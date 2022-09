L’AC Milan survit à l’Inter dans le dernier derby

La dernière itération du Derby de Milan n’a pas déçu. L’AC Milan a remporté samedi un thriller de cinq buts contre son rival acharné, l’Inter Milan. Rafael Leao et Olivier Giroud ont fait le show pour les Rouge et Noir. L’ailier international portugais a marqué deux buts et a également placé son coéquipier Giroud pour l’autre score de son équipe.

L’Inter a plutôt bien commencé le match, puisqu’il a failli marquer dans les 15 premières minutes, puis s’est finalement mis en tête six minutes plus tard. Marcelo Brozovic a marqué le premier but du match après avoir converti une occasion face à face contre le gardien de l’AC Milan Mike Maignan.

Néanmoins, c’est l’AC Milan qui a pris le dessus pendant la majeure partie des 45 premières minutes. Les Rouge et Noir ont eu plus de possession de balle et huit tirs de plus que leurs adversaires en première mi-temps. Leao a marqué son premier but du match sept minutes seulement après que l’Inter ait pris les devants.

Avec le score de 1-1 à la pause, Milan a marqué les deux buts suivants dans les 15 premières minutes de la seconde mi-temps. Le susmentionné Giroud a placé un tir délicat au fond du filet et Leao a terminé son doublé avec un mouvement habile pour dépasser la défense de l’Inter.

Le remplaçant Edin Dzeko en a retiré un pour les visiteurs, mais cela ne suffirait pas à tirer quoi que ce soit du match pour l’Inter. Maignan de Milan a aidé à préserver l’avance de son équipe avec plusieurs arrêts impressionnants en fin de match.

Le défenseur de l’USMNT Sergino Dest n’a pas pris part au match de samedi. L’Américain était cependant disponible sur le banc pour la sélection. Les fans de l’USMNT espèrent que Dest recevra beaucoup d’action avant la prochaine Coupe du monde.

Oliver Giroud bouleverse le jeu ! Il apparaît dans les grands matchs. 💫 pic.twitter.com/eCo4trKnYq – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 3 septembre 2022

La victoire de Milan les a propulsés en tête du classement de la Serie A pour le moment. L’Inter, en revanche, a subi sa deuxième défaite en championnat lors de ses trois derniers matches. Les Noirs et Bleus espèrent secouer la poussière en recevant le Bayern Munich mercredi.

Crédit photo : Jonathan Moscrop / Sportimage