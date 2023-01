L’AC Milan riposte pour un match nul 2-2 mais mène Napoli de 9 points

La défense du titre de Serie A de l’AC Milan a subi un autre coup dur samedi car malgré le retour de deux buts pour faire match nul 2-2 à Lecce, les champions ont neuf points de retard sur le leader de la ligue, Napoli.

Rafeal Leao et Davide Calabria ont frappé pour retirer Milan d’un affichage lamentable en première mi-temps qui les a laissés derrière un but contre son camp de Theo Hernandez et une tête bien placée de Federico Baschirotto.

L’équipe de Stefano Pioli s’est battue pour égaliser contre le promu Lecce, qui a battu l’Atalanta et la Lazio lors de leurs deux derniers matches au Stadio Via Del Mare.

Mais le tirage au sort, qui a déplacé Milan, deuxième, un point au-dessus de la Juventus qui a été mise en pièces par Napoli vendredi soir, conclut une mauvaise semaine qui a gravement compromis leur tentative de conserver le Scudetto.

Cela survient après avoir perdu une avance de deux buts dans les dernières minutes contre la Roma le week-end dernier, puis avoir été éliminé de la Coupe d’Italie lors des 16 dernières étapes par le Torino à 10 en milieu de semaine.

« Nous y croirons jusqu’au bout. Maintenant, nous devons regarder ce que nous avons mal fait et ce que nous avons fait mieux”, a déclaré le milieu de terrain Ismael Bennacer lorsqu’on lui a demandé si Milan avait toujours l’espoir de conserver son titre.

“Nous sommes une bonne équipe, quand nous avons ces problèmes, nous sommes capables de les résoudre sur le terrain.”

Milan, qui se rendra en Arabie saoudite pour la Super Coupe d’Italie de mercredi contre l’Inter Milan, ne mène plus ses rivaux locaux que d’un point après que Lautaro Martinez les a tirés vers une victoire 1-0 sur Vérone en difficulté.

Les septuples champions d’Europe ont eu la chance de n’être menés qu’à deux buts à la pause d’un match divertissant alors que Lecce a eu deux grandes occasions de s’assurer une avance inattaquable.

Federico Di Francesco a glissé à bout portant au début avant de couper un centre parfait pour Valentin Gendrey qui a dirigé large avec le but à sa merci à la 26e minute, à quel point les hôtes avaient déjà deux avances.

‘Tout va mal’

«Nous nous sommes trompés sur tout ce que nous aurions pu nous tromper en première mi-temps. Nous avons fait des erreurs stupides et à partir de ce moment, ce fut une lutte difficile”, a déclaré Pioli à DAZN.

Et après que la Calabre ait dirigé le niveau de Milan à la 70e minute, ils ont rarement menacé d’arracher les trois points, Fikayo Tomori donnant presque la victoire à Lecce tard lorsqu’il a failli détourner le centre d’Antonino Gallo dans son propre but.

“Nous avions les champions d’Italie devant nous… si vous ne les poursuivez pas et ne les pressez pas, vous finirez par avoir des ennuis”, a déclaré l’entraîneur de Lecce, Marco Baroni.

“Nous sommes une équipe nouvellement promue, nous voulons nous créer un espace… avec ces résultats, nous nous rapprochons de cela.”

Lecce est 12e et un point derrière Monza, qui a battu l’équipe du bas Cremonese 3-2 pour poursuivre une remarquable première saison dans l’élite italienne.

Monza était au troisième rang lorsque l’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi a acheté le club en 2018 pour un montant de trois millions d’euros.

Maintenant, ils occupent la 11e place après leur septième victoire sous Raffaele Palladino, 38 ans – qui a pris les commandes à la mi-septembre – grâce à l’ouverture du score à la huitième minute de Patrick Ciurria et aux buts à chaque mi-temps de Gianluca Caprari.

Monza est invaincu depuis quatre matches et semble bon pour rester en place, contrairement à Cremonese qui n’a pas encore gagné lors de sa première campagne de Serie A depuis 1996 et qui a ensuite limogé l’entraîneur Massimiliano Alvini dans le but de sauver sa saison.

Les médias italiens rapportent que l’ancien entraîneur de Gênes, Cagliari et Palerme Davide Ballardini est en ligne pour pourvoir le poste vacant.

