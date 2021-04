L’AC Milan s’est retiré de la Super League européenne (ESL) au milieu de la réaction des supporters du monde entier, a confirmé le club italien mercredi.

« Les voix et les préoccupations des supporters du monde entier ont été clairement exprimées à propos de la Super League, et l’AC Milan doit être sensible à la voix de ceux qui aiment ce merveilleux sport », a déclaré Milan dans un communiqué.

La société américaine devient la neuvième équipe sur 12 à abandonner le projet.

Format actuel d’un échec

La Juventus, championne d’Italie, l’une des forces motrices de la nouvelle Super League européenne, a déclaré que le projet ne pouvait pas se dérouler comme prévu après le retrait de la plupart des 12 équipes fondatrices.

« (La Juventus) estime qu’à l’heure actuelle, il y a peu de chances que le projet soit achevé sous la forme initialement conçue », a déclaré le club turinois dans un communiqué.

Restez convaincu: Andrea Agnelli

Le patron de la Juventus, Andrea Agnelli, a déclaré que le tournoi ne pouvait pas avoir lieu, mais a ajouté qu’il croyait toujours aux mérites de la Super League malgré les critiques accablantes et qu’il n’avait aucun regret sur la façon dont l’échappée avait été menée.

«Je reste convaincu de la beauté de ce projet», a déclaré Agnelli à Reuters, affirmant que cela aurait été la meilleure compétition au monde. «Mais certes… je veux dire, je ne pense pas que ce projet soit encore opérationnel.»

