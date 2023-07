L’AC Milan se rapproche de Christian Pulisic avec une offre améliorée

Chelsea est prêt pour une refonte importante de l’équipe cet été. Plusieurs sorties clés ont déjà eu lieu. Par exemple, N’Golo Kante, Kai Havertz, Edouard Mendy, Mateo Kovacic et Kalidou Koulibaly ont tous quitté le club.

Alors qu’il reste un an à son contrat avec Chelsea, Christian Pulisic est également lié à un départ de Stamford Bridge. Pulisic a hâte d’effectuer le transfert vers l’AC Milan, un club qui l’admire depuis longtemps et a fait une nouvelle offre pour lui.

Le capitaine de l’équipe nationale masculine des États-Unis a fait l’objet d’une offre d’ouverture de 15 millions de dollars de la part des géants italiens. La partie anglaise a une plus grande valorisation en tête. Dans leur quête d’acquisition de Pulisic, les Rossoneri ont travaillé en toute confiance et ont conclu un accord avec le joueur sur les conditions contractuelles, mais ils n’ont pas encore conclu d’accord avec son club.

Lyon contraint de sortir de la course

Cette semaine, Lyon a également fait une proposition pour Pulisic à 27 millions de dollars. C’est beaucoup plus proche de la valorisation de Chelsea d’environ 32 millions de dollars. Les efforts de l’équipe de France pour acquérir le joueur ont cependant été confrontés à un revers majeur.

L’autorité financière du football français, la DNCG, a déclaré qu’elle sanctionnerait le club de Ligue 1 pour des incohérences manifestes dans le budget qu’il a proposé pour la saison prochaine. Cet organe a le pouvoir d’arrêter tout mouvement à venir, y compris l’ajout probable de Pulisic, et de suspendre le salaire de Lyon.

L’offre de Milan sur Pulisic est la dernière dans la relation des clubs

Il laisse désormais l’AC Milan comme seul favori dans la course à Pulisic. Par conséquent, il a fait une nouvelle offre d’environ 23 millions de dollars, selon The Athletic. Ces dernières années, les deux clubs ont continué à développer une relation positive. Olivier Giroud, Fikayo Tomori et Tiemoue Bakayoko ont fait le déplacement de Londres à Milan. Plus récemment, Ruben Loftus-Cheek est passé à la tenue italienne.

Avec la signature de Loftus-Cheek, l’équipe de San Siro a occupé l’un de ses deux créneaux d’inscription hors UE pour cette saison. Il convient de noter que Pulisic détient un passeport croate. Par conséquent, il ne figurerait pas dans la deuxième fente.

PHOTO : IMAGO et images d’actualité