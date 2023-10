L’AC Milan va vendre le maillot de gardien d’Olivier Giroud après les exploits de l’attaquant contre Genoa

L’AC Milan a inclus Olivier Giroud parmi les gardiens de son équipe officielle après l’arrêt héroïque de l’attaquant contre Gênes samedi.

Giroud a été ganté pour les Rossoneri suite à un carton rouge du gardien Mike Maignan après 97 minutes et l’attaquant français a effectué un arrêt courageux pour refuser George Puscas.

Cela s’est produit dans une finale effrénée qui a également vu le gardien de Gênes Josep Martinez expulsé et a remporté une victoire qui a propulsé l’AC Milan en tête du classement devant son rival de la ville, l’Inter.

Il y a eu de grandes célébrations après le coup de sifflet final et l’AC Milan a décidé de marquer l’héroïsme du Français en l’ajoutant à son équipe en tant que gardien de but et également en vendant des maillots personnalisés avec son nom au dos.

« Hier soir, Olivier Giroud est entré dans l’histoire de Milan en défendant courageusement le but de l’AC Milan dans les dernières minutes du match des Rossoneri contre Genoa », a indiqué dimanche le club dans un communiqué.

L'AC Milan a inclus Olivier Giroud parmi les gardiens de son équipe officielle après l'arrêt héroïque de l'attaquant contre Gênes samedi. Les fans peuvent également acheter le maillot de gardien avec « Giroud 9 » dans le dos dans les magasins de l'AC Milan et sur leur site Internet.

« Le Club a décidé d’honorer sa performance dans sa dernière ligne défensive en l’inscrivant dans la liste des gardiens.

« De plus, les fans peuvent désormais acheter le maillot du gardien de but et le personnaliser avec ‘Giroud 9’ dans les points de vente de l’AC Milan et sur le site officiel. »

Le but vainqueur de Milan contre Gênes est également arrivé tardivement, l’ancien attaquant de Chelsea Christian Pulisic marquant le seul but du match après 87 minutes samedi.

Les Rossoneri sont en tête de la Serie A avec 21 points, après avoir remporté sept de leurs huit matches dans la compétition jusqu’à présent cette saison.

L’Inter, son rival de la ville, est à deux points de la deuxième place, tandis que la Juventus est à quatre points de la troisième place avant la trêve internationale.

