à toutes les offres jusqu’à présent.

– Hector Bellerin travaille toujours sur un moyen de quitter Arsenal pour le Real Betis après avoir bénéficié d’un prêt positif avec l’équipe espagnole la saison dernière, rapporte COMME. Cependant, il pourrait s’avérer difficile d’achever le déménagement car le Betis a déjà du mal à enregistrer des joueurs en raison de problèmes financiers.